Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9

Thứ tư, 15:35 03/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hàng ngàn lượt người đến thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Việc làm thể hiện lòng biết ơn với người có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo Ban Quản lý Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), trong dịp nghỉ lễ có khoảng 7.000 lượt người đến viếng, dâng hương phần mộ Đại tướng và phu nhân - Phó Giáo sư Đặng Bích Hà.

Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9- Ảnh 1.

Dòng người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong dịp nghỉ lễ, nhận định lượng người đến thăm viếng sẽ tăng cao, Ban Quản lý khu mộ Đại tướng chủ động bố trí lực lượng bảo vệ và hướng dẫn chu đáo người dân.

Theo thống kê của Ban, trong ngày Quốc khánh 2/9, có hơn 2.000 lượt người tới thắp hương tưởng niệm. Những ngày trước và sau dịp nghỉ lễ lượng khách thăm viếng cũng khá đông.

Ngày 3/9, tại khu mộ vẫn có đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc nghiêm trang xếp hàng, thành kính thắp nén hương thơm.

Đông đảo người dân thăm viếng Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp 2/9- Ảnh 2.

Người dân từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng với sự kính trọng, lòng biết ơn Đại tướng.

Anh Trương Văn Ba, trú tỉnh Ninh Bình cho biết, trong dịp nghỉ lễ, gia đình anh tổ chức đi du lịch và có ghé thăm nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Khi đến Quảng Trị, anh cùng người thân thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Tôi muốn đưa con đến và giới thiệu với chúng rằng người an nghỉ tại đây là vị tướng tài lừng lẫy của dân tộc ta và thế giới. Người góp công lớn trong việc chống giặc thù, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Để các cháu hiểu và biết ơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước vì hạnh phúc của thế hệ mai sau", anh Ba chia sẻ.

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo YếnPhu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Sáng 29-9, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ an táng Phó giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Viễn Phương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đề xuất đặt tên đại lộ Võ Nguyên Giáp cho con đường rộng nhất Nghệ An

Đề xuất đặt tên đại lộ Võ Nguyên Giáp cho con đường rộng nhất Nghệ An

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dâng hương tưởng niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tấm gương sáng ngời cho toàn quân học tập, noi theo

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tấm gương sáng ngời cho toàn quân học tập, noi theo

Người cựu binh hơn 15 năm sưu tầm gần 2.000 bức ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người cựu binh hơn 15 năm sưu tầm gần 2.000 bức ảnh về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cùng chuyên mục

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'khủng', thu giữ nhiều dao và kiếm

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến 644%/năm. Đường dây này thực hiện giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép

Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Xử lý nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh nhau trên đường

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa lập biên bản, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi chạy xe lạng lách, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau trên Quốc lộ 1A.

4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

4 ngày đêm "không ngủ" của Công an Hà Nội để có một lễ Quốc khánh bình yên trọn vẹn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Công an TP Hà Nội đã triển khai hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ... thuộc lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, tạo nên một "lá chắn thép", đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh lịch sử và giữ vững bình yên cho từng góc phố Thủ đô.

Top con giáp biết có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Top con giáp biết có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp sở hữu sức mạnh tâm lý vững vàng, biết cách điều chỉnh cảm xúc, biến nghịch cảnh thành động lực để tiến lên.

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Bắt giam 'yêu râu xanh' xâm hại nữ sinh nhiều lần

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH – Lợi dụng việc bố mẹ đi làm xa, nữ sinh ở với bà nội, đối tượng L.Đ.C. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các chính sách quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối có hứng những cơn mưa như trút nước?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc hửng nắng trong đó tại Thủ đô Hà Nội mức nhiệt tăng đến 34 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.

Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng

Bắt tên cướp chuyên giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong vòng một tháng, Phạm Huy Hùng 5 lần cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách.

Xem nhiều

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 mới nhất

Đời sống
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội
4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

Đời sống
Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Tin sáng 3/9: 100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh; thời tiết miền Bắc tăng nhiệt và liên tục có các đợt mưa dông từ nay đến giữa tháng 9

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top