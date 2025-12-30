Đốt pháo nổ trái phép, nam thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Công an xã Nghĩa Trụ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với V.V.T về hành vi "Sử dụng trái phép pháo nổ" với số tiền 30 triệu đồng theo khoản đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào ngày 26/12, Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về việc, khoảng 20h tối ngày 25/12, tại thôn Ngọc Bộ (xã Nghĩa Trụ) xảy ra sự việc có đối tượng sử dụng trái phép pháo nổ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Trụ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy vết, xác minh các đối tượng liên quan và làm rõ hành vi vi phạm.

Hành vi đốt pháo nổ trái phép của V.V.T được camera của nhà dân ghi lại.

Đến ngày 28/12, Công an xã Nghĩa Trụ xác định T.V.T (SN 1990, trú tại xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) là người điều khiển xe máy chở theo V.V.T (SN 1990, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) liên quan đến sự việc. Trong đó, V.V.T là người trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng trái phép pháo nổ tại thôn Ngọc Bộ (xã Nghĩa Trụ).

Công an xã Nghĩa Trụ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối nam thanh niên V.V.T về hành vi "Sử dụng trái phép pháo nổ" với số tiền 30 triệu đồng, theo khoản đ, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an xã Nghĩa Trụ khuyến cáo: Người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, mọi người kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.