Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị
GĐXH - Chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp cần tuân thủ một số nguyên tắc dinh dưỡng cụ thể để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, hạn chế sự tái phát của bệnh, giảm thiểu tác dụng phụ và rút ngắn thời gian hồi phục sau điều trị.
Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bị ung thư tuyến giáp
Ăn uống cân đối và đa dạng: Đảm bảo chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp cung cấp đủ 4 nhóm chất cơ bản là đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất bằng cách tiêu thụ đầy đủ rau củ quả, các loại đậu, hạt, ngũ cốc, thịt gia cầm bỏ da, thủy hải sản, trứng, sữa và dầu thực vật.
Ưu tiên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E, selen và các hợp chất flavonoids, carotenoids, glucosinolates, có thể giúp chống lại tổn thương do các gốc tự do, góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bao gồm: rau củ quả, các loại đậu, hạt và ngũ cốc.
Kiểm soát i-ốt: Sau phẫu thuật tuyến giáp, tiêu thụ quá nhiều hay quá ít i-ốt đều làm tăng nguy cơ tái phát ung thư. Trong khi đó, với người bệnh được chỉ định xạ trị phóng xạ i-ốt I-131 sau phẫu thuật, việc kiêng cữ thực phẩm giàu i-ốt như tảo biển, thủy hải sản, muối i-ốt và thực phẩm chức năng có chứa i-ốt… là điều bắt buộc để đảm bảo hiệu quả xạ trị.
Chia nhỏ khẩu phần ăn: Khó nuốt, khó tiêu, nhạt miệng, chán ăn và ăn dễ no là những triệu chứng thường gặp ở người bệnh ung thư tuyến giáp. Để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng này, người bệnh cần chia khẩu phần ăn thành 8 – 10 cữ nhỏ / ngày thay vì chỉ ăn 3 – 6 cữ như trước; đồng thời, ưu tiên lựa chọn thức ăn mềm để dễ tiêu hóa.
Hạn chế chất béo bão hòa: Tránh ăn quá nhiều chất béo bão hòa chứa nhiều trong mỡ gia súc, gia cầm; thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh vì chúng kích thích viêm và thúc đẩy ung thư tiến triển. Thay vào đó, hãy chọn các nguồn chất béo lành mạnh như dầu thực vật và mỡ cá béo để bảo vệ DNA, ức chế sự tiến triển của tế bào ung thư.
Hạn chế thực phẩm kém lành mạnh: Thực phẩm chứa quá nhiều muối, đường, cồn (rượu bia); thực phẩm lên men qua đêm, đóng hộp, chế biến sẵn hoặc thực phẩm tái / sống… đều là những loại thực phẩm không nên xuất hiện trong chế độ ăn cho người ung thư tuyến giáp. Bởi lẽ, tiêu thụ các thực phẩm này dễ gây rối loạn tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và thúc đẩy ung thư tiến triển.
Thực đơn cho người ung thư tuyến giáp
Trước khi điều trị, người bệnh ung thư tuyến giáp cần giảm lượng I-ốt nạp vào cơ thể xuống mức dưới 50 mcg/ngày. Điều này sẽ giúp cho cơ thể tiếp nhận liệu pháp i-ốt phóng xạ I-131 tốt hơn. Cụ thể:
|
Bữa ăn
|
Thực đơn
|
Bữa sáng (7h00)
|
– 150ml nước ép trái cây tùy chọn;
– 1 lát bánh mì nâu (bánh mì nguyên cám) nướng với sốt bơ đậu phộng.
|
Bữa phụ 1 (9h00)
|
– 1 ly sữa công thức giàu đạm đã được tách i-ốt.
|
Bữa trưa (11h30)
|
– Ức gà áp chảo dầu ô-liu ăn kèm khoai tây nghiền và salad rau diếp;
– Uống 100ml cà phê đen hoặc trà sau bữa ăn ít nhất 30 phút.
|
Bữa phụ 2 (14h30)
|
– 180ml nước ép hoa quả với mật ong (không dùng đường tinh chế).
|
Bữa tối (17h30)
|
– Nạc bò xào bông cải xanh, ăn kèm gạo lứt và salad rau củ tùy chọn.
|
Bữa phụ 3 (20h00)
|
– 1 ly sữa công thức giàu đạm đã được tách i-ốt.
Lưu ý: Chế độ ăn cho người bị ung thư tuyến giáp trước giai đoạn xạ trị cần hạn chế tiêu thụ những thực phẩm giàu i-ốt như cá, thủy hải sản, rong biển, muối i-ốt và các loại trứng.
Đừng chỉ xào khoai tây với cà chua hay nấu canh xương: Đây là 3 công thức giúp nguyên liệu quen thuộc trở nên "ngon bất tận"Ăn - 15 giờ trước
Mỗi phiên bản trong món ăn này đều có những đặc điểm riêng, và tất cả các công thức đều đơn giản, vì vậy ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.
4 sai lầm kinh điển khiến thịt càng nấu càng daiĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Không ít người nội trợ than phiền: cùng một nguyên liệu, cùng cách nêm nếm, nhưng món thịt lúc nào cũng khô, dai, kém hấp dẫn. Điều đáng nói, nguyên nhân không nằm ở chất lượng thịt mà lại xuất phát từ những thói quen nấu nướng rất phổ biến, thậm chí được nhiều người tin là “bí quyết”.
Thứ nước ép tốt cho thận, nhiều chất dinh dưỡng không phải ai cũng biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nước ép trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: Chất xơ, kali, vitamin C, chất chống oxy hóa... Hãy tham khảo ngay loại nước ép tốt cho thận trong bài viết dưới đây.
Bí mật đằng sau miếng thịt quay da nổ giòn rụm: Tại sao "cặp bài trùng" này có thể thay thế mọi loại gia vị đắt tiền?Ăn - 1 ngày trước
Nếu bạn từng thất bại với món thịt quay da bị dai, cứng như nhựa hoặc chỉ giòn lúc mới ra lò rồi nhanh chóng bị "ỉu", thì đây chính là bài viết dành cho bạn.
Cảnh báo cực kỳ quan trọng khi dùng nồi chiên không dầuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, chỉ một thao tác sai nhỏ cũng có thể biến thiết bị quen thuộc này thành nguồn gây cháy nổ nguy hiểm.
Ăn loại thịt này còn 'đáng giá hơn 10 con gà', cả nhà đều mêĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà dân gian vẫn truyền tai nhau rằng đây là món ăn “bổ hơn gà”. Bởi đằng sau kích thước nhỏ gọn là một “kho dinh dưỡng” đáng nể.
Uống nước gì tốt cho thận? Nguyên tắc ăn uống cho thận khỏeĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Để giữ cho thận khỏe mạnh thì uống nước gì tốt cho thận và uống như thế nào đúng là điều mà ai cũng quan tâm. Đọc bài viết sau để có chế độ uống nước tốt cho thận.
Không cần dọn nhiều bát đĩa, gộp ngay tôm và cánh gà vào một chảo theo cách này đảm bảo cả nhà gắp không ngừng đũaĂn - 2 ngày trước
Biến tấu mâm cơm nhà với món tôm và cánh gà rang giòn rụm, đậm đà. Chỉ một lần chế biến trọn hai hương vị, đảm bảo cả nhà đều mê mẩn!
Những người thích ăn súp lơ xanh cần đặc biệt nhớ có 2 thứ này phòng chống ung thư gấp 100 phần bôngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bạn sẽ phải tiếc hùi hụi khi biết những phần hay bỏ đi như rác trên súp lơ xanh hóa ra lại là báu vật phòng chống ung thư.
Cảnh báo đặc biệt với người dùng nồi cơm điện: 2 thói quen âm thầm 'nuôi' bệnh tật, nhiều người vẫn làm mỗi ngàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong căn bếp Việt. Sự tiện lợi khiến nhiều người gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nó mà ít khi để ý đến những rủi ro tiềm ẩn.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.