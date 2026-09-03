Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm

Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Không còn là một mặt hàng xa xỉ thuần túy phục vụ hưởng thụ, ghế massage trị liệu đang dần khẳng định vị thế như một "trợ lý" y tế tại gia, đồng hành cùng người cao tuổi trong cuộc chiến chống lại những cơn đau nhức mỏi mãn tính.

Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm - Ảnh 1.Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.

Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm - Ảnh 2.Thủ dâm ở người cao tuổi: Những lợi ích và lưu ý

Thủ dâm có thể giúp người cao tuổi duy trì đời sống tình dục, khám phá những thay đổi của cơ thể và mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm - Ảnh 3.Hà Nội: Mỗi xã, phường sẽ có ít nhất một điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày

GĐXH - Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận cơ hội việc làm, khởi nghiệp và phát huy trí tuệ trong đời sống xã hội.

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GĐXH - Từ ngày 1/7/2027 các phương tiện như xe ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ và xe vận tải nội bộ bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

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