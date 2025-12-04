Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sáng 4/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ hơn 2 tỷ đồng cho người dân.

Sau khi nhận tin báo từ nhân viên ngân hàng, công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng.

Chiều 3/12, bà L.T.H. (76 tuổi, trú xã Thạch Xuân) đến Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng với lý do “con trai bị tai nạn, cần tiền cấp cứu”. Nhân viên ngân hàng nhận thấy bà H. hoảng loạn, liên tục thúc giục giao dịch nên đặt nghi vấn bị lừa đảo.

Dù được giải thích về các dấu hiệu bất thường, bà H. vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền. Ngân hàng sau đó báo công an đến hỗ trợ.

Lực lượng chức năng làm việc trực tiếp, phân tích thủ đoạn của các nhóm lừa đảo qua điện thoại. Lúc này, bà H. mới bình tĩnh, đồng ý dừng giao dịch. Bà H. cho biết đã bán toàn bộ số vàng tích góp để gom đủ hơn 2 tỷ đồng theo yêu cầu của người gọi điện.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng hoặc báo tin người thân gặp nạn, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh.