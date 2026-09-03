Không phải thuốc bổ, đây mới là món đồ được nhiều người cao tuổi săn tìm

GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.