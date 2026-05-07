Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị

Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bị ung thư tuyến giáp

Ăn uống cân đối và đa dạng: Đảm bảo chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp cung cấp đủ 4 nhóm chất cơ bản là đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất bằng cách tiêu thụ đầy đủ rau củ quả, các loại đậu, hạt, ngũ cốc, thịt gia cầm bỏ da, thủy hải sản, trứng, sữa và dầu thực vật.

Ưu tiên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E, selen và các hợp chất flavonoids, carotenoids, glucosinolates, có thể giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do, góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bao gồm: rau củ quả, các loại đậu, hạt và ngũ cốc.

Kiểm soát i-ốt: Sau phẫu thuật tuyến giáp, tiêu thụ quá nhiều hay quá ít i-ốt đều làm tăng nguy cơ tái phát ung thư. Trong khi đó, với người bệnh được chỉ định xạ trị phóng xạ i-ốt I-131 sau phẫu thuật, việc kiêng cữ thực phẩm giàu i-ốt như tảo biển, thủy hải sản, muối i-ốt và thực phẩm chức năng có chứa i-ốt… là điều bắt buộc để đảm bảo hiệu quả xạ trị.

Chia nhỏ khẩu phần ăn: Khó nuốt, khó tiêu, nhạt miệng, chán ăn và ăn dễ no là những triệu chứng thường gặp ở người bệnh ung thư tuyến giáp. Để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng này, người bệnh cần chia khẩu phần ăn thành 8 – 10 cữ nhỏ / ngày thay vì chỉ ăn 3 – 6 cữ như trước; đồng thời, ưu tiên lựa chọn thức ăn mềm để dễ tiêu hóa.

Hạn chế chất béo bão hòa: Tránh ăn quá nhiều chất béo bão hòa chứa nhiều trong mỡ gia súc, gia cầm; thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh vì chúng kích thích viêm và thúc đẩy ung thư tiến triển. Thay vào đó, hãy chọn các nguồn chất béo lành mạnh như dầu thực vật và mỡ cá béo để bảo vệ DNA, ức chế sự tiến triển của tế bào ung thư.

Hạn chế thực phẩm kém lành mạnh: Thực phẩm chứa quá nhiều muối, đường, cồn (rượu bia); thực phẩm lên men qua đêm, đóng hộp, chế biến sẵn hoặc thực phẩm tái / sống… đều là những loại thực phẩm không nên xuất hiện trong chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp. Bởi lẽ, tiêu thụ các thực phẩm này dễ gây rối loạn tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và thúc đẩy ung thư tiến triển.

Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp cần tuân thủ một số nguyên tắc dinh dưỡng cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, hạn chế sự tái phát của bệnh, giảm thiểu tác dụng phụ.

T hực đơn cho người ung thư tuyến giáp

Trước khi điều trị, người bệnh ung thư tuyến giáp cần giảm lượng I-ốt nạp vào cơ thể xuống mức dưới 50 mcg/ngày. Điều này sẽ giúp cho cơ thể tiếp nhận liệu pháp i-ốt phóng xạ I-131 tốt hơn. Cụ thể:

Bữa ăn Thực đơn Bữa sáng (7h00) – 150ml nước ép trái cây tùy chọn; – 1 lát bánh mì nâu (bánh mì nguyên cám) nướng với sốt bơ đậu phộng. Bữa phụ 1 (9h00) – 1 ly sữa công thức giàu đạm đã được tách i-ốt. Bữa trưa (11h30) – Ức gà áp chảo dầu ô-liu ăn kèm khoai tây nghiền và salad rau diếp; – Uống 100ml cà phê đen hoặc trà sau bữa ăn ít nhất 30 phút. Bữa phụ 2 (14h30) – 180ml nước ép hoa quả với mật ong (không dùng đường tinh chế). Bữa tối (17h30) – Nạc bò xào bông cải xanh, ăn kèm gạo lứt và salad rau củ tùy chọn. Bữa phụ 3 (20h00) – 1 ly sữa công thức giàu đạm đã được tách i-ốt.

Lưu ý: Chế độ ăn cho người bị ung thư tuyến giáp trước giai đoạn xạ trị cần hạn chế tiêu thụ những thực phẩm giàu i-ốt như cá, thủy hải sản, rong biển, muối i-ốt và các loại trứng.

