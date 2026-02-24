Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết

Thứ ba, 16:21 24/02/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rau xà lách nếu sử dụng đúng cách, loại rau này có thể ngừa đột quỵ, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Chuyên gia Mỹ đánh rau xà lách nằm trong top 10 loại rau 'tốt nhất thế giới'

Theo đánh giá của Centers for Disease Control and Prevention (CDC) được tạp chí First For Women tổng hợp, rau xà lách nằm trong danh sách 10 loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất, đứng ở vị trí thứ 7. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất so với lượng calo mang lại, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ các bệnh mạn tính như đột quỵ khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng.

Sự phổ biến cũng là một điểm cộng lớn. Xà lách có mặt tại hầu hết chợ dân sinh, siêu thị, phù hợp với nhiều đối tượng và có thể xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày dưới nhiều hình thức như salad, rau ăn kèm, luộc nhẹ hoặc chế biến cùng các món nóng.

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, trong 100g xà lách chứa phần lớn là nước, năng lượng thấp nhưng lại giàu vi chất như canxi, sắt, phốt pho, vitamin C cùng beta-caroten. Bên cạnh đó, loại rau này còn cung cấp vitamin K, kali, kẽm và nhiều hợp chất chống oxy hóa — những yếu tố có vai trò hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol, từ đó gián tiếp góp phần phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim mạch.

Nhờ đặc điểm này, xà lách được xem là thực phẩm phù hợp với chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt trong giai đoạn cần cân bằng lại dinh dưỡng sau những bữa ăn nhiều chất béo hoặc đường, đồng thời hỗ trợ bảo vệ mạch máu và sức khỏe não bộ lâu dài.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn rau xà lách?

Ra xà lách có hàm lượng calo thấp cùng lượng chất xơ và nước cao giúp xà lách tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhờ đó, rau xà lách còn có thể giảm mức cholesterol LDL, tác dụng này sẽ giúp ngăn ngừa khả năng đau tim và đột quỵ,

Với người mắc đái tháo đường, chỉ số đường huyết thấp của loại rau này góp phần làm chậm quá trình tăng đường trong máu sau ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các chất chống oxy hóa và khoáng chất trong xà lách có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện huyết áp và tăng cường chức năng tim mạch. Magie trong rau góp phần giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Beta-caroten đóng vai trò bảo vệ tế bào trước quá trình oxy hóa, từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ai không nên ăn rau xà lách thường xuyên?

Dù được xem là thực phẩm lành mạnh, xà lách vẫn cần sử dụng phù hợp. Người đang dùng thuốc chống đông máu cần lưu ý do hàm lượng vitamin K có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. Phụ nữ mang thai và người có hệ tiêu hóa yếu cũng nên thận trọng khi ăn sống vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Với người đau dạ dày, lượng chất xơ cao đôi khi gây kích thích niêm mạc nếu ăn nhiều. Người mắc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp, thay vì dùng thường xuyên với lượng lớn.

Cách ăn xà lách tốt cho sức khỏe

Mỹ đánh giá loại rau 'tốt nhất thế giới' hiện bán đầy chợ Việt: Ăn đúng cách để ngừa đột quỵ và ổn định đường huyết - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Vì thường được ăn sống, xà lách có nguy cơ mang vi khuẩn từ đất hoặc nguồn nước trồng. Một số ghi nhận cho thấy rau có thể nhiễm Escherichia coli (E.coli), làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm nếu không được rửa kỹ.

Ngoài vi khuẩn, trứng giun sán và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng là yếu tố cần lưu ý, đặc biệt với rau trái mùa hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị sử dụng xà lách với lượng vừa phải, khoảng 100g mỗi lần và kết hợp đa dạng rau củ khác để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Việc lựa chọn rau tươi, nguồn gốc rõ ràng và sơ chế đúng cách đóng vai trò quan trọng.

Rau nên được rửa dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát, sau đó ngâm nước khoảng 10 phút nhằm giảm vi khuẩn và dư lượng hóa chất. Với người tiêu hóa nhạy cảm, việc nhúng lẩu hoặc chế biến chín nhẹ có thể là lựa chọn an toàn hơn so với ăn sống hoàn toàn.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụngChuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

GĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn

Món ăn ngày Tết giúp 'làm sạch' mạch máu, nhưng có dấu hiệu này tốt nhất không nên ăn

Vị thuốc đại bổ cực sẵn ở dịp Tết, ăn vào bổ não dưỡng tim, sức khỏe tăng vọt

Vị thuốc đại bổ cực sẵn ở dịp Tết, ăn vào bổ não dưỡng tim, sức khỏe tăng vọt

Cùng chuyên mục

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 23 phút trước

GĐXH - Bất ngờ đau dữ dội khi chơi thể thao, người đàn ông đi khám phát hiện nhồi máu thận, bệnh có thể dẫn đến suy thận cấp và hoại tử thận nếu không được xử lý kịp thời.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 8 giờ trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.

Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sau Tết không nhất thiết phải "nhịn ăn" hay ép cơ thể theo chế độ cực đoan. Đôi khi, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm - như thêm khoai môn vào thực đơn - cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhàng trở lại.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.

Ai hay thức khuya nhất định phải đọc: Thói quen tưởng vô hại trước khi ngủ lại là nguyên nhân gây tăng đường huyết, giảm miễn dịch, lão hóa sớm

Ai hay thức khuya nhất định phải đọc: Thói quen tưởng vô hại trước khi ngủ lại là nguyên nhân gây tăng đường huyết, giảm miễn dịch, lão hóa sớm

Sống khỏe - 1 ngày trước

Dù tiếp cận dưới góc nhìn y học cổ truyền hay khoa học hiện đại, một điều đã được chứng minh rõ ràng: Ngủ đủ và ngủ đúng giờ là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

Xem nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Sống khỏe
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe
Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Sống khỏe
3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top