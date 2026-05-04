Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè
GĐXH – Từ một loại lá mọc dại nơi hàng rào, sương sâm đã trở thành món ăn quen thuộc trong mùa hè của nhiều gia đình Việt. Món ăn này vừa bổ dưỡng, vừa giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả.
Từ cây cảnh dân dã đến món ăn giải nhiệt ngày hè
Sương sâm là loài dây leo thường mọc hoang ở vùng rừng núi và ngày nay được nhiều hộ gia đình trồng làm cảnh, làm hàng rào hoặc giàn leo trong vườn. Loại cây này dễ trồng, có sức sống tốt và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Không chỉ góp phần làm đẹp không gian sống, lá sương sâm còn được sử dụng để chế biến món ăn.
Hiện nay, sương sâm được trồng phổ biến để phục vụ thị trường, với hai loại chính là sương sâm lá nhỏ và sương sâm lá to. Điểm đặc biệt của loại lá này là khi vò với nước sẽ tiết ra chất nhầy tự nhiên, sau một thời gian ngắn sẽ đông lại thành thạch có màu xanh mướt, mùi thơm nhẹ và vị thanh mát đặc trưng.
Khi chế biến, người ta thường hái lá non, rửa sạch, vò với nước cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh, sau đó để yên khoảng 30 phút tới 1 tiếng để đông thành thạch. Thạch sương sâm có tính mát, giúp giảm cảm giác nóng trong, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng kéo dài.
Không chỉ là món ăn giải nhiệt, lá sương sâm còn chứa một số thành phần có lợi cho cơ thể.
Hàm lượng chất xơ hòa tan trong lá giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón. Trong lá sương sâm có chứa các hợp chất flavonoid và alkaloid, có vai trò bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc bổ sung hợp lý có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Sương sâm là thực phẩm có lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu nhờ chứa nhiều nước và chất xơ nên phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.
Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá sương sâm có thể hỗ trợ điều hòa glucose trong máu. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Lưu ý khi sử dụng lá sương sâm
Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng sương sâm cần có chừng mực: Không nên dùng quá 2 ly thạch mỗi ngày. Trẻ nhỏ chỉ nên dùng khoảng nửa ly. Tránh lạm dụng để hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa
Việc kết hợp với đường hoặc nước cốt dừa cần điều chỉnh hợp lý để không làm tăng năng lượng nạp vào.
Món ngon giải nhiệt ngày hè dễ chế biến từ lá sương sâm
Không chỉ là cây leo quen thuộc trong vườn, lá sương sâm còn được xem là "bí quyết giải nhiệt" của nhiều gia đình Việt. Loại lá này có thể chế biến thành món thạch thanh mát, ít calo, đồng thời mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.
Nguyên liệu làm thạch sương sâm:
+ 200g lá sương sâm
+ 1 lít nước lọc
+ Đường, vani, nước cốt dừa (tùy khẩu vị)
+ Lá dứa
Cách làm thạch sương sâm tại nhà:
