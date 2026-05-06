Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"

Với mỗi người nội trợ, khoai tây là loại nguyên liệu quen thuộc và dễ chế biến. Chúng ta thường quen thuộc nhất với các món ăn chế biến từ khoai tây là: hầm cùng sườn heo thành món canh, hoặc xào với cà chua, hay nấu thành khoai tây nghiền ăn kèm bánh mì... Hôm nay chúng ta hãy làm đa dạng thực đơn các món chế biến từ khoai tây bằng 3 phiên bản cho 1 món ăn này nhé. Để nấu các món ăn này, bạn hãy kết hợp cùng cà tím ngọt ngào và ớt chuông xanh giòn tan, tất cả được phủ trong một loại nước sốt đậm đà. Chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Món ăn ngon đến nỗi bạn có thể dễ dàng ăn kèm với hai bát cơm. Mỗi phiên bản trong món ăn này đều có những đặc điểm riêng, và tất cả các công thức đều đơn giản, vì vậy ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.

1. Phiên bản đầu tiên - phiên bản chiên giòn

Khoai tây chiên giòn rụm, trong khi cà tím giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, thấm đẫm nước sốt đậm đà. Kết hợp với vị giòn tươi mát của ớt chuông xanh, càng tăng thêm hương vị tươi ngon. Mặc dù được chiên với dầu nhưng món ăn này không hề tạo cảm giác ngán ngấy. Ăn kèm với cơm ngon đến nỗi bạn sẽ muốn vét sạch đĩa.

Nguyên liệu: 1 quả cà tím dài, 2 củ củ khoai tây, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1-2 cây hành lá thái nhỏ, 5 tép tỏi băm nhỏ, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh bột nêm gà, lượng muối ăn vừa đủ, 1/2 muỗng canh đường, một nhúm tiêu trắng, 1 muỗng canh bột bắp, 1/2 bát nước, và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món khoai tây xào cà tím và ớt chuông

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây, cắt thành lát dày khoảng 0.5cm, ngâm trong nước khoảng 5 phút để rửa sạch lớp tinh bột trên bề mặt. Điều này sẽ giúp khoai tây không bị dính vào nhau khi chiên và giòn hơn. Sau khi ngâm, vớt ra và để ráo nước. Đảm bảo khoai tây khô ráo để tránh dầu bắn tung tóe khi chiên.

Để sơ chế cà tím, bạn không cần phải gọt vỏ hết. Thay vào đó, bạn có thể tạo kiểu vỏ "sọc". Gọt bỏ một dải vỏ cứ mỗi 2cm lại cách ra rồi giữ một phần vỏ. Điều này sẽ làm giảm lượng dầu hấp thụ, giúp cà tím không bị nát khi nấu và giúp nó thấm gia vị tốt hơn. Sau khi sơ chế, cắt thành từng miếng có kích thước đều nhau.

Ớt chuông đem loại bỏ cuống và hạt rồi rửa sạch, cắt thành miếng vừa ăn. Không nên cắt quá nhỏ; giữ cho ớt hơi giòn. Chuẩn bị hành lá thái nhỏ và tỏi băm. Bạn có thể thêm nhiều tỏi băm hơn để món ăn ngon hơn sau khi xào.

Chuẩn bị một chiếc bát, thêm 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào để tạo hương thơm, 1 muỗng canh nước tương đen để tạo màu, 1 muỗng canh bột nêm gà, một chút muối và nửa muỗng canh đường để cân bằng vị. Rắc thêm một chút tiêu trắng để khử mùi tanh. Cuối cùng, cho 1 muỗng canh bột bắp và nửa bát nước, khuấy đều. Nước sốt nên pha hơi sệt để dễ dàng phủ đều các nguyên liệu.

Bước 2: Làm nóng một lượng dầu ăn vừa đủ trong chảo cho đến khi đạt 60% nhiệt độ tối đa. Cho các lát khoai tây đã ráo nước vào chiên cho đến khi vàng giòn, có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa. Sau đó vớt khoai tây ra khỏi dầu và để riêng. Phủ đều cà tím với một lớp mỏng bột bắp. Điều này sẽ giúp giảm lượng dầu hút vào và làm cho cà tím giòn hơn sau khi chiên. Cho cà tím vào chảo dầu và giữ nhiệt độ dầu ở mức 60%. Chiên cho đến khi bề mặt vàng nâu và giòn. Vớt ra và để ráo dầu.

Bước 3: Để lại một chút dầu ăn trong chảo, thêm hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào rồi xào thơm. Sau đó cho ớt chuông thái miếng vào và đảo nhanh để làm nổi bật hương thơm. Không nên đảo quá lâu để giữ được độ giòn và mềm của ớt chuông. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, vặn nhỏ lửa và khuấy đều.

Bước 4: Khi nước sốt sánh lại và nổi bọt, cho khoai tây và cà tím đã chiên vào, vặn lớn lửa rồi đảo nhanh để mỗi miếng nguyên liệu được phủ đều nước sốt. Đảo trong 1-2 phút để đảm bảo chúng thấm đều gia vị. Sau đó tắt bếp và dọn ra đĩa. Nếu thích, bạn có thể rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí.

Món ăn giòn tan bên ngoài và mềm mại bên trong, với hương vị tươi ngon đậm đà. Cà tím thấm đẫm nước sốt sánh mịn, trở nên mềm mại mà không bị nát, trong khi khoai tây ngọt và dẻo, còn ớt chuông xanh thì giòn và thơm. Món này ăn kèm với cơm ngon đến nỗi bạn có thể dễ dàng ăn thêm hai bát nữa.

Phiên bản thứ 2 - Phiên bản ít dầu, tốt cho sức khỏe

Với công thức này, thay vì chiên ngập dầu, món ăn được chiên áp chảo, giúp giữ được hương vị nguyên bản đồng thời giảm lượng dầu hấp thụ. Kết quả là một món ăn mềm, ngon và đậm đà với khoai tây mềm mịn, cà tím mềm và ớt chuông xanh giòn. Đây là một lựa chọn lành mạnh và ngon miệng, có thể thưởng thức ngay cả trong thời gian giảm cân.

Nguyên liệu: 1 quả cà tím dài, 2 củ khoai tây, 1/2 quả ớt chuông xanh, 4 tép tỏi băm nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh nước tương đen, một nhúm đường, một nhúm muối, 1 muỗng canh bột bắp, 1/2 bát nước, 1 muỗng canh dầu ăn.

Cách làm

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây, cắt thành miếng, ngâm trong nước khoảng 5 phút để rửa sạch lớp tinh bột trên bề mặt, sau đó vớt ra để ráo. Khoai tây sẽ không bị dính vào nhau khi chiên và sẽ mềm hơn. Cắt cà tím thành miếng vừa ăn, rắc một chút muối, trộn đều và ướp trong 10 phút. Việc này sẽ giúp hút bớt nước từ cà tím, khi chiên sẽ hạn chế hút dầu. Sau khi ướp, nhẹ nhàng vắt bớt nước bằng tay và để sang một bên. Loại bỏ cuống và hạt của ớt chuông xanh, rồi cắt chúng thành từng miếng nhỏ. Băm nhỏ tỏi và cho vào một bát nhỏ để dùng sau.

Trong một tô, cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh nước tương đen, một ít đường và một ít muối. Khuấy đều, sau đó cho 1 muỗng canh bột bắp và nửa tô nước. Khuấy đều và để sang một bên. Nước sốt không nên quá loãng, nếu không sẽ không bám đều các nguyên liệu.

Bước 2: Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đun nóng ở lửa nhỏ. Khi dầu hơi nóng, cho khoai tây vào chiên từ từ, đảo liên tục cho đến khi mỗi mặt vàng nâu và mềm, có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt khoai tây ra khỏi chảo và để riêng. Không cần thêm dầu vào chảo. Dùng phần dầu còn lại dưới đáy chảo, cho các miếng cà tím đã vắt nước vào và chiên trên lửa nhỏ, đảo liên tục, cho đến khi cà tím mềm, bề mặt hơi vàng và không còn nước thừa. Sau đó, vớt ra khỏi chảo và để chung với các miếng khoai tây.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và xào thơm. Sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, vặn nhỏ lửa và khuấy đều. Khi nước sốt sánh lại và sủi bọt, cho khoai tây và cà tím đã chiên, rồi cho các miếng ớt chuông xanh vào. Xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các miếng ớt chuông xanh chín tới, đồng thời đảm bảo tất cả các nguyên liệu được phủ đều nước sốt. Xào khoảng 2 phút để đảm bảo mọi nguyên liệu đều được ngấm gia vị và không còn nước sốt thừa. Sau đó tắt bếp và dọn ra ăn. Món ăn này thanh mát, không ngấy, ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Phiên bản thứ ba: Phiên bản vị cà chua

Hai phiên bản đầu tiên có vị mặn, trong khi phiên bản tăng cường cà chua này bổ sung thêm cà chua vào món ăn khoai tây xào cà tím và ớt chuông xanh. Món ăn có vị chua ngọt, tươi mát và hương vị đậm đà hơn. Vị chua ngọt của cà chua hòa quyện với độ tươi ngon của các nguyên liệu, không chỉ trung hòa độ béo ngậy mà còn làm tăng hương vị tổng thể. Cà tím mềm và mọng nước, khoai tây béo và mềm, ớt chuông xanh giòn ngọt, còn cà chua thêm vào một chút vị ngọt và chua. Đây là món ăn mà cả người già và trẻ em đều yêu thích. Nó mang đậm hương vị quen thuộc nhưng vẫn mới lạ, mang đến sự thay đổi về hương vị và tâm trạng.

Nguyên liệu: 1 quả cà tím dài, 2 củ khoai tây, 1/2 quả ớt chuông xanh, 1 quả cà chua, 4 tép tỏi băm nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước dầu hào, 1/2 muỗng canh nước tương đen, một nhúm đường, một nhúm muối, 1 muỗng canh bột bắp, 1/2 bát nước và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm:

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây, cắt thành miếng, ngâm trong nước 5 phút để rửa sạch lớp tinh bột bên ngoài, sau đó vớt ra để ráo. Cắt cà tím thành miếng, không ướp hoặc phủ tinh bột, để riêng để giữ được độ mềm. Bỏ cuống và hạt ớt chuông xanh rồi cắt nhỏ; rửa sạch cà chua, khía hình chữ X trên đầu, chần qua nước sôi, bóc vỏ rồi cắt nhỏ để cà chua mềm hơn. Băm nhỏ tỏi và để riêng. Chuẩn bị 1 chiếc bát, cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh nước tương đen, một ít đường và một ít muối vào bát rồi khuấy đều. Thêm 1 muỗng canh bột bắp và nửa bát nước, khuấy đều và để sang một bên. Bạn có thể điều chỉnh lượng đường theo sở thích để có vị chua ngọt như ý.

Bước 2: Làm nóng dầu ăn trong chảo đến khi đạt 50% nhiệt độ tối đa. Cho khoai tây thái miếng vào chiên đến khi vàng nâu, mềm và có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt ra và để riêng. Cho cà tím thái miếng vào chiên đến khi mềm và hơi vàng. Vớt ra và để riêng. Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và xào thơm.

Bước 3: Sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào đảo nhanh trong vài giây để cà chua tiết ra nước. Nấu cà chua cho đến khi mềm và nhuyễn, để vị chua ngọt của cà chua hòa quyện tốt hơn vào nước sốt, tạo nên hương vị đậm đà hơn. Đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, khuấy đều và đợi đến khi nước sốt sánh lại. Sau đó cho khoai tây và cà tím đã chiên vào, tiếp theo là các miếng ớt chuông xanh. Xào nhanh trên lửa lớn trong 2-3 phút cho đến khi các miếng ớt chuông xanh chín tới, đồng thời đảm bảo tất cả các nguyên liệu được phủ đều nước sốt cà chua. Khi nước sốt sánh và bám vào nguyên liệu, bạn tắt bếp và dọn món ăn ra.

Trên đây là 3 phiên bản nấu món ngon từ khoai tây. Bạn hãy kết hợp với các loại rau quả để làm thành món ăn ngon bổ dung vitamin và dinh dưỡng cũng như chất xơ cho gia đình mình. Dù là phiên bản nào thì chúng đều rất ngon và đưa cơm!