Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đây là món ăn “bổ hơn gà”. Bởi đằng sau kích thước nhỏ gọn là một “kho dinh dưỡng” đáng nể.
Vì sao thịt bồ câu được ví “bổ hơn 10 con gà”?
Theo các phân tích dinh dưỡng, thịt bồ câu chứa hàm lượng cao protein chất lượng, sắt heme, kẽm, vitamin nhóm B và đặc biệt là cephalin – một hợp chất có lợi cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.
Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:
Bổ khí huyết, hỗ trợ tạo máu: Nhờ hàm lượng sắt heme dễ hấp thu, phù hợp với người thiếu máu, phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy
Tăng cường miễn dịch: Kẽm và vitamin B giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh
Phục hồi thể lực nhanh: Protein dễ tiêu hóa, hỗ trợ tái tạo cơ bắp
Tốt cho não bộ: Cephalin góp phần cải thiện trí nhớ và giảm mệt mỏi tinh thần
Gợi ý 2 món ngon từ thịt bồ câu, dễ làm tại nhà
Không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần một chút khéo léo, bạn đã có thể biến thịt bồ câu thành món ăn khiến cả gia đình “tấm tắc”.
Bồ câu hấp gừng – mềm ngọt, giữ trọn dinh dưỡng
Đây là cách chế biến đơn giản nhưng giữ được gần như nguyên vẹn dưỡng chất trong thịt.
Nguyên liệu:
1–2 con bồ câu ra ràng Gừng, hành lá Muối, một ít bia
Cách làm: Làm sạch bồ câu, chặt đôi, ướp với gừng, hành, muối và bia khoảng 1–2 giờ. Sau đó rửa lại nhẹ, đặt lên đĩa, thêm gừng sợi rồi hấp lửa lớn trong khoảng 30 phút.
Thành phẩm: Thịt mềm, ngọt tự nhiên, không tanh, rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người cần bồi bổ.
Bồ câu xào gừng – ấm bụng, đậm đà
Nguyên liệu:
2 con bồ câu, 200g gừng, nước tương, muối, rượu trắng, dầu ăn
Cách làm: Bồ câu chặt miếng, chiên sơ cho vàng. Rưới rượu trắng để khử mùi. Gừng thái lát, phi thơm rồi cho thịt vào đảo cùng. Thêm gia vị và một ít nước, om khoảng 20 phút. Cuối cùng mở nắp, đun cạn để thịt săn lại.
Thành phẩm: Thịt thơm, hơi giòn bên ngoài, cay ấm của gừng giúp món ăn cực kỳ “đưa cơm” trong ngày mưa.
Bí quyết chọn và chế biến để món ăn tròn vị
Để món ăn đạt giá trị dinh dưỡng cao nhất, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Nên chọn bồ câu có da hồng hào, ức đầy. Với món hấp hoặc xào, bồ câu ra ràng (20–25 ngày tuổi) sẽ mềm và ngọt hơn.
Mùi tanh đặc trưng có thể xử lý bằng cách chà xát với gừng, rượu trắng hoặc nước chanh trước khi nấu. Đây là bước nhỏ nhưng quyết định độ thơm ngon của món ăn.
Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, phần tiết và gan bồ câu cũng rất giàu dinh dưỡng, không nên bỏ qua nếu muốn bồi bổ khí huyết.
Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏeĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Để giữ cho thận khỏe mạnh thì uống nước gì tốt cho thận và uống như thế nào đúng là điều mà ai cũng quan tâm. Đọc bài viết sau để có chế độ uống nước tốt cho thận.
Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũaĂn - 7 giờ trước
Biến tấu mâm cơm nhà với món tôm và cánh gà rang giòn rụm, đậm đà. Chỉ một lần chế biến trọn hai hương vị, đảm bảo cả nhà đều mê mẩn!
Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bôngĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.
Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngàyĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp Việt. Sự tiện lợi khiến nhiều người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó mà ít khi để ý đến những rủi ro tiềm ẩn.
Mẹ chồng thách con dâu cầm 50k nấu cơm ngon cho 4 người: Tôi "thắng kèo" nhờ món lạ từ nguyên liệu 0 đồngĂn - 23 giờ trước
Nếu tôi nấu sơ sài, tôi cũng thua. Vậy nên, tôi phải dùng đến "chiêu".
Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hèĂn - 23 giờ trước
GĐXH – Từ một loại lá mọc dại nơi hàng rào, sương sâm đã trở thành món ăn quen thuộc trong mùa hè của nhiều gia đình Việt. Món ăn này vừa bổ dưỡng, vừa giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả.
Món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thực phẩm hại thận là những món ăn có thể làm gia tăng gánh nặng lọc máu lên thận, gây rối loạn huyết áp... Cụ thể, những thực phẩm hại thận có trong bài viết sau.
Chỉ 15 phút có ngay món thịt băm hấp nấm siêu ngon cho bữa tối bận rộnĂn - 1 ngày trước
Chả thịt băm hấp nấm đông cô mềm mọng, đậm đà là gợi ý tuyệt vời giúp bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn. Cùng bắt tay vào làm ngay với công thức siêu dễ này!
Loại quả ‘tốt nhất thế giới’ đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Mận được xếp vào nhóm trái cây “tốt nhất thế giới”, hiện đang vào mùa tại Việt Nam. Ngoài ăn trực tiếp, chế biến đúng cách sẽ tạo nên món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe.
Mũi Né – 'thiên đường cát trắng, biển xanh': Ăn gì, chơi gì, mua gì dịp nghỉ lễ để chuyến đi trọn vẹn?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu cảnh quan độc đáo hiếm có – nơi sa mạc gặp biển – Mũi Né còn chinh phục du khách bằng ẩm thực phong phú, giá cả hợp lý và trải nghiệm đa dạng. Đây là điểm đến hội tụ đủ yếu tố: nghỉ dưỡng, khám phá và thưởng thức.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.