8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

Thực tế cho thấy, một mâm cơm ngon, hấp dẫn đôi khi còn giữ chân cả nhà tốt hơn bất kỳ chuyến đi nào. Chỉ cần vài món quen thuộc nhưng chế biến khéo léo, không khí ngày lễ đã đủ ấm cúng và đáng nhớ.

Dưới đây là 8 món ăn “ăn một lần là mê”, dễ nấu, hợp khẩu vị nhiều thế hệ, rất đáng thử trong kỳ nghỉ này.

1. Thịt kho trứng – món “quốc dân” không bao giờ lỗi mốt

Không cần giới thiệu nhiều, thịt kho trứng luôn là lựa chọn hàng đầu trong những dịp gia đình sum vầy. Thịt ba chỉ mềm béo, trứng thấm đẫm nước màu đậm đà, ăn cùng cơm trắng nóng hổi là đủ “gây nghiện”. Điểm cộng của món này là có thể nấu nhiều, ăn được 2–3 bữa mà vẫn ngon.

2. Canh khổ qua nhồi thịt – thanh mát, nhẹ bụng ngày lễ

Giữa những món nhiều đạm, một bát canh khổ qua giúp cân bằng vị giác. Vị đắng nhẹ hòa với nhân thịt ngọt thanh, không chỉ ngon mà còn mang ý nghĩa “khổ qua” – điều không vui sẽ qua đi.

3. Gà chiên nước mắm – đậm đà, đưa cơm “không phanh”

Lớp da gà vàng giòn, thấm nước mắm tỏi ớt mặn ngọt hài hòa khiến món ăn này luôn “cháy hàng” trên bàn cơm. Đây cũng là món rất hợp khẩu vị trẻ nhỏ và người trẻ.

4. Chả giò (nem rán) – món ăn khiến mâm cơm thêm “có không khí”

Không cần dịp Tết, chả giò vẫn là “ngôi sao” của mâm cơm ngày lễ. Vỏ giòn rụm, nhân đậm đà, chấm cùng nước mắm chua ngọt – chỉ cần dọn ra là hết veo.

5. Cá kho tộ – đậm vị, càng ăn càng cuốn

Cá kho tộ với nước sốt sánh đậm, vị mặn ngọt hài hòa, ăn cùng cơm trắng thì “hao cơm” thấy rõ. Món này đặc biệt hợp với những ngày nghỉ ở nhà, khi cả gia đình có thời gian ăn uống thong thả.

6. Gỏi tôm thịt – chống ngấy cực hiệu quả

Một đĩa gỏi tôm thịt chua ngọt, giòn mát sẽ giúp cân bằng cả mâm cơm. Rau củ tươi, tôm thịt vừa đủ, nước trộn đậm đà – món ăn đơn giản nhưng rất dễ “ghi điểm”.

7. Sườn xào chua ngọt – món ăn “gây nghiện” cho cả nhà

Sườn mềm, áo lớp sốt chua ngọt óng ánh, màu sắc bắt mắt. Đây là món mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều khó cưỡng, đặc biệt trong những bữa cơm gia đình đông đủ.

8. Lẩu riêu cua – càng đông người càng vui

Nếu muốn đổi không khí, một nồi lẩu riêu cua nóng hổi sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Vừa ăn vừa trò chuyện, nhúng rau, gắp bún – cảm giác sum vầy được đẩy lên rõ rệt.

Trong nhịp sống bận rộn, không phải lúc nào gia đình cũng có cơ hội ngồi lại bên nhau. Vì vậy, dịp nghỉ lễ như 30/4 không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là dịp để kết nối. Một mâm cơm ngon không chỉ khiến mọi người “ở nhà cũng thấy vui”, mà còn tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Và đôi khi, điều giữ chân chồng con không phải là điểm đến hấp dẫn, mà chính là hương vị quen thuộc từ căn bếp gia đình.

