Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2026 bổ sung 3 hạng mục gây chú ý

Sau ba mùa giải với "Dấu ấn tiên phong" (2023), "Cộng đồng kiến tạo" (2024) và "Kiên trì phụng sự" (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize), sáng 21/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) mùa thứ tư với chủ đề "Hợp lực cộng đồng".

Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp và có tính liên kết, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ. Đó là lý do "Hợp lực cộng đồng" được lựa chọn làm chủ đề của giải thưởng năm 2026.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng chia sẻ: "Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội".

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại sự kiện.

Ông Lê Quốc Minh đồng thời nhấn mạnh, từ sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại mùa giải trước, năm nay Giải thưởng Hành động vì cộng đồng bổ sung Danh hiệu Trọn đời Cống hiến, nhằm tôn vinh xứng đáng những cá nhân đã dành trọn cuộc đời để phụng sự cộng đồng.

Giải thưởng đồng thời bổ sung hạng mục Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng, ghi nhận những người dẫn dắt và những mô hình tạo tác động bằng sức mạnh hợp lực.

Sáng kiến Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái nhằm kết nối nguồn lực, thúc đẩy hành động và tiếp tục tạo ra những tác động mới. Một trong những trọng tâm là ươm mầm thế hệ Kiến tạo tác động kế cận – những người trẻ có mối quan tâm với các vấn đề của đất nước, có tri thức và năng lực để biến ý tưởng thành hành động.

Theo ông Lê Quốc Minh, nếu Human Act Prize giúp nhận diện và quy tụ những nguồn lực sẵn sàng hành động, thì Human Act Now tạo điều kiện để những nguồn lực ấy kết nối, bổ trợ cho nhau và tìm thấy vai trò phù hợp trong những mục tiêu lớn hơn.

Năm 2026, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng sẽ xây dựng một không gian thông tin chung về những hành động tích cực vì cộng đồng, tập hợp và kết nối nội dung từ các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các đối tác.

"Chúng tôi mong muốn đây sẽ trở thành một điểm đến chung cho những câu chuyện tích cực vì cộng đồng, kết nối nội dung từ nhiều cơ quan báo chí để những điều tốt đẹp không còn nằm rải rác, mà cùng tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ hơn trong xã hội," ông Lê Quốc Minh nói.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng. Giải thưởng do Báo Nhân Dân chủ trì; Công ty Cổ phần VCCorp là đơn vị phối hợp tổ chức. Cổng thông tin đề cử cộng đồng chính thức mở từ ngày 21/9 đến ngày 15/11. Triển lãm các sáng kiến vì cộng đồng mở cửa từ ngày 18-20/12. Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng diễn ra ngày 20/12.



