Tỷ giá USD hôm nay 3/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng đảo chiều tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,10%, hiện ở mức 99,58 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,06%, xuống 1,1585 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,23%, xuống 1,3484 USD/bảng. Đồng đô la Canada tăng 0,42%, lên 1,384 đô la Canada/USD. Đồng yên Nhật tăng mạnh sau tín hiệu BOJ có thể nâng lãi suất trong tháng này và nhận được sự ủng hộ từ Bộ Tài chính Mỹ đối với các biện pháp hỗ trợ đồng yên...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,58 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR vẫn giảm nhiệt.

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi chạm mức cao nhất trong khoảng hai tuần ở phiên trước. Tuy nhiên, giá dầu tăng do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Hiện thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 63%, tăng mạnh từ 35% trước phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 3/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.610 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.380 đồng mua vào và 26.840 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 3/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 3/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 3/9/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đã bắt đầu tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,860-26,270 đồng/USD. Tương tự, tại VietinBank, giá USD đã tăng 108 đồng chiều mua vào và tăng 13 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.715-26.255 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,890-26,270 đồng/USD, vẫn ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 3/9/2026, khảo sát lúc 00h02 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.905 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.025 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 3/9, tiếp tục chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra vẫn niêm yết ở mức 29,450.44-31,003.47 đồng/EUR, đã giảm 107 đồng chiều mua vào và giảm 136 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.669-30.979 đồng/EUR, đã tăng 313 đồng chiều mua vào và giảm 97 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,629-31,059 đồng/EUR, đã giảm 146 đồng chiều mua vào và giảm 150 đồng chiều bán ra so với 2 phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 3/9/2026 khảo sát lúc 09h06 phút hiện đang được mua vào là 29.952 đồng và bán ra là 30.102 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật nhích nhẹ, ở vùng 158.69-169.64 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng mạnh lên vùng 159,63-169,63 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.93-169.93 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, phiên hôm qua, giá USD tăng nhẹ. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tăng nhẹ và thị trường tự do vẫn tiếp tục chững giá. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 2/9: Đồng Đô la Mỹ ‘chợ đen’ bán ra 26.031 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 2/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.