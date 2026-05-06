Thứ nước ép tốt cho thận, nhiều chất dinh dưỡng không phải ai cũng biết

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng các như vitamin A, vitamin C, vitamin K, kali và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa sỏi thận, giúp tăng cường đào thải canxi và oxalat ra khỏi cơ thể. Nên dùng nước ép cà rốt 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 250ml.

Nguyên liệu: 2 củ cà rốt tươi; 100ml nước lọc; Đá viên.

Cách thực hiện: Rửa sạch cà rốt, bỏ cuống; Gọt vỏ cà rốt; Cắt cà rốt thành miếng nhỏ; Cho cà rốt vào máy ép trái cây rồi ép lấy nước; Cho nước ép cà rốt vào ly, thêm nước lọc và đường vào, khuấy tan.

Nước ép dâu tây

Nước ép dâu tây chứa nhiều anthocyanins, ellagitannin và vitamin C. Những chất này giúp thận hoạt động tốt hơn, tăng cường đào thải những chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Nguyên liệu: 200g dâu tây tươi; 100ml nước lọc; Đá viên.

Cách thực hiện: Rửa sạch dâu tây, bỏ cuống; Cho dâu tây vào máy ép trái cây và thực hiện ép lấy nước; Cho nước ép dâu tây vào ly, thêm nước lọc và đường vào, khuấy tan.

Lưu ý: Nếu không có máy ép, bạn có thể xay nhuyễn dâu tây bằng máy xay sinh tố, sau đó lọc qua rây lọc mịn để thu được nước ép.

Uống nước ép dâu tây ngay sau khi làm để giữ được nhiều chất dinh dưỡng.

Nước ép củ cải đường

Nước ép củ cải đường có thể tốt cho thận, nhưng cần uống với lượng vừa phải. Củ cải đường là một loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin K, kali, folate và chất xơ.

Những chất dinh dưỡng này có tác dụng giúp tăng cường chức năng thận, hỗ trợ đào thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, nước ép củ cải đường cũng có chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tuy nhiên, củ cải đường cũng chứa nhiều oxalat, một chất có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế hoặc tránh uống nước ép củ cải đường.

Nguyên liệu: 2 củ cải đường tươi; 1 quả táo; 1 củ cà rốt; Đá viên.

Cách thực hiện: Trước hết cần rửa sạch củ cải đường, táo và cà rốt; Gọt vỏ củ cải đường, táo và cà rốt; Cắt củ cải đường, táo và cà rốt thành miếng nhỏ; Cho củ cải đường, táo và cà rốt vào máy ép, ép lấy nước; Uống nước ép củ cải đường ngay sau khi làm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các loại rau củ khác vào nước ép củ cải đường để tăng hương vị và dinh dưỡng, chẳng hạn như dứa, cần tây, gừng...

Nước ép táo và cần tây

Huyết áp cao có thể làm tổn thương thận và dẫn đến suy thận. Vì vậy kali trong táo và rau cần tây giúp điều chỉnh huyết áp, một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận.

Bên cạnh đó, chất xơ trong hai thành phần này có khả năng kích thích nhu động ruột, loại bỏ chất thải khỏi cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Nguyên liệu: 2 quả táo, loại không quá ngọt; 3 cọng cần tây; 150ml nước lọc.

Cách thực hiện: Đầu tiên bạn cần rửa sạch táo và cần tây, bóc vỏ táo, bỏ hạt và cắt thành miếng nhỏ. Tương tự cắt cần tây thành khúc nhỏ. Tiếp theo cho táo và cần tây vào máy ép trái cây. Ép lấy nước cốt. Rót nước ép vào ly và thưởng thức.

Nước ép dứa

Nước ép dứa có chứa enzyme bromelain, đây là thành phần có tác dụng chống viêm và làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Vitamin C trong dứa có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thận khỏi các tổn thương, từ đó hỗ trợ quá trình lọc máu của thận.

Trong khi đó chất xơ trong nước ép dứa góp phần loại bỏ các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, giúp thận khỏe mạnh hơn.

Nguyên liệu: 1 quả dứa chín (khoảng 500g); 100ml nước lọc; Đá viên.

Cách thực hiện: Đầu tiên gọt vỏ và loại bỏ mắt dứa, sau đó cắt dứa thành các miếng nhỏ; Cho dứa vào máy ép trái cây và ép lấy nước; Thêm nước lọc vào nước ép dứa; Thêm lượng đá viên vừa đủ rồi khuấy đều và thưởng thức.

