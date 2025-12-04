Hàng trăm tác phẩm dự Giải Báo chí HIV/AIDS: Bức tranh toàn cảnh sinh động về công cuộc phòng, chống HIV

Theo Ban Tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi không chỉ nhiều về lượng mà còn đa dạng về thể loại: Từ phóng sự điều tra, ký chân dung, câu chuyện nhân vật, phân tích chuyên sâu cho đến longform, podcast, multimedia. Điều đó cho thấy báo chí đang ngày càng sử dụng nhiều hình thức hiện đại để tiếp cận độc giả, giúp thông tin về HIV/AIDS trở nên gần gũi, trực quan và dễ tiếp nhận hơn.

Ban Tổ chức trân trọng mời các đại biểu và độc giả theo dõi trực tiếp chương trình vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, hoặc trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống

Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia báo chí, chuyên gia truyền thông sức khỏe, đại diện Bộ Y tế và những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực HIV/AIDS đã tiến hành chấm vòng cuối cùng. Mỗi tác phẩm được đánh giá theo các tiêu chí: Tính chính xác, giá trị nhân văn, tính phát hiện, hiệu quả truyền thông và sức lan tỏa xã hội. Nhiều giám khảo cho biết năm nay việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc không hề dễ dàng bởi chất lượng đồng đều và nhiều bài viết tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Các tác phẩm dự thi mang đến một bức tranh đa chiều về HIV/AIDS tại Việt Nam hôm nay: Những bước tiến vượt bậc của y học, sự đổi thay trong chính sách dự phòng, điều trị; nỗ lực của đội ngũ y tế tuyến cơ sở và đặc biệt là hành trình của những con người đã vượt qua kỳ thị để làm lại cuộc đời, sống có ích...

Nổi bật là các phóng sự về các nhóm cộng đồng đang hỗ trợ người có nguy cơ cao tiếp cận PrEP; câu chuyện về những bệnh nhân kiên trì tuân thủ điều trị ARV suốt hàng chục năm; hay về những y bác sĩ túc trực ngày đêm để giữ lại sự sống cho bệnh nhân nhiễm HIV trong điều kiện đầy gian khó.

Nhiều câu chuyện gây xúc động bởi tính chân thực và sự lặng thầm của những cống hiến phía sau. Đó là những người mẹ sinh con khỏe mạnh nhờ điều trị dự phòng lây truyền mẹ sang con; là những cộng tác viên đi từng khu dân cư vận động xét nghiệm; là những bác sĩ âm thầm gắn bó cả cuộc đời với bệnh nhân HIV, coi họ như người thân. Chính những góc nhìn ấy giúp độc giả hiểu rằng cuộc chiến với HIV/AIDS ngày nay không chỉ là y học, mà còn là câu chuyện của trách nhiệm, tình người và khát vọng sống.

'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' được tổ chức với hệ thống giải thưởng phong phú và chuyên nghiệp. Tác phẩm dự thi được chia thành 03 nhóm, bao gồm: Nhóm tác phẩm viết, nhóm tác phẩm ảnh, và nhóm truyền hình - đa phương tiện. Mỗi nhóm sẽ có 04 mức giải, tổng cộng 12 giải chính, gồm: 03 Giải Nhất (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng), 03 Giải Nhì (12 triệu đồng/giải), 03 Giải Ba (8 triệu đồng/giải) và 03 Giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao thêm 05 giải “Ruy băng đỏ”, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, nhằm ghi nhận những tác phẩm có thông điệp nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, cổ vũ nỗ lực không mệt mỏi của các cá nhân và tập thể trên tuyến đầu phòng, chống HIV/AIDS.

Danh sách tác phẩm đạt giải sẽ được công bố và vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra ngày 10/12/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Sự kiện hứa hẹn sẽ là đêm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của báo chí trong hành trình cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu “không còn kỳ thị, không còn AIDS” vào năm 2030.

Hàng trăm tác phẩm dự thi năm nay không chỉ là nỗ lực nghề nghiệp, mà còn là lời nhắc rằng phía sau mỗi dòng tin, mỗi bức ảnh là cả một mạng lưới những con người đang ngày đêm gìn giữ sức khỏe cộng đồng. Và chính báo chí, bằng sức mạnh lan tỏa đặc biệt của mình sẽ tiếp tục góp phần viết tiếp câu chuyện đầy nhân văn ấy.