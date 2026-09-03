Lãi suất Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng tại quầy Vietinbank nhận bao nhiêu tiền lãi?

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Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank

Mức lãi suất 12 tháng của Big4 thấp hơn 1%/năm so với ACB.

Thông tin trên Tạp chí An ninh tiền tệ, nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức lãi suất 12 tháng của Big4 thấp hơn 1%/năm so với ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Trong khi đó, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể tại kỳ hạn 13 tháng.

Theo ghi chú, SCB đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm, từ mức 3,9%/năm trước đó.

Mức này cao hơn lãi suất kỳ hạn 12 tháng của tất cả ngân hàng trong bảng. Tuy nhiên, đây là mức áp dụng riêng cho kỳ hạn 13 tháng, do đó không nên dùng để so sánh trực tiếp với mặt bằng lãi suất 12 tháng.

Lãi suất VietinBank tại các kỳ hạn

Theo khảo sát của Lao Động, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện dao động trong khoảng 2,1% - 6,0%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại VietinBank hiện đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng neo ở mức 2,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng niêm yết với mức 2,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng đạt mức 6,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được VietinBank công bố trên website mới nhất. Nguồn: VietinBank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được VietinBank công bố mới nhất trên website. Nguồn: VietinBank

Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng tại VietinBank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 800 triệu đồng tại VietinBank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.