Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026 để tiến hành các công việc suôn sẻ, mang lại tài lộc
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người có thể tham khảo những việc dưới đây để chọn thời đểm tốt cho các công việc. Những ngày đẹp sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho bạn.
1. Xem ngày giờ tuần mới cho động thổ, khai trương và xuất hành đẹp ngày 25/5/2026
Xem ngày giờ tuần mới vào thứ 2 ngày 25/5/2026, tức 09/04/2026, ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chỉ ra những giờ hoàng đạo trong ngày, giúp bạn có những quyết định quan trọng.
Các giờ hoàng đạo trong ngày 25/5:
+ Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Canh Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Tân Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Hợi; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.
Theo chuyên gia, ngày 25/5 nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Bắc và hướng Nam. Ngoài ra, lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi, nhất là khi đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).
Ngày 25/5 là ngày tốt, tiến hành các công việc đều có lợi. Theo đó, mọi người có thể chọn làm xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, cắt áo, làm thủy lợi.
2. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ ba ngày 26/5/2026
Âm lịch: 10/04/2026 tức ngày Canh Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Giáp Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Tý; tức Can sinh Chi (Kim, Thủy) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 26/5 là hướng Tây Bắc và Tây Nam. Các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).
3. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ tư ngày 27/5/2026
Âm lịch: 11/04/2026 tức ngày Tân Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.
Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. | Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/5/2026 là hướng Tây Nam. Ngoài ra, chuyên gia khuyên mọi người lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).
Trong ngày 27/5 khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.
4. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ năm ngày 28/5/2026
Âm lịch: 12/04/2026 tức ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang
+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.
Chuyên gia khuyên trong ngày 28/5 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Tây để có nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Mọi người thực hiện các công việc trong ngày đều thuận lợi, hôn nhân cưới gả dễ sinh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao…
5. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ sáu ngày 29/5/2026
Âm lịch: 13/04/2026 tức ngày Quý Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/5 mang đến may mắn, tài lộc nên lựa chọn là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Chuyên gia cũng khuyên, mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).
6. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ bảy ngày 30/5/2026
Âm lịch: 14/04/2026 tức ngày Giáp Thìn, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ) – ngày bình thường.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày có sao Đê Đại Hung – không có việc nào hợp, nên nếu tiến hành các công việc trọng đại hãy chọn sang ngày khác.
Để mọi việc được thuận lợi, mọi người chú ý đến hướng xuất hành tốt trong ngày 30/5 mang đến nhiều may mắn, tài lộc là hướng Đông Bắc và Đông Nam. Các giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).
7. Xem ngày giờ động thổ, khai trương, xuất hành đẹp chủ nhật ngày 31/5/2026
Âm lịch: 15/04/2026 tức ngày Ất Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Tỵ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa) – ngày tốt.
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.
Theo chuyên gia, hướng xuất hành trong ngày 31/5 là hướng Tây Bắc và Đông Nam giúp gia tăng tài lộc, may mắn. Cùng với đó, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát) sẽ giúp mọi việc thực hiện tốt hơn trong ngày. Vào ngày này, khởi công thực hiện các việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
