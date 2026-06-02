Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Thứ ba, 11:36 02/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong lúc đi nhặt ve chai, một người dân không may bị mắc kẹt chặt vào khe hẹp giữa hai bức tường nhà dân và không thể tự thoát ra. Lực lượng Công an xã Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 01/6/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn tại khu vực thôn Đồi Lý, tổ công tác thuộc Công an xã Mỹ Đức đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ quần chúng nhân dân về việc một công dân trong lúc đi nhặt ve chai đã không may lọt vào và bị mắc kẹt chặt tại khoảng trống khe hẹp nằm giữa hai bức tường nhà dân, hoàn toàn bất lực không thể tự mình di chuyển hay thoát ra ngoài.

Giải cứu người mắc kẹt giữa hai bức tường tại Hà Nội vào năm 2026 - Ảnh 1.

Nạn nhân bị mắc kẹt trong hai bức tường không thể tự thoát ra. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các cán bộ chiến sĩ Công an xã Mỹ Đức đã lập tức cơ động có mặt tại hiện trường. Nhận thấy không gian khe tường quá chật hẹp, ngột ngạt kết hợp với thời tiết trưa hè nắng nóng gay gắt có thể khiến nạn nhân nhanh chóng kiệt sức và hoảng loạn, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá nhanh hiện trạng kết cấu để vạch ra phương án ứng cứu khéo léo, an toàn nhất.

Giải cứu người mắc kẹt giữa hai bức tường tại Hà Nội vào năm 2026 - Ảnh 2.

Nạn nhân được giải cứu kịp thời, không bị thương tích nặng. Ảnh: CAHN

Dưới cái nắng gay gắt, các cán bộ chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, vừa nỗ lực thực hiện các biện pháp kỹ thuật để mở rộng không gian cứu hộ, vừa liên tục trò chuyện, động viên và trấn an tinh thần nhằm giúp nạn nhân bình tĩnh phối hợp.

Sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Mỹ Đức đã giải cứu thành công, đưa người gặp nạn ra ngoài an toàn.

Giải cứu người mắc kẹt giữa hai bức tường tại Hà Nội vào năm 2026 - Ảnh 3.

GĐXH - Trong lúc trèo lên mái nhà để sửa chữa hệ thống điện, một người dân tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố sức khỏe, nghi bị tai biến và nằm bất động. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động xe chuyên dụng, tổ chức triển khai đội hình đưa nạn nhân xuống đất an toàn trong tình thế hết sức nguy cấp.


GĐXH - Từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp phải trải qua nhiều thử thách, tích lũy kinh nghiệm và tôi luyện bản thân trước khi bước vào giai đoạn vàng son của cuộc đời.

GĐXH - Không sinh ra trong nhung lụa nhưng những người thuộc các tháng sinh Âm lịch này thường sở hữu đức tính chăm chỉ, kiên trì và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

GĐXH - Không chỉ xuất hiện trong vài tháng hay vài năm gần đây, nhiều vi phạm tại khu vực bến bãi ven sông Luộc, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên đã từng bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ từ nhiều năm trước. Thế nhưng, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục và hoạt động liên quan vẫn tồn tại, đặt ra câu hỏi về hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm tại địa phương.

GĐXH - Trưa 1/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện ở xã Hoài Đức (TP Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách 260 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 15-22/5/2026.

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, một số khung giờ sinh Âm lịch được xem là mang theo phúc khí đặc biệt, dễ thu hút vận may.

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là 3 con giáp đón nhận nhiều phúc khí, may mắn trong mọi việc đầu tháng 6 dương lịch 2026. Cùng khám phá các phương diện để nắm bắt cơ hội phát triển, thu hút tài lộc.

GĐXH - Từ ngày 20/6/2026, một số đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP.

GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp sở hữu tâm thế lạc quan bẩm sinh, luôn nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh và dùng sự chăm chỉ, tử tế để vun đắp cuộc sống.

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

