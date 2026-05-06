Thứ nước ép tốt cho thận, nhiều chất dinh dưỡng không phải ai cũng biết
GĐXH - Nước ép trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: Chất xơ, kali, vitamin C, chất chống oxy hóa... Hãy tham khảo ngay loại nước ép tốt cho thận trong bài viết dưới đây.
Nước ép cà rốt
Nước ép cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng các như vitamin A, vitamin C, vitamin K, kali và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.
Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa sỏi thận, giúp tăng cường đào thải canxi và oxalat ra khỏi cơ thể. Nên dùng nước ép cà rốt 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 250ml.
Nguyên liệu: 2 củ cà rốt tươi; 100ml nước lọc; Đá viên.
Cách thực hiện: Rửa sạch cà rốt, bỏ cuống; Gọt vỏ cà rốt; Cắt cà rốt thành miếng nhỏ; Cho cà rốt vào máy ép trái cây rồi ép lấy nước; Cho nước ép cà rốt vào ly, thêm nước lọc và đường vào, khuấy tan.
Nước ép dâu tây
Nước ép dâu tây chứa nhiều anthocyanins, ellagitannin và vitamin C. Những chất này giúp thận hoạt động tốt hơn, tăng cường đào thải những chất cặn bã ra khỏi cơ thể.
Nguyên liệu: 200g dâu tây tươi; 100ml nước lọc; Đá viên.
Cách thực hiện: Rửa sạch dâu tây, bỏ cuống; Cho dâu tây vào máy ép trái cây và thực hiện ép lấy nước; Cho nước ép dâu tây vào ly, thêm nước lọc và đường vào, khuấy tan.
Lưu ý: Nếu không có máy ép, bạn có thể xay nhuyễn dâu tây bằng máy xay sinh tố, sau đó lọc qua rây lọc mịn để thu được nước ép.
Uống nước ép dâu tây ngay sau khi làm để giữ được nhiều chất dinh dưỡng.
Nước ép củ cải đường
Nước ép củ cải đường có thể tốt cho thận, nhưng cần uống với lượng vừa phải. Củ cải đường là một loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin K, kali, folate và chất xơ.
Những chất dinh dưỡng này có tác dụng giúp tăng cường chức năng thận, hỗ trợ đào thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể.
Ngoài ra, nước ép củ cải đường cũng có chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thận khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.
Tuy nhiên, củ cải đường cũng chứa nhiều oxalat, một chất có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế hoặc tránh uống nước ép củ cải đường.
Nguyên liệu: 2 củ cải đường tươi; 1 quả táo; 1 củ cà rốt; Đá viên.
Cách thực hiện: Trước hết cần rửa sạch củ cải đường, táo và cà rốt; Gọt vỏ củ cải đường, táo và cà rốt; Cắt củ cải đường, táo và cà rốt thành miếng nhỏ; Cho củ cải đường, táo và cà rốt vào máy ép, ép lấy nước; Uống nước ép củ cải đường ngay sau khi làm.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các loại rau củ khác vào nước ép củ cải đường để tăng hương vị và dinh dưỡng, chẳng hạn như dứa, cần tây, gừng...
Nước ép táo và cần tây
Huyết áp cao có thể làm tổn thương thận và dẫn đến suy thận. Vì vậy kali trong táo và rau cần tây giúp điều chỉnh huyết áp, một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận.
Bên cạnh đó, chất xơ trong hai thành phần này có khả năng kích thích nhu động ruột, loại bỏ chất thải khỏi cơ thể, nhờ đó ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.
Nguyên liệu: 2 quả táo, loại không quá ngọt; 3 cọng cần tây; 150ml nước lọc.
Cách thực hiện: Đầu tiên bạn cần rửa sạch táo và cần tây, bóc vỏ táo, bỏ hạt và cắt thành miếng nhỏ. Tương tự cắt cần tây thành khúc nhỏ. Tiếp theo cho táo và cần tây vào máy ép trái cây. Ép lấy nước cốt. Rót nước ép vào ly và thưởng thức.
Nước ép dứa
Nước ép dứa có chứa enzyme bromelain, đây là thành phần có tác dụng chống viêm và làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.
Vitamin C trong dứa có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ thận khỏi các tổn thương, từ đó hỗ trợ quá trình lọc máu của thận.
Trong khi đó chất xơ trong nước ép dứa góp phần loại bỏ các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể, giúp thận khỏe mạnh hơn.
Nguyên liệu: 1 quả dứa chín (khoảng 500g); 100ml nước lọc; Đá viên.
Cách thực hiện: Đầu tiên gọt vỏ và loại bỏ mắt dứa, sau đó cắt dứa thành các miếng nhỏ; Cho dứa vào máy ép trái cây và ép lấy nước; Thêm nước lọc vào nước ép dứa; Thêm lượng đá viên vừa đủ rồi khuấy đều và thưởng thức.
Bí mật đằng sau miếng thịt quay da nổ giòn rụm: Tại sao "cặp bài trùng" này có thể thay thế mọi loại gia vị đắt tiền?Ăn - 1 giờ trước
Nếu bạn từng thất bại với món thịt quay da bị dai, cứng như nhựa hoặc chỉ giòn lúc mới ra lò rồi nhanh chóng bị "ỉu", thì đây chính là bài viết dành cho bạn.
Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầuĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, chỉ một thao tác sai nhỏ cũng có thể biến thiết bị quen thuộc này thành nguồn gây cháy nổ nguy hiểm.
Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mêĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đây là món ăn “bổ hơn gà”. Bởi đằng sau kích thước nhỏ gọn là một “kho dinh dưỡng” đáng nể.
Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Để giữ cho thận khỏe mạnh thì uống nước gì tốt cho thận và uống như thế nào đúng là điều mà ai cũng quan tâm. Đọc bài viết sau để có chế độ uống nước tốt cho thận.
Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũaĂn - 1 ngày trước
Biến tấu mâm cơm nhà với món tôm và cánh gà rang giòn rụm, đậm đà. Chỉ một lần chế biến trọn hai hương vị, đảm bảo cả nhà đều mê mẩn!
Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bôngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.
Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp Việt. Sự tiện lợi khiến nhiều người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó mà ít khi để ý đến những rủi ro tiềm ẩn.
Mẹ chồng thách con dâu cầm 50k nấu cơm ngon cho 4 người: Tôi "thắng kèo" nhờ món lạ từ nguyên liệu 0 đồngĂn - 1 ngày trước
Nếu tôi nấu sơ sài, tôi cũng thua. Vậy nên, tôi phải dùng đến "chiêu".
Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Từ một loại lá mọc dại nơi hàng rào, sương sâm đã trở thành món ăn quen thuộc trong mùa hè của nhiều gia đình Việt. Món ăn này vừa bổ dưỡng, vừa giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả.
Món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thực phẩm hại thận là những món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận, gây rối loạn huyết áp... Cụ thể, những thực phẩm hại thận có trong bài viết sau.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.