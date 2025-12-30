Mới nhất
Đốt pháo nổ trái phép, nam thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

Thứ ba, 21:47 30/12/2025 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
GĐXH - Công an xã Nghĩa Trụ xác định V.V.T là người trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng trái phép pháo nổ tại thôn Ngọc Bộ. Với hành vi vi phạm này, Công an xã tiến hành lập hồ sơ xử phạt công dân V.V.T 30 triệu đồng...

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Nghĩa Trụ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với V.V.T về hành vi "Sử dụng trái phép pháo nổ" với số tiền 30 triệu đồng theo khoản đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào ngày 26/12, Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về việc, khoảng 20h tối ngày 25/12, tại thôn Ngọc Bộ (xã Nghĩa Trụ) xảy ra sự việc có đối tượng sử dụng trái phép pháo nổ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Trụ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy vết, xác minh các đối tượng liên quan và làm rõ hành vi vi phạm.

Đốt pháo nổ trái phép, nam thanh niên bị phạt 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Hành vi đốt pháo nổ trái phép của V.V.T được camera của nhà dân ghi lại.

Đến ngày 28/12, Công an xã Nghĩa Trụ xác định T.V.T (SN 1990, trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) là người điều khiển xe máy chở theo V.V.T (SN 1990, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến sự việc. Trong đó, V.V.T là người trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng trái phép pháo nổ tại thôn Ngọc Bộ (xã Nghĩa Trụ).

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối nam thanh niên V.V.T về hành vi "Sử dụng trái phép pháo nổ" với số tiền 30 triệu đồng, theo khoản đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an xã Nghĩa Trụ khuyến cáo: Người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, mọi người kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháoTriệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.

Tin liên quan

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ

Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ

Cùng chuyên mục

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025

Thời sự - 4 giờ trước

Chiều 31/12, nhiều tuyến đường Hà Nội kẹt cứng, dòng xe di chuyển khó khăn khi người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Xem nhiều

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'

Pháp luật
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống

