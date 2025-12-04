Đón chờ Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS sắp diễn ra ngày 10/12 tới

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống, mang đến cơ hội để đông đảo người dân cả nước theo dõi, cùng hòa nhịp cảm xúc trong đêm tôn vinh đầy ý nghĩa.

Lễ trao giải năm nay được thiết kế trang trọng với các nội dung: Tiết mục nghệ thuật mở màn; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Y tế và phần trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.

Ngay sau khi phát động, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của phóng viên, nhà báo, cộng tác viên và nhiều nhóm tác giả trên khắp các cơ quan truyền thông. Các tác phẩm gửi về không chỉ phản ánh rõ nét sự chuyển biến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, mà còn khắc họa hành trình bền bỉ của những con người thầm lặng ở tuyến đầu.

Đó là đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, cộng tác viên đồng đẳng, cùng những người sống chung với HIV đã vượt qua định kiến để trở thành điểm tựa cho cộng đồng. Mỗi tác phẩm như một lát cắt đời sống chân thực, là minh chứng sinh động cho nỗ lực không ngừng nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Không chỉ là sự ghi nhận thành tích nghề nghiệp, lễ trao giải còn là dịp nhìn lại những nỗ lực của mạng lưới truyền thông đồng hành cùng ngành y tế trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Ở đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa kiến thức đúng, giảm kỳ thị và khuyến khích người có nguy cơ tiếp cận các dịch vụ dự phòng như PrEP, PEP hay xét nghiệm định kỳ.

Ban Tổ chức trân trọng mời các đại biểu và độc giả theo dõi trực tiếp chương trình vào lúc 20h00 ngày 10/12/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, hoặc trên kênh VTV9 và các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Bên cạnh những con số hay mô hình chuyên môn, các tác phẩm vào vòng chung khảo năm nay còn tạo dấu ấn bởi chiều sâu nhân văn. Đó là những phóng sự kể về hành trình chiến đấu và làm lại cuộc đời của người nhiễm HIV; câu chuyện về các bác sĩ ở vùng sâu vùng xa kiên trì điều trị ARV cho bệnh nhân; hay về những nhóm cộng đồng tự lực, nơi mà mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể níu giữ thêm một cuộc đời. Chính sự tử tế, kiên trì và lòng nhân ái ấy đã tạo nên “điểm sáng” cho mỗi tác phẩm, góp phần làm nên giá trị của giải báo chí năm nay.

Lễ trao giải cũng là khoảnh khắc tri ân những cây bút đã dành tâm huyết cho chủ đề HIV/AIDS một lĩnh vực khó, đòi hỏi sự thấu cảm và tính chuẩn xác cao. Nhiều nhà báo đã không quản đường xa để đến với bệnh nhân, đến với các khu dân cư, cơ sở điều trị, hoặc những nơi có nguy cơ cao nhằm ghi lại câu chuyện chân thật nhất. Chính sự dấn thân và trách nhiệm này đã làm cho mỗi tác phẩm không chỉ là thông tin, mà còn là tiếng nói mang theo niềm tin, hy vọng và sự sẻ chia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS, vai trò của báo chí được kỳ vọng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lễ trao giải năm nay vì vậy không chỉ là đêm tôn vinh mà còn là lời nhắn gửi: Cuộc chiến với HIV/AIDS vẫn cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó truyền thông giữ vai trò cầu nối, giúp đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với cộng đồng, giúp xóa bỏ rào cản và định kiến – những yếu tố từng khiến nhiều người e ngại tiếp cận điều trị.

