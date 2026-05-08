Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết

Ổi là loại trái cây quen thuộc, được ưa chuộng không chỉ bởi vị ngọt thanh, dễ ăn mà còn nhờ những lợi ích đáng kể đối với sức khỏe, từ hỗ trợ tim mạch đến giảm nguy cơ một số bệnh lý nghiêm trọng.

Giá trị dinh dưỡng của ổi hỗ trợ phòng đột quỵ và ung thư

Theo quan niệm Đông y, ổi có vị ngọt chát, tính bình, hỗ trợ tiêu viêm, cầm tiêu chảy và bổ khí huyết. Đặc biệt, ổi giàu kali – khoáng chất có vai trò ổn định huyết áp. Nếu thiếu kali sẽ làm cho nhịp tim không đều, nhịp quá nhanh… Đủ kali theo nhu cầu sẽ giúp ổn định huyết áp và phòng chống bệnh tim mạch. Chế độ ăn giàu kali và magie còn giảm nguy cơ đột quỵ.

Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong ổi giúp hạn chế quá trình xơ vữa động mạch, góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Giảm nguy cơ ung thư

Ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, quercetin, vitamin C và polyphenol. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do – yếu tố gây tổn thương tế bào và có liên quan đến sự hình thành ung thư.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn ổi thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến giáp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân

Ổi có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp với người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ trong ổi cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Với lượng calo thấp và hàm lượng đường không quá cao so với nhiều loại trái cây khác, ổi giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn và phù hợp với người đang theo đuổi chế độ giảm cân.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến nghị nên ăn ổi chín tự nhiên, có thể giữ cả vỏ để bổ sung thêm chất xơ. Với hàm lượng dưỡng chất phong phú và nhiều lợi ích, ổi được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Món ngon với ổi, giúp phòng ngừa đột quỵ, ung thư

Salad ổi

Salad ổi là món tráng miệng thơm ngon được nhiều gia đình ưa thích. Món salad với miếng ổi tươi ngon, giòn ngọt, kết hợp với sốt đậm đà, vừa chua chua, vừa beo béo của mayonnaise, tạo nên một hương vị hấp dẫn không thể cưỡng lại. Để làm cho món salad ổi thêm thơm ngon và kích thích vị giác, bạn có thể rắc thêm ít mè trắng rang thơm và hành phi lên trên.

Ổi lắc xí muội

Ổi lắc xí muội - món ăn vặt hấp dẫn nhiều người bởi hương vị thơm ngon, độc đáo cùng cách làm vô cùng đơn giản. Món ăn này không chỉ mang lại hương vị lạ miệng mà còn cung cấp lượng vitamin C dồi dào, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Chỉ với vài bước làm đơn giản, bạn đã có ngay món ổi lắc xí muội thơm ngon để thưởng thức cùng gia đình vào cuối tuần.

Ổi dầm

Ổi dầm với sự hòa quyện giữa hương vị chua chua, cay cay của mắm ớt và vị giòn tan của ổi, tạo nên một món ăn vặt ngon miệng khó cưỡng. Với cách làm vô cùng đơn giản, dễ làm đây là món ăn vặt lý tưởng cho những buổi họp gia đình, những cuộc tụ tập bạn bè hoặc chỉ đơn giản là khi bạn đang cảm thấy thèm một chút gì đó ngọt ngọt và chua cay.

Sinh tố ổi

Sinh tố ổi là một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng, được chế biến từ quả ổi tươi ngon. Màu sắc của nước ép ổi là một màu xanh lá cây tươi mát, rất bắt mắt và hấp dẫn. Vị chua ngọt tự nhiên của quả ổi tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo, khiến nước ép ổi trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giải khát trong ngày nóng.

Ổi chiên giòn

Món ổi chiên giòn thơm phức và giòn rụm, khi bạn cắn một miếng sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự giòn rụm bên ngoài cùng với hương vị ngọt thơm bên trong của quả ổi. Ổi sau khi được chiên chín sẽ trở nên mềm mịn và cực kỳ thơm ngon. Để tăng thêm hương vị cho món ăn, bạn có thể thử chấm với tương ớt, nó sẽ tạo nên một lớp hương vị đặc biệt và lạ miệng.

Trà ổi hồng

Trà ổi hồng không chỉ là một loại đồ uống trái cây phổ biến mà còn được nhiều người ưa chuộng vì những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Đây là một loại trà trái cây thơm ngon và bổ dưỡng, giúp tạo cảm giác sảng khoái tinh thần. Nó cung cấp hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ trong việc kiểm soát trọng lượng và thanh lọc cơ thể.

Mứt ổi dẻo

Mứt ổi dẻo đã trở thành một món ăn không còn xa lạ, đặc biệt được ưa chuộng trong những dịp lễ Tết. Điều đặc biệt của mứt ổi chính là sự kết hợp hài hòa giữa độ giòn rụm của mứt và chút ngọt ngào của đường, cộng thêm vị đắng đắng nhẹ của quả ổi, tạo nên một hương vị ngon khó cưỡng.

Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được GĐXH - Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.

4 sai lầm kinh điển khiến thịt càng nấu càng dai GĐXH - Không ít người nội trợ than phiền: cùng một nguyên liệu, cùng cách nêm nếm, nhưng món thịt lúc nào cũng khô, dai, kém hấp dẫn. Điều đáng nói, nguyên nhân không nằm ở chất lượng thịt mà lại xuất phát từ những thói quen nấu nướng rất phổ biến, thậm chí được nhiều người tin là “bí quyết”.







