Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mê

Vì sao thịt bồ câu được ví “bổ hơn 10 con gà”?

Theo các phân tích dinh dưỡng, thịt bồ câu chứa hàm lượng cao protein chất lượng, sắt heme, kẽm, vitamin nhóm B và đặc biệt là cephalin – một hợp chất có lợi cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

Bổ khí huyết, hỗ trợ tạo máu: Nhờ hàm lượng sắt heme dễ hấp thu, phù hợp với người thiếu máu, phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy

Tăng cường miễn dịch: Kẽm và vitamin B giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh

Phục hồi thể lực nhanh: Protein dễ tiêu hóa, hỗ trợ tái tạo cơ bắp

Tốt cho não bộ: Cephalin góp phần cải thiện trí nhớ và giảm mệt mỏi tinh thần

Gợi ý 2 món ngon từ thịt bồ câu, dễ làm tại nhà

Không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần một chút khéo léo, bạn đã có thể biến thịt bồ câu thành món ăn khiến cả gia đình “tấm tắc”.

Bồ câu hấp gừng – mềm ngọt, giữ trọn dinh dưỡng

Đây là cách chế biến đơn giản nhưng giữ được gần như nguyên vẹn dưỡng chất trong thịt.

Nguyên liệu:

1–2 con bồ câu ra ràng Gừng, hành lá Muối, một ít bia

Cách làm: Làm sạch bồ câu, chặt đôi, ướp với gừng, hành, muối và bia khoảng 1–2 giờ. Sau đó rửa lại nhẹ, đặt lên đĩa, thêm gừng sợi rồi hấp lửa lớn trong khoảng 30 phút.

Thành phẩm: Thịt mềm, ngọt tự nhiên, không tanh, rất phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người cần bồi bổ.

Bồ câu xào gừng – ấm bụng, đậm đà

Món này đặc biệt phù hợp khi cơ thể cảm thấy “lạnh trong”, cần làm ấm và kích thích tiêu hóa.

Nguyên liệu:

2 con bồ câu, 200g gừng, nước tương, muối, rượu trắng, dầu ăn

Cách làm: Bồ câu chặt miếng, chiên sơ cho vàng. Rưới rượu trắng để khử mùi. Gừng thái lát, phi thơm rồi cho thịt vào đảo cùng. Thêm gia vị và một ít nước, om khoảng 20 phút. Cuối cùng mở nắp, đun cạn để thịt săn lại.

Thành phẩm: Thịt thơm, hơi giòn bên ngoài, cay ấm của gừng giúp món ăn cực kỳ “đưa cơm” trong ngày mưa.

Bí quyết chọn và chế biến để món ăn tròn vị Để món ăn đạt giá trị dinh dưỡng cao nhất, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Nên chọn bồ câu có da hồng hào, ức đầy. Với món hấp hoặc xào, bồ câu ra ràng (20–25 ngày tuổi) sẽ mềm và ngọt hơn. Mùi tanh đặc trưng có thể xử lý bằng cách chà xát với gừng, rượu trắng hoặc nước chanh trước khi nấu. Đây là bước nhỏ nhưng quyết định độ thơm ngon của món ăn. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, phần tiết và gan bồ câu cũng rất giàu dinh dưỡng, không nên bỏ qua nếu muốn bồi bổ khí huyết.

