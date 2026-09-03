Lý do giá lăn bánh Hyundai Grand i10 liên tục giảm sâu, rẻ hơn cả Kia Morning, thấp nhất phân khúc hatchback hạng A

Vì sao giá lăn bánh Kia Seltos giảm sâu, rẻ hơn Toyota Vios, Honda City? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos đang vô cùng lợi thế do hãng ưu đãi sâu giúp giá xe chỉ còn hơn 500 triệu đồng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 khuyến mại sâu trong tháng 9. Ảnh: Đại lý

Giá xe Hyundai Grand i10 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 9, Hyundai Thành Công đang có khuyến mại cho Grand i10 là giảm giá bằng tiền mặt lên tới 50 triệu đồng.

Theo đó, giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

Phân khúc xe hatchback hạng A ở Việt Nam ngày càng thu hẹp với các hãng xe sử dụng động cơ đốt trong. Xu hướng xe điện mini đang trở nên phổ biến ở thị trường trong nước bởi mức giá rẻ, chi phí sử dụng như xe máy.

Điều này khiến các dòng xe từng một thời là mơ ước khi sở hữu xe 4 bánh của người Việt Nam như KIA Morning, Hyundai Grand i10… rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thông tin từ VTC News, nhìn lại giai đoạn 2019-2020, Hyundai Grand i10 thường xuyên duy trì mức doanh số trung bình từ 1.200 đến 1.500 xe mỗi tháng, có thời điểm vượt mốc 18.000 xe/năm. Kia Morning cũng nằm trong nhóm bán chạy nhất với lượng tiêu thụ ổn định trên dưới 10.000 xe/năm.

Hiện nay, số liệu từ VAMA và TC Group cho thấy một thực tại trái ngược. Kết thúc năm 2025, doanh số Hyundai i10 sụt giảm mạnh, chỉ còn dao động ở mức vài trăm xe mỗi tháng.

Trong tầm giá 300 triệu đồng, một số mẫu ô tô điện là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam. Thiết kế mới mẻ, hợp thời cùng mức giá lăn bánh dễ tiếp cận, chi phí bảo dưỡng rẻ và nhiên liệu 0 đồng là yếu tố quyết định đến tâm lý mua xe của người dùng.

Điều này khiến hãng xe Hàn Quốc phải triển khai những động thái mới nhất để cứu vớt doanh số Hyundai Grand i10.

Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá xe Hyundai Grand i10 và các đối thủ

Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng

Kia Morning giá từ 369 triệu đồng

Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Grand i10





Hyundai Grand i10 hiện hành là phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024





Với phiên bản tiêu chuẩn - Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn, giá xe sau ưu đãi chỉ 310 triệu đồng, khá tương đương với VinFast VF3.

Tuy nhiên, điểm trừ mà người dùng phải đánh đổi là phiên bản này sử dụng số sàn chứ không phải tự động như VF3. Đương nhiên, với những khách hàng gia đình hiện nay sẽ không ưu tiên số sàn khi đi trong phố.

Hyundai Grand i10 hiện hành là phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024 với nhiều thay đổi về ngoại hình, thiết kế nội thất.

Hyundai Grand i10 duy trì động cơ xăng loại 4 xy-lanh 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

Xe có những tính năng an toàn tiêu chuẩn và có 2 lựa chọn sedan hoặc hatchback tuỳ nhu cầu sử dụng của khách hàng.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.