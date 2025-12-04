Mới nhất
Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêm

Thứ năm, 13:04 04/12/2025
GĐXH - Sau khi tài khoản nhận được 155 triệu đồng, người đàn ông ở Quảng Trị gọi điện trình báo rồi đến trụ sở công an trong đêm để làm thủ tục bàn giao.

Trưa 4/12, Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết, vừa tiến hành xác minh, trao trả lại số tiền 155 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Khoảng 16h30 ngày 3/12, anh Nguyễn Đức Thi (SN 1974, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) gọi điện trình báo với Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh (Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng) về việc tài khoản Sacombank của anh bất ngờ nhận 155 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêm - Ảnh 1.

Anh Thi đến bàn giao số tiền cho Công an xã Vĩnh Hoàng để xác minh, trao trả cho người chuyển nhầm. Ảnh: CAX.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Minh hướng dẫn anh Thi đến công an xã làm thủ tục. Đến 21h30 cùng ngày, anh Thi bàn giao toàn bộ 155 triệu đồng cho lực lượng chức năng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xã xác minh được chủ tài khoản chuyển nhầm là một người ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sáng 4/12, anh T.D.T. (SN 1986, trú phường Nam Đông Hà, hiện làm ăn tại Lao Bảo) đến công an xã trình bày sự việc. Anh cho biết do sơ suất khi thao tác nên chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản anh Thi.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng chia sẻ mong muốn những việc làm ý nghĩa như của anh Thi sẽ tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc một cách mạnh mẽ, sâu rộng, để qua đó giúp lực lượng công an xã tiếp tục ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa bàn.

Tài khoản bất ngờ nhận số tiền lớn, người đàn ông đến bàn giao cho công an trong đêm - Ảnh 2.Trả lại hơn 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

GĐXH - Bất ngờ nhận được hơn 300 triệu đồng do người lạ chuyển vào tài khoản, chị Thủy trình báo công an nhờ tìm người trả lại.


Top