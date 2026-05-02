3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ
GĐXH – Với hướng dẫn dưới đây, bạn có thể tham khảo 3 món ngon chế biến từ thịt gà giúp đổi vị, chống ngán hiệu quả trong những ngày nghỉ lễ.
Món ngon từ thịt gà với nộm gà xé phay hấp dẫn cho bữa ăn gia đình ngày nghỉ lễ
Nguyên liệu làm nộm thịt gà:
+ Thịt gà xé sợi vừa ăn
+ 1 củ cà rốt, 1 củ hành tây
+ Phồng tôm
+ Mùi tàu, mùi ta, rau răm, gừng, tỏi, ớt, chanh, đường, nước mắm.
Cách làm nộm thịt gà:
Hành tây thái mỏng, ngâm nước đá rồi vớt ra để ráo, trộn cùng nước cốt chanh (khoảng 1/2 quả chanh), để khoảng 5 phút rồi rửa sạch, vắt ráo.
Cà rốt bào sợi, trộn cùng 1/2 thìa cà phê đường và 1/2 thìa cà phê muối, để khoảng 5 phút rồi bóp hết nước.
Pha nước chấm trộn: 3 thìa nước cốt chanh + 2 thìa đường + 3 thìa nước mắm + 1 thìa cà phê tỏi băm + 1 thìa cà phê gừng băm + 1 thìa cà phê ớt băm.
Rau mùi ta, mùi tàu, rau răm rửa sạch, để ráo, thái nhỏ.
Trộn nộm:
Cho gà xé, cà rốt, hành tây vào tô, thêm 3–5 thìa nước trộn, đảo đều. Sau đó cho rau thơm vào trộn lại. Có thể thêm ớt nếu ăn cay. Món ăn hoàn thiện có vị chua ngọt hài hòa, ăn kèm phồng tôm.
Món ngon từ thịt gà: Chả gà rau củ
Mẹ đảm Lan Hương chia sẻ cách làm chả gà rau củ đơn giản. Chỉ cần kết hợp thịt ức gà với rau củ thêm chút bột bắp là đã có thể biến tấu được món ngon từ thịt gà với hương vị hấp dẫn, lạ miệng.
Nguyên liệu làm chả gà rau củ:
+ 300g ức gà
+ Rau mùi
+ 1/2 bắp ngô ngọt thái mỏng
+ 4–5 tai nấm hương
+ 2 thìa bột bắp
+ 1 thìa dầu ăn
+ Gia vị: bột canh, hạt tiêu
Cách làm chả gà rau củ:
Ức gà rửa sạch, cắt nhỏ, để ngăn đá 2–3 giờ. Sau đó đem xay nhuyễn thịt gà, thêm ngô, nấm hương và bột bắp vào xay cùng.
Trộn thêm dầu ăn và rau mùi, nặn thành viên dẹt. Làm nóng nồi trước 5 phút ở 200 độ. Nướng 20–25 phút ở 200 độ, lật mặt trong quá trình nướng.
Món ngon từ thịt gà: Khô gà lá chanh đơn giản, dễ làm
Nguyên liệu làm khô gà lá chanh:
+ 500g thịt ức gà.
+ 65g đường vàng.
+ 10g bột nghệ, bột màu điều
+ Tỏi
+ Nước mắm, muối, xì dầu, dầu ăn, ngũ vị hương
+ 2/3 gói bột cà ri
+ Lá chanh non 20 – 30 lá
+ Ớt sừng tùy khẩu vị.
+ Củ sả và hành khô
Cách làm khô gà lá chanh:
Bước 1: Sơ chế thịt gà bằng cách đem thịt gà rửa sạch với muối, hấp cùng sả và hành khô. Gà chín, ngâm qua nước đá xong vớt ra, xé sợi.
Bước 2 ướp thịt gà:
Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho các gia vị (trừ lá chanh và ớt) vào trộn đều. Trộn hỗn hợp vào thịt gà, để ngấm khoảng 2 giờ, có thể để qua đêm trong ngăn mát.
Bước 3:
Lá chanh cắt đôi, ớt cắt đôi hoặc cắt lát mỏng. Sau khi ướp thịt đủ thời gian, cho thịt, lá chanh và ớt vào chảo và xào thịt trên lửa vừa đến khi thịt cạn nước. Tiếp đó, sấy bằng lò nướng ở nhiệt độ 110 độ trong 45-50 phút, đảo mỗi 15 phút. Hoặc đem sấy bằng nồi chiên không dầu ở 90-100 độ trong 45-50 phút.
Có thể xào khô bằng chảo nếu khô có thiết bị. Thịt khô cho vào túi kín để bảo quản.
