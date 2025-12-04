Mới nhất
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng

Thứ năm, 09:56 04/12/2025 | Thời sự

GĐXH - Liên quan vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng, Sở Xây dựng thành phố thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ sụt lún.

Trên NLĐO, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có thông tin liên quan sự cố sụt lún tạo "hố tử thần" ở đường Nguyễn Công Trứ (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút chiều ngày 3/12, tại khu vực đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo bị sụt lún tạo hố sâu dài 15m, rộng 6m. Vụ sụt lún khiến tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy; 2 xe ô tô đang đậu tại khu vực bị rơi xuống hố sụt.

CLIP: Khoảnh khắc "hố tử thần" xuất hiện, 2 ô tô cùng 1 công nhân bị rơi xuống hố (Nguồn: NLĐO)

Đánh giá sơ bộ ban đầu của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho thấy, công trình xây dựng đang thi công phần ngầm, hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (giáp công trình). Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lút nền đường và hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục.

Theo TTO, ghi nhận tại hiện trường cho thấy đoạn sạt lở có hàng rào tôn, kế bên là một công trình dự án rất lớn đang thi công với nhiều thiết bị máy móc. Khu vực sạt lở khá sâu, xung quanh có một số vết nứt.

Lãnh đạo phường An Hải cho biết vụ sạt lở rộng hàng chục mét, khiến 2 ô tô của những người làm trong công trình (đang đỗ trên đường Nguyễn Công Trứ) bị rớt xuống.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ “hố tử thần” xuất hiện ở trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hai ô tô bị rơi xuống hố sạt lở. Ảnh: Đoàn Cường

Cơ quan chức năng đã tiến hành cẩu các ô tô này lên. Đồng thời thực hiện các biện pháp gia cố, phong tỏa tạm thời đoạn này.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (4/12), khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông.

Một số nơi mưa rất to trên 180mm, gồm: Bà Nà (Đà Nẵng): 228.2mm; Phan Dũng (Lâm Đồng): 202.4mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa): 196mm; Trà Nham (Quảng Ngãi): 189mm

Dự báo trong những giờ tới: Khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40–80mm, cục bộ >120mm.

Ngoài ra:

Phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; Khánh Hòa; miền Đông Nam Bộ: mưa 20–40mm, cục bộ >80mm.

Cao nguyên Trung Bộ & miền Tây Nam Bộ: mưa rào, dông rải rác 10–30mm, cục bộ >60mm.

Dự báo từ 5/12, mưa lớn ở Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

L.Vũ (th)
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
