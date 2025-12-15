Hà Nội: Bắt liên tiếp 3 vụ 'cung ứng' pháo nổ cho Tết 2026, thu giữ hơn 200kg hàng cấm

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong các đường dây buôn bán, vận chuyển và sản xuất pháo nổ trái phép, ngăn chặn kịp thời lượng lớn hàng cấm tuồn ra thị trường dịp cuối năm.

Điển hình là vụ việc bắt giữ hai đối tượng Trịnh Văn Thăng (SN 2002, trú tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1990, trú tại xã Cổ Lễ, Ninh Bình).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định phương thức hoạt động tinh vi của nhóm này. Theo đó, Thăng đặt mua pháo nổ của Tươi thông qua mạng xã hội Facebook. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tươi không trực tiếp giao hàng mà đóng gói ngụy trang và gửi cho Thăng qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Sau khi nhận hàng, Thăng tiếp tục tìm mối khách lẻ để bán lại kiếm lời. Tổng khối lượng pháo nổ thu giữ trong vụ việc này lên tới 109,9 kg.

Cũng trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1994), Vũ Thị Luân (SN 1983, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Quang Đoàn (SN 1992, trú tại xã An Khánh, Hà Nội).

Đây là đường dây mua bán qua nhiều tầng nấc trung gian. Cụ thể, Vũ Thị Luân đặt mua pháo của Nguyễn Quang Đoàn, sau đó bán lại cho Nguyễn Mạnh Tuấn. Tuấn tiếp tục đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các khách hàng khác để hưởng chênh lệch. Tang vật thu giữ là 58 kg pháo nổ dạng dây.

Đáng báo động là tình trạng các đối tượng tự mua hóa chất về sản xuất pháo tại nhà. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Phúc (SN 1989, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ hơn 49 kg pháo thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện và các loại hóa chất dùng để tự chế tạo pháo nổ. Phúc khai nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để về tự sản xuất và bán kiếm lời dịp Tết.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, qua các vụ việc trên cho thấy phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đang dạng và tinh vi, nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, hiện tại đang có xu hưởng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa.

Việc giao dịch cũng trở nên "ảo hóa" và tinh vi hơn: Người mua và người bán không cần gặp mặt, mọi trao đổi thực hiện qua không gian mạng, hàng hóa được vận chuyển qua các đơn vị giao hàng (ship), gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, tuyệt đối không tham gia vào việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Đừng vì những lợi ích trước mắt hay thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng của bản thân và cộng đồng, để rồi phải trả giá đắt khi Tết đang cận kề.