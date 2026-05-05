Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu

Thứ ba, 19:01 05/05/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thực tế cho thấy, chỉ một thao tác sai nhỏ cũng có thể biến thiết bị quen thuộc này thành nguồn gây cháy nổ nguy hiểm.

Khi sự tiện lợi đi kèm nguy cơ

Về nguyên lý, nồi chiên không dầu hoạt động như một lò nướng thu nhỏ, sử dụng luồng khí nóng luân chuyển liên tục ở nhiệt độ cao (có thể lên tới 180–200°C) để làm chín thực phẩm. Chính cơ chế này giúp món ăn giòn mà không cần nhiều dầu, nhưng đồng thời cũng tạo ra môi trường dễ phát sinh sự cố nếu sử dụng không đúng cách.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là dùng giấy lót sai cách. Nhiều người có thói quen lót giấy nến hoặc giấy bạc dưới đáy nồi để chống dính, nhưng lại không đặt đủ thực phẩm lên trên để cố định. Khi nồi hoạt động, luồng khí nóng mạnh có thể thổi bay tờ giấy, khiến nó chạm vào thanh nhiệt phía trên – nơi nhiệt độ cao nhất. Kết quả là giấy cháy xém, bốc khói, thậm chí có thể gây cháy lan.

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu: Thiết bị “lành mạnh” có thể trở thành nguồn cháy nổ nếu mắc sai lầm này - Ảnh 1.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy, chỉ sau vài phút vận hành với giấy lót không được cố định, mùi khét đã xuất hiện rõ rệt. Khi kiểm tra, mép giấy bị cháy cong, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Không chỉ giấy lót, một số loại thực phẩm cũng có thể trở thành “quả bom nhỏ” trong nồi chiên không dầu. Những thực phẩm có vỏ kín như trứng nguyên quả hay hạt dẻ khi gặp nhiệt độ cao có thể phát nổ, gây bỏng hoặc làm hỏng thiết bị.

Ngoài ra, việc cho hộp nhựa hoặc thủy tinh thông thường vào nồi chiên cũng là sai lầm nguy hiểm. Dưới nhiệt độ cao, các vật liệu này có thể biến dạng, nứt vỡ hoặc giải phóng chất không an toàn.

4 nguyên tắc quan trọng để tránh rủi ro

Dù tiềm ẩn nguy cơ, nồi chiên không dầu vẫn hoàn toàn an toàn nếu người dùng tuân thủ đúng cách sử dụng. Điều quan trọng nằm ở những nguyên tắc tưởng nhỏ nhưng mang tính “sống còn”.

Trước hết, vị trí đặt nồi cần được đảm bảo thông thoáng, trên bề mặt phẳng và chắc chắn. Các khe thoát khí không nên bị che kín để tránh tích nhiệt quá mức.

Thứ hai, nên sử dụng ổ cắm riêng cho nồi chiên. Đây là thiết bị công suất lớn, nếu dùng chung với các thiết bị khác có thể gây quá tải điện, dẫn đến chập cháy.

Tiếp theo, không nên cho quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc. Việc “nhồi nhét” không chỉ khiến món ăn chín không đều mà còn làm tăng nguy cơ thực phẩm chạm vào thanh nhiệt, gây cháy.

Cuối cùng, vệ sinh đúng cách là yếu tố không thể bỏ qua. Giỏ chiên có thể rửa bằng nước nhưng cần lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại. Các bộ phận điện tuyệt đối không để tiếp xúc với nước.

Đặc biệt, nếu sử dụng giấy lót, cần đảm bảo giấy được cố định bằng thực phẩm và không vượt quá kích thước khay. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể quyết định mức độ an toàn của cả thiết bị.

Gợi ý món ăn an toàn, dễ làm với nồi chiên không dầu

Để tận dụng tối đa lợi ích của nồi chiên không dầu mà vẫn đảm bảo an toàn, bạn có thể tham khảo một số món đơn giản, dễ chế biến:

1. Gà nướng mật ong

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 2.

Nguyên liệu: đùi gà, mật ong, tỏi, nước mắm, tiêu Cách làm: ướp gà 30–60 phút, nướng ở 180°C trong 20–25 phút, lật giữa chừng.  Lưu ý: không lót giấy nếu không có thực phẩm đè lên

2. Khoai lang nướng

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 3.

Nguyên liệu: khoai lang rửa sạch, để nguyên vỏ Cách làm: nướng ở 200°C trong 25–30 phút.  Mẹo: không cần giấy lót, đặt trực tiếp vào khay

3. Cá hồi nướng tiêu chanh

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 3.

Nguyên liệu: cá hồi, muối, tiêu, chanh Cách làm: ướp nhẹ, nướng 180°C trong 10–12 phút.  Lưu ý: dùng giấy nến vừa khay, có cá đè lên để tránh bay

4. Đậu phụ chiên giòn

Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 4.

Nguyên liệu: đậu phụ, muối nhẹ Cách làm: cắt miếng, nướng 180°C trong 12–15 phút. Ưu điểm: ít dầu, dễ tiêu hóa

Đôi khi, chỉ một thói quen nhỏ như đặt lại tờ giấy lót hay không nhồi quá nhiều thực phẩm cũng có thể giúp bạn tránh được những rủi ro lớn. Và trong căn bếp – nơi tưởng chừng an toàn nhất – sự cẩn trọng luôn là yếu tố không thể thiếu.
Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bôngNhững người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.

Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm "nuôi" bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngàyCảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

GĐXH - Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp Việt. Sự tiện lợi khiến nhiều người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó mà ít khi để ý đến những rủi ro tiềm ẩn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe

Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe

Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa

Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa

Cùng chuyên mục

Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê

Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đây là món ăn “bổ hơn gà”. Bởi đằng sau kích thước nhỏ gọn là một “kho dinh dưỡng” đáng nể.

Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe

Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏe

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Để giữ cho thận khỏe mạnh thì uống nước gì tốt cho thận và uống như thế nào đúng là điều mà ai cũng quan tâm. Đọc bài viết sau để có chế độ uống nước tốt cho thận.

Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa

Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũa

Ăn - 13 giờ trước

Biến tấu mâm cơm nhà với món tôm và cánh gà rang giòn rụm, đậm đà. Chỉ một lần chế biến trọn hai hương vị, đảm bảo cả nhà đều mê mẩn!

Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bông

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.

Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngày

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp Việt. Sự tiện lợi khiến nhiều người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó mà ít khi để ý đến những rủi ro tiềm ẩn.

Mẹ chồng thách con dâu cầm 50k nấu cơm ngon cho 4 người: Tôi "thắng kèo" nhờ món lạ từ nguyên liệu 0 đồng

Mẹ chồng thách con dâu cầm 50k nấu cơm ngon cho 4 người: Tôi "thắng kèo" nhờ món lạ từ nguyên liệu 0 đồng

Ăn - 1 ngày trước

Nếu tôi nấu sơ sài, tôi cũng thua. Vậy nên, tôi phải dùng đến "chiêu".

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Từ một loại lá mọc dại nơi hàng rào, sương sâm đã trở thành món ăn quen thuộc trong mùa hè của nhiều gia đình Việt. Món ăn này vừa bổ dưỡng, vừa giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả.

Món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận

Món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thực phẩm hại thận là những món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận, gây rối loạn huyết áp... Cụ thể, những thực phẩm hại thận có trong bài viết sau.

Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộn

Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộn

Ăn - 1 ngày trước

Chả thịt băm hấp nấm đông cô mềm mọng, đậm đà là gợi ý tuyệt vời giúp bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn. Cùng bắt tay vào làm ngay với công thức siêu dễ này!

Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Mận được xếp vào nhóm trái cây “tốt nhất thế giới”, hiện đang vào mùa tại Việt Nam. Ngoài ăn trực tiếp, chế biến đúng cách sẽ tạo nên món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe.

Xem nhiều

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Ăn

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

Ăn
Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộn

Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộn

Ăn
8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

Ẩm thực 360
Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê

Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top