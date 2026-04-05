Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Việc lựa chọn chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh" cho thấy rõ ưu tiên của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay: chuyển từ tư duy tập trung vào điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Trong chuỗi hoạt động, lễ mít tinh phát động được xem là điểm nhấn trung tâm, có vai trò lan tỏa thông điệp tới cộng đồng. Việc tổ chức sự kiện nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Tại sự kiện, người dân đã tham quan khu khám sàng lọc miễn phí, tư vấn dinh dưỡng; tham gia đồng diễn dưỡng sinh; theo dõi chương trình nghệ thuật; và tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng sau lễ phát động.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế thăm hỏi người dân tham dự Ngày Sức khoẻ toàn dân 7/4. Ảnh: Trần Minh

Dọc không gian phố đi bộ, các ki-ốt của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện khám, tư vấn dinh dưỡng cho người dân.

Người dân có mặt từ sáng sớm để nghe các bác sĩ, chuyên gia y tế khám, tư vấn về sức khỏe.

Theo người dân, được các bác sĩ tận tình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, không phải chờ đợi lâu khiến ai cũng phấn khởi, vui vẻ.

Các bác sĩ đến từ Viện Dinh Dưỡng quốc gia tư vấn cho người dân về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe tốt nhất.

Người dân xếp hàng để kiểm tra sức khỏe.

Nhiều người dân từ khắp các phường, xã của Hà Nội đã không quản ngại xa xôi, khó khăn để có mặt tại buổi lễ.

Thông qua Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, ngành Y tế kêu gọi mỗi người dân quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình...

Và duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần.

