Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêm
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.
Trưa 4/12, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết, vừa tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền 155 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.
Khoảng 16h30 ngày 3/12, anh Nguyễn Đức Thi (SN 1974, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) gọi điện trình báo với Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh (Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng) về việc tài khoản Sacombank của anh bất ngờ nhận 155 triệu đồng từ một tài khoản lạ.
Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Minh hướng dẫn anh Thi đến công an xã làm thủ tục. Đến 21h30 cùng ngày, anh Thi bàn giao toàn bộ 155 triệu đồng cho lực lượng chức năng.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xã xác minh được chủ tài khoản chuyển nhầm là một người ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Sáng 4/12, anh T.D.T. (SN 1986, trú phường Nam Đông Hà, hiện làm ăn tại Lao Bảo) đến công an xã trình bày sự việc. Anh cho biết do sơ suất khi thao tác nên chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản anh Thi.
Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng chia sẻ mong muốn những việc làm ý nghĩa như của anh Thi sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc một cách mạnh mẽ, sâu rộng, để qua đó giúp lực lượng công an xã tiếp tục ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn.
GĐXH - Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức, người lao động tham khảo.
Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS - sự kiện do Bộ Y tế chủ trì, Cục Phòng bệnh phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025.
'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS' ghi dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút hàng trăm tác phẩm gửi về, cho thấy sức lan tỏa của chủ đề HIV/AIDS trong đời sống xã hội cũng như sự quan tâm, tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với công cuộc phòng, chống dịch bệnh này.
GĐXH - Liên quan vụ "hố tử thần" xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sụt lún.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét. Mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 12 độ.
GĐXH - Thiếu rào chắn, không biển cảnh báo khi đào xới sâu ngay sát lối dân sinh, đoạn đường quy hoạch nối từ chung cư Gelexia Riverside đến Vành đai 3 (đoạn qua khu đô thị Gamuda Gardens) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại phường Hoàng Mai. Một xe taxi gặp tai nạn trong đêm 18/11 cho thấy mức độ nguy hiểm của công trình này.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn số 6356/UBND-NNMT ngày 01/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể nam thanh niên trên sông Cánh Hòm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-17 độ, nhiệt độ cao nhất ban ngày không vượt quá 25 độ.
