Phim có cặp đôi Hồng Vân - Hồng Đào góp mặt gây sốt khi tung OST xúc động

Tuổi U70 của Hồng Đào: 'Lên hương' phim ảnh, cuộc sống nhẹ nhàng bên 2 con gái GĐXH - Sau khi ly hôn với diễn viên Quang Minh, Hồng Đào ở tuổi U70 có sự nghiệp "lên hương" cùng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Nhà sản xuất phim điện ảnh "Lên hương" mới đây chính thức tung ca khúc nhạc phim chính thức với tên gọi "Hồn Nhiên" do ca sĩ Thảo Trang thể hiện, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác.

Không để khán giả chờ đợi quá lâu, nhà sản xuất VIC-N Studio đã chính thức trình làng ca khúc "Hồn nhiên", OST của phim "Lên hương" do nữ ca sĩ Thảo Trang thể hiện, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. "Hồn nhiên" cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả vỡ òa cảm xúc theo nỗi đau của nhân vật trong "Lên hương".

OST xúc động về tình mẫu tử trong phim "Lên hương".

Không có nỗi buồn, nỗi đau nào hơn là nhìn thấy được thời điểm sinh ly tử biệt với người yêu thương của mình ngày một cận kề. Và những khoảnh khắc ấy nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng đã trải qua cùng bố của mình. Hứa Kim Tuyền cho biết, anh và ekip đã khóc rất nhiều khi xem bản dựng nháp đầu tiên cùng với đạo diễn Khương Ngọc. Và anh đã dùng chính chất liệu âm nhạc, nguyên liệu, không gian cảm xúc của bản thân đã trải qua để viết nên ca khúc nhạc phim này. "Đây là bài hát nói về khoảnh khắc sinh ly tử biệt một cách nhẹ nhàng nhất. Không hiểu sao, bên cạnh cảm giác rất đau buồn thì những ký ức đẹp cũng ùa về.

Tất cả sự hiểu lầm, cảm giác tiêu cực, khúc mắc đều biến mất mà chỉ còn lại là những điều yêu thương rất thuần túy và hồn nhiên. Tôi cảm giác rất trân trọng những kỷ niệm đã có cùng với bố của mình. Và tôi thấy được sự tương đồng của bản thân với các nhân vật trong phim. Dù cho bản thân có gai góc như thế nào thì sau cùng cũng trở về với tình yêu gia đình. Tôi lựa chọn tên gọi "Hồn nhiên" để khoảnh khắc người thân thương yêu quý rời xa cõi tạm sẽ trở nên sáng sủa, đẹp đẽ nhất".

Thảo Trang cũng không ngoại lệ, cô ngay lập tức cảm nhận được ý nghĩa và thông điệp mà đạo diễn Khương Ngọc muốn gửi gắm và cô nhận lời ngay khi đạo diễn Lên Hương liên hệ. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Không thể từ chối lời mời này vì Trang biết khi Khương Ngọc quyết định chọn ai cho vị trí nào trong dự án thì đều có lý do và người đó phải phù hợp".

Điều "hợp" mà Thảo Trang đề cập đến ở trên, ngoài về chất giọng được tôi rèn thì cô cảm nhận được rằng, đạo diễn Khương Ngọc có lẽ đã nghĩ đến nỗi đau cá nhân mà trước đây chị đã trải qua - mất đi người thân yêu, người bạn đời của mình nên sẽ dễ dàng đồng cảm hơn về sự chia ly. Chính vì vậy, khi Thảo Trang được xem phân đoạn "đỉnh điểm" để đẩy cao trào chị đã có sự đồng cảm rất sâu sắc. Nữ ca sĩ còn cho biết thêm: " Mặc dù ở vai trò ca sĩ nhưng tôi đã hòa cảm xúc của mình như một diễn viên để có thể truyền tải tâm tư đúng với cảm xúc của phân đoạn này".

Thảo Trang xúc động hát OST.

Vào ngày 13/9 vừa qua, nữ ca sĩ Thảo Trang đã cùng đồng hành với các diễn viên, đạo diễn tham gia các buổi cinetour giao lưu cùng khán giả. Ngay khi nữ ca sĩ cất giọng, khán giả đã không ngừng vỗ tay ủng hộ. Lần đầu tiên tham gia cinetour, Thảo Trang cho biết: "Cảm nhận được sự hết mình của diễn viên. Đặc biệt là các anh chị diễn viên gạo cội. Dù khuya và rất mệt nhưng mọi người vẫn nhiệt tình gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ cảm xúc của khán giả. Thật sự rất vui và hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ trong Lên hương".

Mới đây, phim "Lên hương" còn "chơi lớn" khi tung ra đoạn nhạc chuông điện thoại… "thức tỉnh tâm hồn" cực kỳ remix của đạo diễn Khương Ngọc. Chỉ cần nghe qua, khán giả có thể cảm nhận được đúng đường hình, đường tiếng của nam đạo diễn khi góp vai "cameo" trong phim và nhất định không thể ngủ "nướng" tiếp mà sẽ giật bắn người giống bà Mũi.