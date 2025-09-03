Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9

Theo Ban Quản lý Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), trong dịp nghỉ lễ có khoảng 7.000 lượt người đến viếng, dâng hương phần mộ Đại tướng và phu nhân - Phó Giáo sư Đặng Bích Hà.

Dòng người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong dịp nghỉ lễ, nhận định lượng người đến thăm viếng sẽ tăng cao, Ban Quản lý khu mộ Đại tướng chủ động bố trí lực lượng bảo vệ và hướng dẫn chu đáo người dân.

Theo thống kê của Ban, trong ngày Quốc khánh 2/9, có hơn 2.000 lượt người tới thắp hương tưởng niệm. Những ngày trước và sau dịp nghỉ lễ lượng khách thăm viếng cũng khá đông.

Ngày 3/9, tại khu mộ vẫn có đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc nghiêm trang xếp hàng, thành kính thắp nén hương thơm.

Người dân từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng với sự kính trọng, lòng biết ơn Đại tướng.

Anh Trương Văn Ba, trú tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ, gia đình anh tổ chức đi du lịch và có ghé thăm nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Khi đến Quảng Trị, anh cùng người thân thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Tôi muốn đưa con đến và giới thiệu với chúng rằng người an nghỉ tại đây là vị tướng tài lừng lẫy của dân tộc ta và thế giới. Người góp công lớn trong việc chống giặc thù, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Để các cháu hiểu và biết ơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước vì hạnh phúc của thế hệ mai sau", anh Ba chia sẻ.