Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới
GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026
Tết Dương lịch (hay còn gọi là Tết tây hay Tết dương) là ngày lễ tết diễn ra vào ngày 01 tháng 01 hằng năm và cũng là ngày đầu tiên trong năm theo Dương lịch.
Điểm a, Khoản 1, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương vào ngày Tết Dương lịch 1/1/2026.
Năm 2026, Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ năm, ngày 1/1/2026.
Do ngày nghỉ rơi vào giữa tuần, sẽ không có nghỉ bù trừ trường hợp làm thêm hoặc có lịch nghỉ cụ thể từ doanh nghiệp. Như vậy, Tết Dương lịch năm 2026, người lao động được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương.
Đi làm ngày Tết Dương lịch 2026 lương được tính ra sao?
Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào 1 ngày Tết Dương lịch.
Do vậy, trường hợp không nghỉ mà đi làm vào ngày Tết thì người lao động sẽ được tính 02 lần lương bao gồm: Lương ngày nghỉ và lương làm thêm giờ khi đi làm.
Theo đó, căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đi làm ngày Tết được tính lương như sau:
- Nếu làm việc vào ban ngày: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 300% lương ngày làm việc bình thường.
- Nếu làm việc vào ban đêm: Được trả lương làm thêm giờ = Ít nhất 390% lương của ngày làm việc bình thường.
Như vậy, nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết thì người lao động sẽ được trả ít nhất 400% lương/ngày nếu làm ban ngày và ít nhất 490% lương nếu làm ban đêm.
Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 đã không còn quy định người lao động được nghỉ bù sau mỗi đợt làm thêm tối đa là 07 ngày liên tục trong tháng (theo Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hiện đã hết hiệu lực).
Thay vào đó, theo quy định hiện hành thì chỉ khi ngày Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động mới được nghỉ bù. Còn trong dịp Tết 2026, người làm việc sẽ không được nghỉ bù.
Đồng nghĩa là nếu đi làm vào ngày Tết thì người làm việc chỉ được tính lương làm thêm giờ chứ không còn được nghỉ bù vào ngày khác như trước đây.
