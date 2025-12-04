Mới nhất
Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Thứ năm, 11:44 04/12/2025 | Pháp luật

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Sáng 4/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ hơn 2 tỷ đồng cho người dân.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn' - Ảnh 1.

Sau khi nhận tin báo từ nhân viên ngân hàng, công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 2 tỷ đồng.

Chiều 3/12, bà L.T.H. (76 tuổi, trú xã Thạch Xuân) đến Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng với lý do “con trai bị tai nạn, cần tiền cấp cứu”. Nhân viên ngân hàng nhận thấy bà H. hoảng loạn, liên tục thúc giục giao dịch nên đặt nghi vấn bị lừa đảo.

Dù được giải thích về các dấu hiệu bất thường, bà H. vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển tiền. Ngân hàng sau đó báo công an đến hỗ trợ.

Lực lượng chức năng làm việc trực tiếp, phân tích thủ đoạn của các nhóm lừa đảo qua điện thoại. Lúc này, bà H. mới bình tĩnh, đồng ý dừng giao dịch. Bà H. cho biết đã bán toàn bộ số vàng tích góp để gom đủ hơn 2 tỷ đồng theo yêu cầu của người gọi điện.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng hoặc báo tin người thân gặp nạn, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dânKịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

