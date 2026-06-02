Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 01/6/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực thôn Đồi Lý, tổ công tác thuộc Công an xã Mỹ Đức đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc một công dân trong lúc đi nhặt ve chai đã không may lọt vào và bị mắc kẹt chặt tại khoảng trống khe hẹp nằm giữa hai bức tường nhà dân, hoàn toàn bất lực không thể tự mình di chuyển hay thoát ra ngoài.

Nạn nhân bị mắc kẹt trong hai bức tường không thể tự thoát ra. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Mỹ Đức đã lập tức cơ động có mặt tại hiện trường. Nhận thấy không gian khe tường quá chật hẹp, ngột ngạt kết hợp với thời tiết trưa hè nắng nóng gay gắt có thể khiến nạn nhân nhanh chóng kiệt sức và hoảng loạn, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá nhanh hiện trạng kết cấu để vạch ra phương án ứng cứu khéo léo, an toàn nhất.

Nạn nhân được giải cứu kịp thời, không bị thương tích nặng. Ảnh: CAHN

Dưới cái nắng gay gắt, các cán bộ chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, vừa nỗ lực thực hiện các biện pháp kỹ thuật để mở rộng không gian cứu hộ, vừa liên tục trò chuyện, động viên và trấn an tinh thần nhằm giúp nạn nhân bình tĩnh phối hợp.

Sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Mỹ Đức đã giải cứu thành công, đưa người gặp nạn ra ngoài an toàn.

