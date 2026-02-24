Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Chuyên gia Mỹ đánh rau xà lách nằm trong top 10 loại rau 'tốt nhất thế giới'

Theo đánh giá của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) được tạp chí First For Women tổng hợp, rau xà lách nằm trong danh sách 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất, đứng ở vị trí thứ 7. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất so với lượng calo mang lại, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ các bệnh mạn tính như đột quỵ khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng.

Sự phổ biến cũng là một điểm cộng lớn. Xà lách có mặt tại hầu hết chợ dân sinh, siêu thị, phù hợp với nhiều đối tượng và có thể xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày dưới nhiều hình thức như salad, rau ăn kèm, luộc nhẹ hoặc chế biến cùng các món nóng.

Ảnh minh họa.

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, trong 100g xà lách chứa phần lớn là nước, năng lượng thấp nhưng lại giàu vi chất như canxi, sắt, phốt pho, vitamin C cùng beta-caroten. Bên cạnh đó, loại rau này còn cung cấp vitamin K, kali, kẽm và nhiều hợp chất chống oxy hóa — những yếu tố có vai trò hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol, từ đó gián tiếp góp phần phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch.

Nhờ đặc điểm này, xà lách được xem là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt trong giai đoạn cần cân bằng lại dinh dưỡng sau những bữa ăn nhiều chất béo hoặc đường, đồng thời hỗ trợ bảo vệ mạch máu và sức khỏe não bộ lâu dài.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn rau xà lách?

Ra xà lách có hàm lượng calo thấp cùng lượng chất xơ và nước cao giúp xà lách tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhờ đó, rau xà lách còn có thể giảm mức cholesterol LDL, tác dụng này sẽ giúp ngăn ngừa khả năng đau tim và đột quỵ,

Với người mắc đái tháo đường, chỉ số đường huyết thấp của loại rau này góp phần làm chậm quá trình tăng đường trong máu sau ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các chất chống oxy hóa và khoáng chất trong xà lách có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện huyết áp và tăng cường chức năng tim mạch. Magie trong rau góp phần giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Beta-caroten đóng vai trò bảo vệ tế bào trước quá trình oxy hóa, từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Ảnh minh họa.

Ai không nên ăn rau xà lách thường xuyên?

Dù được xem là thực phẩm lành mạnh, xà lách vẫn cần sử dụng phù hợp. Người đang dùng thuốc chống đông máu cần lưu ý do hàm lượng vitamin K có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. Phụ nữ mang thai và người có hệ tiêu hóa yếu cũng nên thận trọng khi ăn sống vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Với người đau dạ dày, lượng chất xơ cao đôi khi gây kích thích niêm mạc nếu ăn nhiều. Người mắc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp, thay vì dùng thường xuyên với lượng lớn.

Cách ăn xà lách tốt cho sức khỏe

Ảnh minh họa.

Vì thường được ăn sống, xà lách có nguy cơ mang vi khuẩn từ đất hoặc nguồn nước trồng. Một số ghi nhận cho thấy rau có thể nhiễm Escherichia coli (E.coli), làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm nếu không được rửa kỹ.

Ngoài vi khuẩn, trứng giun sán và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng là yếu tố cần lưu ý, đặc biệt với rau trái mùa hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị sử dụng xà lách với lượng vừa phải, khoảng 100g mỗi lần và kết hợp đa dạng rau củ khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Việc lựa chọn rau tươi, nguồn gốc rõ ràng và sơ chế đúng cách đóng vai trò quan trọng.

Rau nên được rửa dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát, sau đó ngâm nước khoảng 10 phút nhằm giảm vi khuẩn và dư lượng hóa chất. Với người tiêu hóa nhạy cảm, việc nhúng lẩu hoặc chế biến chín nhẹ có thể là lựa chọn an toàn hơn so với ăn sống hoàn toàn.