Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá chỉ từ 9 triệu đồng, đi 80km/1 lần sạc

Xuất hiện xe máy điện ở Việt Nam giá 39 triệu đồng chạy 200 km/sạc, vận tốc tới 85 km/h GĐXH - Xe máy điện giá 39 triệu đồng sở hữu công suất 6.000W, pin LFP chạy 200 km/lần sạc, tốc độ 85 km/h cùng phanh đĩa cả hai bánh.

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam, đi 80km/1 lần sạc





Xe máy điện Honda U-Qe

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, trong nhóm xe điện Honda dành cho nhu cầu di chuyển quãng ngắn, U-Qe là cái tên đáng chú ý nhờ mức giá khá thấp. Mẫu xe do liên doanh Wuyang Honda giới thiệu tại Trung Quốc, hướng đến người dùng cần phương tiện nhỏ gọn để đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Khác với những dòng xe máy điện có kích thước lớn, Honda U-Qe được thiết kế theo hướng gọn nhẹ. Thân xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn, phù hợp với môi trường đô thị và giúp người lái dễ xoay xở tại những khu vực đông phương tiện.

Phía trước nổi bật với cụm đèn pha LED nhỏ kết hợp dải đèn định vị nằm ngang trên yếm. Thiết kế tổng thể không quá cầu kỳ, tập trung nhiều hơn vào sự tiện dụng.

Honda U-Qe được thiết kế theo hướng gọn nhẹ.

Sàn để chân dạng phẳng tạo không gian thoải mái cho người lái, đồng thời có thể tận dụng để đặt túi xách hoặc một số đồ dùng khi cần. Phía trước còn bố trí hộc chứa đồ nhỏ dành cho điện thoại, ví và các vật dụng cá nhân.

Một chi tiết khá đặc biệt trên U-Qe là hệ thống bàn đạp hỗ trợ. Khi xe hết điện, người dùng vẫn có thể sử dụng bàn đạp để tiếp tục di chuyển trong một số tình huống, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào động cơ.

Trang bị này khiến U-Qe có nhiều nét tương đồng với xe đạp điện, đồng thời cho thấy sản phẩm chủ yếu được phát triển cho những hành trình ngắn trong thành phố.

Xe còn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị các thông tin cơ bản như vận tốc, quãng đường và dung lượng pin. Cổng USB cũng được tích hợp để người dùng sạc điện thoại hoặc thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Smart Key là một trang bị đáng chú ý trên mẫu xe giá thấp này.

Ngoài ra, Smart Key là một trang bị đáng chú ý trên mẫu xe giá thấp này. Hệ thống khóa thông minh giúp thao tác sử dụng thuận tiện hơn so với chìa khóa cơ truyền thống.

Honda U-Qe sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau với công suất 400W. Tốc độ tối đa được công bố ở mức 40 km/h, phù hợp hơn với nhu cầu đi lại quãng ngắn thay vì những hành trình tốc độ cao.

Điểm đáng chú ý là Honda cung cấp nhiều cấu hình pin để khách hàng lựa chọn tùy nhu cầu và ngân sách.

Cấu hình cơ bản sử dụng pin 48V/12Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 50 km sau mỗi lần sạc. Phiên bản sử dụng pin 48V/14Ah nâng con số này lên khoảng 65 km.

Ở cấu hình cao hơn, phạm vi hoạt động được công bố có thể đạt tối đa 80 km sau một lần sạc đầy. Quãng đường thực tế sẽ còn phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, điều kiện mặt đường, nhiệt độ và thói quen sử dụng của người điều khiển.

Với phạm vi 50-80 km, U-Qe hướng nhiều hơn đến những khách hàng có lịch trình cố định hằng ngày, chẳng hạn đi học, đi làm hoặc mua sắm trong phạm vi nội đô.

Honda chưa công bố cụ thể thời gian cần thiết để sạc đầy cho từng cấu hình pin. Vì vậy, đây vẫn là thông số người dùng cần lưu ý nếu mẫu xe được đưa sang các thị trường khác.

Honda U-Qe sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau với công suất 400W.





Hệ thống khung gầm của Honda U-Qe được thiết kế tương đối đơn giản. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi bánh sau được hỗ trợ bởi giảm xóc lò xo trụ.

Tùy phiên bản, hệ thống phanh cũng có sự khác biệt. Bản tiêu chuẩn sử dụng phanh tang trống, còn cấu hình cao hơn được bổ sung phanh đĩa ở bánh trước, giúp tăng hiệu quả giảm tốc.

Xe sử dụng vành hợp kim, hướng tới độ bền và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện sử dụng thường ngày.

Việc không chạy theo động cơ công suất lớn cũng giúp U-Qe duy trì kết cấu tương đối đơn giản. Với tốc độ tối đa 40 km/h, sản phẩm tập trung nhiều hơn vào khả năng tiết kiệm, dễ điều khiển và chi phí sở hữu thấp.

Giá xe máy điện Honda U-Qe

Tại Trung Quốc, Honda U-Qe được giới thiệu với ba cấu hình khác nhau. Theo mức giá được công bố, bản tiêu chuẩn sử dụng phanh tang trống và pin 12Ah có giá 2.599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng).

Phiên bản sử dụng phanh đĩa và cấu hình pin cao hơn có mức giá quy đổi khoảng 11,2 triệu đồng. Bản cao cấp được niêm yết 3.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,3 triệu đồng theo mức quy đổi tham khảo). Như vậy, ngay cả phiên bản cao nhất cũng có mức giá chưa tới 15 triệu đồng theo giá bán tại Trung Quốc.

Mức giá thấp là lợi thế đáng kể của Honda U-Qe, nhất là khi xe vẫn sở hữu những tiện ích như Smart Key, màn hình kỹ thuật số, cổng USB và tùy chọn phanh đĩa.

Tuy nhiên, U-Qe hiện là sản phẩm dành cho thị trường Trung Quốc. Chưa có thông tin chính thức từ Honda về kế hoạch phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Vì vậy, mức giá 8,5-13,3 triệu đồng chỉ mang tính quy đổi từ giá tại Trung Quốc, không phải giá dự kiến tại Việt Nam.

Nếu được đưa về thị trường trong nước, U-Qe có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm phương tiện điện giá thấp nhờ kích thước nhỏ, tốc độ vừa phải và phạm vi hoạt động tối đa 80 km. Đây cũng là nhóm sản phẩm phù hợp với xu hướng sử dụng phương tiện điện cho những hành trình ngắn tại các đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.