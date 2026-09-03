Giá vàng hôm nay 3/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền/1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng hay giảm? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước nhiều thương hiệu mức giá không đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Trong khi giá vàng thế giới lại giảm.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,4-147,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay 3/9, lúc 10h34, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,4-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức 14,44-14,74 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Lúc 10h3', Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn 1,1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 145,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,59-14,99 triệu đồng/chỉ.

Lúc 10h9', vàng nhẫn trơn Doji giao dịch ở mức giá 145-149 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 2/9, giá vàng nhẫn Doji được điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 13h23' cũng hạ 700 nghìn/lượng, giao dịch ở mức giá 144,8-148,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 3/9 tăng mạnh, vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce sau cú hồi phục đáng kể từ vùng thấp trong phiên trước. Kim loại quý lấy lại đà tăng khi dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo làm dịu lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt tiền tệ.

Lúc 8h12 ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đã vượt 4.400 USD/ounce, tiếp tục đà hồi phục mạnh trong phiên giao dịch châu Á.

Trước đó, vàng chịu áp lực bán và có thời điểm xuống vùng 4.280 USD/ounce. Theo dữ liệu Kitco, trong phiên 2/9, giá vàng từng xuống mức thấp khoảng 4.281,7 USD/ounce, trước khi đảo chiều đi lên. Như vậy, từ đáy phiên, kim loại quý đã phục hồi hơn 100 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 21h ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.385 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.422 USD/ounce.