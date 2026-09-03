Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV điện giá 560 triệu đồng, sạc 9 phút, đi xa tới 620km sẽ về Việt Nam?

Kích thước ngang Kia Sonet, SUV 5 chỗ của Hyundai giá 222 triệu đồng thiết kế cá tính, rẻ hơn Grand i10 và Kia Morning GĐXH - SUV 5 chỗ mới của Hyundai thậm chí còn rẻ hơn cả Grand i10 và Kia Morning, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn để thay thế cho những chiếc xe máy hạng sang, đắt tiền như Honda SH.

SUV điện sạc 9 phút, đi xa tới 620km sẽ về Việt Nam?





SUV điện mới của BYD vừa gây chú ý khi hình ảnh kiểu dáng xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán, SUV điện mới của BYD vừa gây chú ý khi hình ảnh kiểu dáng xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Dựa trên những đặc điểm thiết kế, mẫu xe trong hồ sơ được nhận diện là BYD Tai 3, còn có tên Ti 3 tùy thị trường.

Đáng chú ý, hồ sơ xuất hiện hai kiểu thiết kế. Một trong số đó có hệ thống tích hợp drone trên nóc xe. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng chưa đồng nghĩa BYD đã xác nhận kế hoạch phân phối Tai 3 tại Việt Nam.

BYD Tai 3 sở hữu chiều dài 4.605 mm, rộng 1.900 mm và cao 1.720 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.745 mm. Với thông số này, xe nằm trong nhóm SUV/crossover cỡ C, cùng phân khúc kích thước với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

SUV điện BYD Tai 3

Tuy nhiên, khác với phần lớn các đối thủ phổ biến tại Việt Nam, Tai 3 sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Ngoại hình cũng là một trong những điểm tạo nên khác biệt của mẫu xe này. Thay vì ngôn ngữ thiết kế mềm mại thường thấy trên nhiều sản phẩm BYD, Tai 3 mang phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn.

Phần thân xuất hiện nhiều đường gân nổi, các chi tiết ốp tạo cảm giác giống một mẫu SUV thiên về phong cách việt dã. Ở phía sau có một hộp chứa đồ thiết kế tương tự lốp dự phòng. Trên xe bán tại Trung Quốc, khu vực này được sử dụng để chứa thiết bị liên quan đến sạc.

Bên trong, Tai 3 được trang bị màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình HUD kích thước 12 inch.

SUV điện BYD Tai 3 ngang cỡ Mazda CX-5, thiết kế khác biệt

Ghế trước có chỉnh điện, sưởi và thông gió. Danh sách tiện nghi còn có kính cách âm hai lớp phía trước, kính tối màu phía sau, hệ thống đèn viền nội thất và vô-lăng tích hợp sưởi.

Sạc từ 10-97% trong 9 phút, bản pin lớn đi tới 620km

Đặc biệt, một số cấu hình của Tai 3 có thể tích hợp drone trên nóc xe. Thiết bị bay này có thể phục vụ việc quan sát địa hình phía trước hoặc ghi lại hành trình từ trên cao, tạo điểm khác biệt so với phần lớn SUV điện phổ thông.

Điểm đáng chú ý nhất trên phiên bản Tai 3 mới là công nghệ pin và sạc nhanh.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin Blade LFP thế hệ thứ hai dung lượng 65,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 510 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC.

Khi sử dụng hệ thống sạc công suất megawatt tương thích của BYD, nhà sản xuất công bố xe có khả năng đưa dung lượng pin từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút. Đây là con số đáng chú ý khi thời gian chờ sạc vẫn là một trong những vấn đề được người dùng quan tâm đối với ô tô điện.

Tai 3 được trang bị bộ pin dung lượng 75,6 kWh.

Tuy nhiên, tốc độ này đòi hỏi trạm sạc và điều kiện vận hành phù hợp, do đó không thể mặc định đạt được trên mọi hệ thống sạc.

Bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 240 kW, tương đương khoảng 322 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 305 Nm.

Ở những cấu hình cao hơn, Tai 3 được trang bị bộ pin dung lượng 75,6 kWh. Phiên bản dẫn động cầu sau với bộ pin này có phạm vi hoạt động công bố lên tới 620 km theo CLTC và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,3 giây.

Đáng chú ý hơn là biến thể dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 375 kW, tương đương khoảng 503 mã lực, giúp chiếc SUV tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,7 giây.

Như vậy, bên cạnh khả năng đi xa, Tai 3 còn sở hữu hiệu suất thuộc nhóm khá cao trong phân khúc SUV điện cỡ C.

Bên cạnh đó, BYD còn đưa nhiều công nghệ hỗ trợ lái lên Tai 3. Xe có tùy chọn hệ thống DiPilot 300, sử dụng cảm biến LiDAR cùng nhiều cảm biến khác để phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

BYD còn đưa nhiều công nghệ hỗ trợ lái lên Tai 3.

Hệ thống có khả năng hỗ trợ điều khiển phương tiện trên đường đô thị và cao tốc trong những điều kiện được thiết kế phù hợp. Đây cũng là xu hướng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các mẫu ô tô điện Trung Quốc.

Trong khi đó, hệ thống drone tích hợp trên nóc tạo nên điểm nhận diện đặc biệt cho Tai 3. Drone có thể cất và hạ cánh từ phương tiện, hỗ trợ ghi lại hình ảnh hành trình từ trên cao hoặc quan sát khu vực xung quanh.

Tính năng này hướng nhiều tới nhóm khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời, du lịch và khám phá, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị.

Giá SUV điện BYD Tai 3

Theo Đời sống và Pháp luật, BYD Tai 3 đã được mở bán tại Trung Quốc từ năm 2025 và tiếp tục được bổ sung những cấu hình mới.

Phiên bản siêu sạc tiêu chuẩn có giá 143.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 560 triệu đồng) theo mức quy đổi tham khảo. Những phiên bản cao hơn có giá từ 153.800-169.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 598-660 triệu đồng).

Sự xuất hiện của Tai 3 trong hồ sơ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam là tín hiệu đáng chú ý, nhất là khi BYD đang mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước. Dẫu vậy, đến nay chưa có xác nhận chính thức về việc Tai 3 sẽ được bán tại Việt Nam, cũng như chưa có thông tin về phiên bản hay giá bán nếu xe được thương mại hóa.

Nếu được đưa về Việt Nam với cấu hình tương tự Trung Quốc, BYD Tai 3 sẽ là một cái tên đáng chú ý trong nhóm SUV điện cỡ C nhờ tầm hoạt động tối đa 620 km, công nghệ sạc nhanh và những trang bị khác biệt như LiDAR hay drone tích hợp.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



