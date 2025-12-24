Triệt phá hai đường dây pháo nổ lớn ngày cận Tết, thu giữ gần 7,3 tạ pháo
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố 3 vụ án, 5 bị can về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 500 kg pháo nổ.
Điển hình, ngày 15/12, tại Km430+500 cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua xã Minh Châu), lực lượng chức năng bắt quả tang Tăng Văn Duẩn (SN 1980, trú TP Hải Phòng) khi đang vận chuyển 300 kg pháo nổ được ngụy trang tinh vi trên xe chở hàng. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trương Văn Toản (SN 1984, trú tỉnh Ninh Bình) – đối tượng môi giới, tiêu thụ pháo.
Chỉ một ngày sau, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú xã Vạn An) tàng trữ 39 kg pháo nổ; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972, trú xã Tân Phú) thu giữ thêm 37 kg pháo; trước đó, Trần Thị Tâm (SN 1993, trú xã Quỳnh Phú) cũng bị bắt giữ với 97 kg pháo nổ.
Song song với đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ xuyên biên giới, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ gần 2,3 tạ pháo các loại.
Nhóm này hoạt động tinh vi, móc nối mua pháo từ nước ngoài, sử dụng mạng xã hội để tiêu thụ, vận chuyển bằng nhiều thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ; đồng thời tích cực tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự để đón Tết an toàn, bình yên.
