Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Thứ hai, 15:56 15/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây buôn bán, vận chuyển và sản xuất pháo nổ trái phép, ngăn chặn kịp thời lượng lớn hàng cấm tuồn ra thị trường dịp cuối năm.

Điển hình là vụ việc bắt giữ hai đối tượng Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, Ninh Bình).

Hà Nội Phá 3 đường dây buôn bán pháo nổ , thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 1.

Hai đối tượng Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, Ninh Bình).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định phương thức hoạt động tinh vi của nhóm này. Theo đó, Thăng đặt mua pháo nổ của Tươi thông qua mạng xã hội Facebook. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tươi không trực tiếp giao hàng mà đóng gói ngụy trang và gửi cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi nhận hàng, Thăng tiếp tục tìm mối khách lẻ để bán lại kiếm lời. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ trong vụ việc này lên tới 109,9 kg.

Cũng trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994), Vũ Thị Luân (SN 1983, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, trú tại xã An Khánh, Hà Nội).

Nhóm 3 đối tượng mua bán pháo nổ và tang vật tại cơ quan công an.

Đây là đường dây mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian. Cụ thể, Vũ Thị Luân đặt mua pháo của Nguyễn Quang Đoàn, sau đó bán lại cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn tiếp tục đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các khách hàng khác để hưởng chênh lệch. Tang vật thu giữ là 58 kg pháo nổ dạng dây.

Đáng báo động là tình trạng các đối tượng tự mua hóa chất về sản xuất pháo tại nhà. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Phúc cùng tang vật bị thu giữ.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ hơn 49 kg pháo thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện và các loại hóa chất dùng để tự chế tạo pháo nổ. Phúc khai nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để về tự sản xuất và bán kiếm lời dịp Tết.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, qua các vụ việc trên cho thấy phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đang dạng và tinh vi, nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, hiện tại đang có xu hưởng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa.

Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm - Ảnh 4.

Công an thu giữ hơn 49 kg pháo thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện và các loại hóa chất dùng để tự chế tạo pháo nổ.

Việc giao dịch cũng trở nên "ảo hóa" và tinh vi hơn: Người mua và người bán không cần gặp mặt, mọi trao đổi thực hiện qua không gian mạng, hàng hóa được vận chuyển qua các đơn vị giao hàng (ship), gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, tuyệt đối không tham gia vào việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Đừng vì những lợi ích trước mắt hay thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và cộng đồng, để rồi phải trả giá đắt khi Tết đang cận kề.

Chặn đứng "chợ pháo ngầm" khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổChặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ

GĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu trên không gian mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Đột kích sòng 'liêng' trong nhà dân, công an tạm giữ 10 đối tượng ở Bắc Ninh

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức “liêng”, thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Tây Ninh: Ngăn chặn vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thận

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Pháp luật - 19 giờ trước

Thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Pháp luật - 22 giờ trước

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).

