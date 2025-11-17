Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ

Theo Công an Hà Tĩnh, đầu tháng 10/2025, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội Telegram để rao bán pháo nổ.

Vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp nên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng và tang vật trong đường dây buôn bán pháo nổ qua Telegram vừa bị Công an Hà Tĩnh bóc gỡ. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ngày 29/10, Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ đột kích nơi ở của Đỗ Minh Trí (SN 2000, tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) là đối tượng được xác định mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 56,3kg pháo nổ, 19,26kg thuốc pháo và 200m dây cháy chậm.

Từ lời khai của Trí, lực lượng công an đã phối hợp với Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Công an TP Hồ Chí Minh, tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982) và Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997), cùng trú tại Nghệ An; Nguyễn Thị Lệ (SN 1988), Nguyễn Văn Tặng (SN 1990), Đoàn Thanh Trì (SN 1988) và Lê Thị Hoài Phương (SN 1976), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), trú TP Hồ Chí Minh.

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ việc là 510kg pháo nổ, 2 xe ôtô và 1 xe máy. Qua đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng, tương đương từ 6 đến 7 tấn pháo nổ.

Từ ngày 7 đến 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường và Nguyễn Anh Tuấn về tội "Buôn bán hàng cấm"; các đối tượng Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương bị khởi tố về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Vụ án đang được tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

