Bà Ngọc (Vân Dung) từng ép Khánh (Tô Dũng) hứa không tới gặp Phương (Minh Thu)

Trong tập 18 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, bà Ngọc (Vân Dung) hỏi Phương (Minh Thu) lý do hủy mua căn hộ chung cư và đem tiền cho ai vay. Dù Phương né tránh, bà Ngọc vẫn đoán ra việc này liên quan đến Khánh (Tô Dũng) nên tỏ ra gay gắt, nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.

Bà Ngọc gặng hỏi xem nguyên nhân có phải do Khánh van xin, níu kéo con gái mình. Phương phủ nhận điều đó và khẳng định mình đã lớn, tự chịu trách nhiệm tài chính và xin phép dừng cuộc trò chuyện.

Bà Ngọc đã biết được con gái không dùng tiền để đặt cọc mua căn hộ chung cư. Ảnh VTV

Ngay sau khi Phương bỏ lên phòng, bà Ngọc gọi điện cho Hoàng (Phan Thắng) xin số điện thoại của Khánh với cớ nghe tin gia đình Khánh gặp chuyện nên muốn gọi điện hỏi thăm, động viên. Tình cờ, Phương đang đi xuống cầu thang nên biết chuyện mẹ xin số điện thoại Khánh. Cô không hỏi thẳng mẹ, mà âm thầm dõi theo mẹ sẽ làm gì với Khánh.

Bà Ngọc hẹn gặp Khánh để nói rõ giữa hai gia đình không còn nợ nần gì nhau. Ảnh VTV

Bà Ngọc hẹn gặp Khánh ở quán cà phê cũ nơi mà cách đây 8 năm trước, bà cũng từng hẹn gặp anh. Mục đích lần này, bà Ngọc muốn làm rõ việc Phương đưa tiền cho anh. Khi Khánh cho biết mối quan hệ của mình và Phương chỉ là "bạn xã giao", bà Ngọc không tin. "Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp Phương nhé" - câu nói của bà Ngọc khiến Khánh uất nghẹn tới tận cổ nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.

Khánh giải thích rằng mình gặp khó khăn trong công việc, Phương chủ động đề nghị giúp đỡ nhưng ngay sau đó anh đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho cô. Anh khẳng định, mình không cố tình dính dáng đến Phương, chỉ là tình cờ.

Khánh cố gượng cười để tỏ ra mình ổn trước mặt bà Ngọc. Ảnh VTV

"Cháu biết vị trí của mình bây giờ ở đâu. Mối quan hệ của chúng cháu bây giờ cũng khác ngày xưa nên cô không cần phải lo lắng" - Khánh nói thẳng với bà Ngọc. Tuy nhiên, bà dường như chưa yên tâm, bà vẫn nhắc lại lời hứa của Khánh khi anh mới ra tù - "không bao giờ gặp Phương nữa".

Tuy nhiên, cả bà Ngọc và Khánh đều không biết rằng, Phương đã lén theo chân bà Ngọc tới đây và đứng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của mẹ và Khánh.

Phương bật khóc khi biết được rằng cách đây 8 năm mẹ đã cấm cửa Khánh. Ảnh VTV

Ngay sau đó, về nhà, Phương hỏi mẹ về 8 năm trước mẹ đã gặp Khánh và nói gì? Bà Ngọc thừa nhận năm đó đã đề nghị Khánh: "Hãy để chuyện tình cảm của hai đứa dừng lại ở những năm tháng 3. Cho Phương đi con đường riêng của nó". Lúc này, Phương đã biết lý do vì sao khi cô đi du học trở về, Khánh cố tình chia tay, xa lánh cô.

Phương trách mẹ vì đã can thiệp vào cuộc sống riêng tư cũng như tìm gặp Khánh. Bà Ngọc giải thích hành động của mình xuất phát từ sự lo lắng cho con gái. Phương trách mẹ cũng là thợ may, buôn bán từng mét vải, vậy mà lại đi miệt thị những người như Khánh. Bà Ngọc cho con gái út một cái tát. Tuy nhiên, Phương vẫn khẳng định hạnh phúc của mình phải do chính mình quyết định.

Biết chuyện, Ly tới an ủi Phương. Qua đây, Ly cũng hiểu hơn về Khánh sau những năm qua. Vì thế, Ly khẳng định bây giờ Phương làm gì thì cô cũng ủng hộ. Đặc biệt, Ly còn nhắc khéo Phương đi tìm Khánh. Trong khi đó, Khánh chính thức dọn đồ khỏi phòng trọ, trở về quê làm xưởng gỗ với bố mẹ.

Phương đã biết sự thật và được Ly an ủi, động viên tới gặp Khánh. Ảnh VTV

Trong khi tất cả mọi người thân thiết đều khuyên Khánh về quê làm xưởng mộc cùng bố mẹ, riêng Nhi (Thuỳ Dương) không hề muốn chuyện này xảy ra. Cô theo đuổi Khánh và muốn anh ở lại thành phố, cùng xóm trọ với mình. Nghe Khánh báo sắp về quê khoảng 2 tuần để lo xưởng gỗ, Nhi cuống quýt níu kéo, bắt Khánh hứa làm xong việc phải lên ngay.

Đúng lúc này, Hoàng đến phòng trọ, kéo Khánh ra ngoài nói chuyện. Anh trách Khánh nhận tiền của Phương để lo việc, sao "cứ trả qua trả lại". Hoàng buồn vì lúc bạn thân khó khăn mà bản thân mình không có nổi 100 triệu cho bạn mượn. Tuy nhiên, Khánh cho biết, vợ chồng Long Thuý đã cho vay, cộng với 50 triệu của Hoàng, coi như tạm ổn lo việc xưởng gỗ.

Hoàng tỏ ra áy náy vì không thể một mình lo đủ số tiền cho Khánh. Ảnh VTV

Hoàng uống say, Khánh phải vất vả dìu bạn về phòng trọ của mình, rồi vội vã về quê luôn. Đêm đó, Nhi mò sang phòng trọ của Khánh, rồi chủ động nằm kế bên anh, nhưng không hề hay biết người nằm bên và ôm mình là Hoàng. Sáng hôm sau thức dậy, Nhi tá hỏa phát hiện người nằm cùng mình suốt đêm qua là Hoàng, chứ không phải Khánh.

Cô về nhà xách xô nước sang tạt ướt hết người Hoàng, rồi mắng chửi anh. Lúc này, Khánh vừa về tới, anh đoán giữa Hoàng và Nhi đã xảy ra chuyện gì đó đêm qua.

Nhi và Hoàng đã qua đêm với nhau. Ảnh VTV

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