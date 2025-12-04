Mới nhất
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét thế nào khi không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về?

Thứ năm, 07:16 04/12/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống nước ta gây rét cho miền Bắc.

Ở khu vực Bắc Bộ trời chủ đạo nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét thế nào khi không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về? - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội rét với mức nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, từ ngày 4-9/12, thời tiết Hà Nội duy trì ở tình trạng trời nhiều mây, có mưa nhỏ, có khi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất duy trì ở 16-17 độ C, độ ẩm không khí cao, có thể xuất hiện tình trạng nồm ẩm. Nhiệt độ cao nhất đạt 23-26 độ C.

Từ ngày 10-11/12, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 14-16 độ C, độ ẩm không khí giảm. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Từ ngày 12/12, thời tiết Hà Nội quay lại tình trạng nhiều mây, có mưa nhẹ, độ ẩm không khí cao. Nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ C, cao nhất 23 độ C.

Độ ẩm không khí cao có thể gây ra tình trạng nồm ẩm, nấm mốc. Ngoài ra tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội tiếp tục tái diễn người dân khi ra ngoài nên đeo khẩu trang chống bụi mịn, phòng chống các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa rét thế nào khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Dự báo thời điểm người dân Thủ đô "rét cóng" do không khí lạnh bao trùmThời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Dự báo thời điểm người dân Thủ đô 'rét cóng' do không khí lạnh bao trùm

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường tràn về nhiệt độ Hà Nội giảm sâu về đêm và sáng sớm. Có ngày nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ, cảm giác rét cóng.

L.Vũ (th)
