Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'
GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.
Sáng 4/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ hơn 2 tỷ đồng cho người dân.
Chiều 3/12, bà L.T.H. (76 tuổi, trú xã Thạch Xuân) đến Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng với lý do “con trai bị tai nạn, cần tiền cấp cứu”. Nhân viên ngân hàng nhận thấy bà H. hoảng loạn, liên tục thúc giục giao dịch nên đặt nghi vấn bị lừa đảo.
Dù được giải thích về các dấu hiệu bất thường, bà H. vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền. Ngân hàng sau đó báo công an đến hỗ trợ.
Lực lượng chức năng làm việc trực tiếp, phân tích thủ đoạn của các nhóm lừa đảo qua điện thoại. Lúc này, bà H. mới bình tĩnh, đồng ý dừng giao dịch. Bà H. cho biết đã bán toàn bộ số vàng tích góp để gom đủ hơn 2 tỷ đồng theo yêu cầu của người gọi điện.
Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng hoặc báo tin người thân gặp nạn, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh.
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.
Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.
GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.
GĐXH - "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.
GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.
GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
GĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.
