Đồng hồ Galle: Hơn hai thập kỷ khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam

Không gian mua sắm sang trọng, đẳng cấp tại hệ thống showroom Đồng hồ Galle

Đồng hồ Galle – Hơn 2 thập kỷ kiên định với sứ mệnh mang "giá trị thật"

Được thành lập từ năm 2003, trải qua hơn 20 năm thăng trầm cùng thị trường, thương hiệu Đồng hồ Galle thuộc Công ty TNHH Phân phối Sản phẩm Cao cấp LPD đã xây dựng thành công một định vị vững chắc trong tâm trí khách hàng.

Từ một cửa hàng nhỏ trên phố Tuệ Tĩnh (Hà Nội), Đồng hồ Galle nay đã phát triển thành một hệ thống bán lẻ quy mô lớn với hàng chục showroom sang trọng tọa lạc tại các trung tâm thương mại và những tuyến phố sầm uất trên toàn quốc.

Yếu tố tiên quyết làm nên vị thế của Đồng hồ Galle chính là cam kết hàng chính hãng. Tại đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc đồng hồ ưng ý đến từ hơn 30 thương hiệu danh tiếng trên toàn thế giới. Từng sản phẩm khi đến tay khách hàng đều được trải qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, đi kèm đầy đủ hộp sổ, thẻ bảo hành quốc tế và tem chống hàng giả, tem niêm yết giá rõ ràng.

Đồng hồ Galle mang đến một hệ sinh thái vô cùng phong phú. Dành cho những ai say mê nghệ thuật chế tác cơ khí đỉnh cao của Thụy Sỹ, showroom tự hào quy tụ những cái tên lừng lẫy như Frederique Constant, Certina, Tissot, Alpina, Century hay Candino. Trong khi đó, những tín đồ chuộng sự bền bỉ, tính thực dụng và công nghệ đột phá của Nhật Bản sẽ được thỏa mãn với các bộ sưu tập đồ sộ đến từ Orient, Orient Star, Seiko hay Citizen. Sự đa dạng trong phân khúc giá – từ phổ thông, tầm trung cho đến xa xỉ – giúp thương hiệu tiếp cận và phục vụ được mọi tệp khách hàng, từ các bạn trẻ năng động, dân văn phòng cho đến giới doanh nhân thành đạt.

Giấy chứng nhận đại lý ủy quyền chính thức từ các thương hiệu đồng hồ trên thế giới

Chinh phục khách hàng bằng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi chuẩn quốc tế

Dịch vụ hậu mãi chính là thước đo của một hệ thống phân phối đồng hồ. Nhằm duy trì độ chính xác và bền bỉ cho mọi cỗ máy cơ khí, Đồng hồ Galle đã đầu tư mạnh mẽ vào Trung tâm bảo hành Galle Care. Trung tâm bảo hành - bảo dưỡng Galle Care trang bị hệ thống máy móc kiểm tra chuyên dụng nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phòng lab theo khuyến cáo của Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sỹ (FH).

Hơn thế nữa, đội ngũ kỹ thuật viên tại Galle Care đều là những kỹ thuật được đào tạo bài bản và thường xuyên được cử đi tu nghiệp, cập nhật kiến thức trực tiếp từ các chuyên gia của hãng. Dịch vụ chăm sóc tận tâm, quy trình minh bạch từ khâu tiếp nhận, báo giá đến khi bàn giao sản phẩm đã giúp Đồng hồ Galle ghi điểm với khách hàng.

Các kỹ thuật viên tay nghề cao tại Galle Care đang tỉ mỉ thực hiện quy trình bảo dưỡng chuẩn Thụy Sỹ

Vị thế của Đồng hồ Galle không chỉ nằm ở quy mô showroom, mà còn ở trách nhiệm với người tiêu dùng. Thông qua các buổi workshop và chiến dịch truyền thông, thương hiệu đã góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa văn hóa sử dụng đồng hồ chính hãng, bài trừ hàng giả, hàng nhái độc hại.

Trong chiến lược phát triển mới, Đồng hồ Galle không ngừng nâng cấp nhận diện và không gian trải nghiệm theo chuẩn quốc tế, mang đến môi trường mua sắm sang trọng, đẳng cấp.

Doanh nghiệp tự giới thiệu