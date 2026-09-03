Trải nghiệm xe ga 110cc giá 19,9 triệu đồng 'nhập khẩu' về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, siêu tiết kiệm xăng liệu có xứng tầm?

Đẹp hơn SH Mode, xe ga 160cc của Honda giá 76 triệu đồng trang bị sánh ngang SH GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa cập bến đại lý sở hữu thiết kế đẹp át vía SH Mode, trang bị sáng ngang SH, giá bán dễ tiếp cận chỉ 76 triệu đồng.

Xe ga 110cc 'nhập khẩu' về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, siêu tiết kiệm xăng liệu





Xe máy TVS Callisto 110 được nhập khẩu từ Ấn Độ qua các đại lý tư nhân

Xe ga 110cc TVS Callisto 110 hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày với kiểu dáng pha nét cổ điển, thân xe sử dụng kim loại cùng động cơ 109cc phun xăng điện tử.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, một trong những điểm tạo khác biệt cho TVS Callisto 110 là phần thân xe sử dụng kim loại. Trong bối cảnh phần lớn xe máy tay ga phổ thông hiện nay sử dụng nhiều chi tiết nhựa để tối ưu trọng lượng, cách lựa chọn vật liệu của Callisto tạo cảm giác cứng cáp và mang hơi hướng cổ điển.

Một trong những điểm tạo khác biệt cho TVS Callisto 110 là phần thân xe sử dụng kim loại.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.834 x 678 x 1.286 mm, khoảng sáng gầm 150 mm và trọng lượng 109 kg. Kích thước này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng xoay xở trong thành phố và không gian sử dụng hàng ngày.

TVS cung cấp khá nhiều lựa chọn màu sắc cho Callisto 110 như Đỏ nâu, Hồng nâu, Nâu, Vàng nâu, Xanh dương, Xanh nâu, Xanh ngọc và Xanh rêu.

Phần đầu xe mang phong cách tương đối mềm mại. Hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng halogen kết hợp chóa phản xạ. Xe còn có kính chắn gió cao và gương chiếu hậu với các chi tiết mạ chrome, tạo thêm điểm nhấn cho ngoại hình.

TVS Callisto 110 được trang bị động cơ xi-lanh đơn

Cụm đồng hồ vẫn sử dụng thiết kế analog thay vì màn hình kỹ thuật số. Cách bố trí này phù hợp với phong cách của xe, đồng thời các thông số vận hành được làm tương đối lớn để người điều khiển dễ quan sát.

Một chi tiết thực dụng khác là sàn để chân có không gian rộng khoảng 375 mm, tạo thêm diện tích cho chân người lái và hỗ trợ việc đặt một số đồ dùng khi cần thiết.

Yên xe sử dụng đệm dày, phối hai tông màu. Phía sau còn có tựa lưng dành cho người ngồi cùng, một trang bị không quá phổ biến trên các mẫu xe tay ga phổ thông.

TVS Callisto 110 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 109cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 5,8 kW tại 7.500 vòng/phút, tương đương khoảng 7,8 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Xe tiêu thụ 1,98L xăng/100km

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp, phù hợp với đặc tính của một chiếc scooter sử dụng chủ yếu trong thành phố. Xe có cả khởi động điện và cần đạp, giúp người sử dụng có thêm phương án khởi động khi cần.

Theo thông số được cung cấp, mức tiêu thụ nhiên liệu của Callisto 110 vào khoảng 1,98 lít/100 km. Đây là con số khá đáng chú ý đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe để đi học, đi làm hoặc di chuyển quãng đường dài mỗi ngày.

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo với 3 cấp độ điều chỉnh. Nhờ đó, người dùng có thể thay đổi thiết lập phù hợp hơn với tải trọng hoặc điều kiện sử dụng.

Xe sử dụng bộ lốp không săm kích thước 90/90-12 ở cả bánh trước và bánh sau. Khoảng sáng gầm 150 mm cũng giúp mẫu scooter này thích nghi tương đối tốt với điều kiện đường phố có gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Dù có giá chưa tới 20 triệu đồng, TVS Callisto 110 được trang bị phanh đĩa thủy lực phía trước, trong khi bánh sau sử dụng phanh cơ.

Đáng chú ý, xe có công nghệ SBT (Synchronized Braking Technology). Hệ thống này hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau, hướng tới việc duy trì sự ổn định khi người điều khiển giảm tốc.

Callisto 110 còn được trang bị cổng sạc dành cho thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại thường xuyên khi di chuyển. Công tắc Passing cũng được tích hợp để hỗ trợ người lái phát tín hiệu xin vượt.

Một thiết kế thực dụng khác nằm ở vị trí tiếp nhiên liệu phía đuôi xe. Người dùng có thể đổ xăng mà không cần thực hiện nhiều thao tác với khu vực dưới yên như trên một số dòng scooter truyền thống.

Phanh SBT, cổng sạc và nhiều tiện ích đi phố

Móc treo đồ cũng được bố trí để phục vụ nhu cầu đi chợ, mua sắm hoặc mang theo túi xách. Ngoài ra, TVS trang bị chân chống EZ được thiết kế nhằm giảm lực cần thiết khi dựng xe lên chống giữa.

Giá xe ga 110cc Callisto 110

Theo Người đưa tin, với giá 19,9 triệu đồng, Callisto 110 tạo lợi thế trước hết ở chi phí mua xe. Trong khi nhiều mẫu xe máy tay ga phổ biến trên thị trường đã nằm ở khoảng giá trên 30 triệu đồng, sản phẩm của TVS tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách khoảng 20 triệu đồng nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc scooter sử dụng động cơ phun xăng điện tử.

Thân xe kim loại, động cơ 109cc, mức tiêu thụ 1,98 lít/100 km, phanh đĩa trước và một loạt tiện ích phục vụ việc đi phố là những điểm đáng chú ý của TVS Callisto 110. Tuy nhiên, bên cạnh giá mua ban đầu, người dùng cũng nên cân nhắc hệ thống đại lý, khả năng cung ứng phụ tùng, chi phí bảo dưỡng và giá trị bán lại trước khi lựa chọn một mẫu xe ít phổ biến hơn các thương hiệu Nhật Bản.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.