4 con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp gặp nhiều may mắn, đón nhận tin vui, tài lộc dồi dào khi vào tuần cuối tháng 5/2026
1. Con giáp Dần: Chuyển biến tích cực mọi khía cạnh
Tuần cuối của tháng 5 này, con giáp Dần đón nhận tin vui, mang lại những chuyển biến tích cực trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Con giáp này cũng có quý nhân hỗ trợ. Dù vận trình có lúc thăng lúc trầm nhưng sự kiên trì và bền bỉ sẽ giúp bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng.
Trong sự nghiệp, con giáp Dần có những bước tiến rõ rệt với sự trợ giúp của Chính Quan. Bạn thể hiện được tinh thần làm việc siêng năng, thực tế và có trách nhiệm cao, từ đó chiếm được lòng tin của cấp trên.
Phương diện tài lộc có sự hỗ trợ từ Thiên Tài, báo hiệu những khoản thu nhập ngoài dự kiến sẽ đến với con giáp Dần. Dù số tiền không lớn, nhưng chúng lại xuất hiện vào lúc bạn cần nhất, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu. Với người kinh doanh, đây là thời điểm tốt để thu hồi công nợ hoặc chốt các hợp đồng nhỏ.
Chuyện tình duyên của tuổi Dần cũng khá êm ấm, có nhiều dấu hiệu khả quan. Cát tinh Thái Âm giúp mối quan hệ giữa các cặp đôi thêm phần gắn kết, sự thấu hiểu và nhường nhịn trở thành sợi dây kết nối mạnh mẽ. Với người độc thân có cơ hội gặp gỡ người tâm đầu ý hợp qua sự giới thiệu.
2. Con giáp Ngọ: Tài lộc đổ về túi nhiều
Tuần cuối của tháng 5/2026 dương lịch, con giáp Ngọ được cát tinh Bách Việt và Ấn Quan che chở, mang lại một vận trình vô cùng rực rỡ và hanh thông. Mọi khó khăn từ tuần trước đều được tháo gỡ một cách triệt để, giúp con giáp Ngọ lấy được sự tự tin, phong độ. Thời điểm này, Ngọ có thể bắt tay vào thực hiện các kế hoạch, dự án đã ấp ủ.
Đây là tuần làm việc hiệu quả của con giáp Ngọ, có sự trợ giúp từ quý nhân. Những nhiệm vụ khó khăn tưởng chừng không thể hoàn thành nay lại được giải quyết một cách nhanh chóng và suôn sẻ hơn bao giờ hết. Bạn có cơ hội nhận được những lời khen ngợi hoặc thậm chí là một đề xuất thăng tiến nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tình hình tài chính rất đáng ngưỡng mộ, tiền bạc đổ về túi từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu bạn đang có ý định đầu tư kinh doanh hoặc mở rộng quy mô sản xuất, đây chính là thời điểm vàng để thu về lợi nhuận gấp đôi. Sự tháo vát và khả năng quản lý dòng tiền thông minh giúp bạn không chỉ gia tăng tài sản mà còn có được sự an tâm tuyệt đối về kinh tế.
Chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, mang lại niềm vui và sự an ủi lớn về mặt tinh thần. Người độc thân, sức hút từ sao Bách Việt giúp bạn trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ, dễ dàng tìm thấy người tâm đầu ý hợp.
3. Con giáp Thìn: Sự nghiệp dễ thăng tiến
Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong tuần cuối tháng 5 dương lịch này. Vận may mỉm cười giúp mọi dự định của bạn trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết, từ sự nghiệp cho đến đời sống cá nhân đều đạt được sự cân bằng lý tưởng. Bản mệnh nhận được sự nể trọng của đồng nghiệp, sự ủng hộ của người thân trong nhà.
Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, con giáp Thìn dễ được giao những trọng trách quan trọng và hoàn thành chúng một cách xuất sắc.
Tài lộc trong tuần này vô cùng dồi dào, các nguồn thu cả chính lẫn phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ với con giáp Thìn. Những khoản đầu tư từ trước đó bắt đầu đem lại lợi nhuận vượt kỳ vọng, giúp bạn thoải mái hơn trong việc chi tiêu và tái đầu tư. Tuy nhiên, khuyên con giáp Thìn cũng cần phải có kế hoạch tiết kiệm để phòng những việc cần gấp.
Trong chuyện tình cảm của con giáp Thìn cũng viên mãn, ngập tràn sự thấu hiểu và sẻ chia. Với những người độc thân, sự tự tin và sức hút cá nhân được tăng cao nhờ Thái Dương, giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý của những đối tượng tiềm năng.
4. Con giáp Tuất: Phương diện tài lộc khởi sắc
Người tuổi Tuất đón nhận luồng sinh khí mới nhờ sự xuất hiện của cát tinh Tử Vi, hứa hẹn một tuần lễ đầy triển vọng. Nhờ bản lĩnh và sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc của con giáp Tuất có tiến triển.
Phương diện tài lộc khởi sắc, đặc biệt là các nguồn thu từ công việc kinh doanh hoặc đầu tư phụ. Nhờ có sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm, con giáp Tuất tìm thấy những hướng đi mới đầy tiềm năng giúp túi tiền không ngừng tăng lên. Đây là thời điểm tốt để tích lũy và xem xét việc tái đầu tư vào những lĩnh vực an toàn hơn.
Chuyện tình cảm của tuổi Tuất diễn ra khá êm đẹp nhờ sự tinh tế và biết cách lắng nghe của bản mệnh. Bạn luôn biết cách tạo ra bầu không khí ấm áp và tin cậy cho những người thân yêu, giúp mối quan hệ gia đình ngày càng gắn bó. Đối với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu, sự chân thành và nhiệt tình của bạn sẽ là chìa khóa để mở cửa trái tim đối phương.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Tháng 6 đổi vận ngoạn mục: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ví tiền căng phồngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bước sang tháng 6, vận trình tài lộc của 3 con giáp dưới đây được dự báo sẽ liên tiếp đón may mắn cả trong công việc lẫn tiền bạc.
Hà Nội: Báo động hiểm họa hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở Đại MỗĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong khi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nỗi lo hỏa hoạn đang từng ngày, từng giờ đe dọa cuộc sống của người dân tại khu dân cư Tháp Truyền hình, phường Đại Mỗ. Hàng loạt nhà xưởng dựng tạm bằng tôn cũ kỹ, rách nát, chất đầy vật liệu dễ cháy đã và đang âm thầm "bủa vây" khu vực này, tạo nên một "quả bom hẹn giờ" thực sự. Mặc dù đã được phản ánh, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt NamĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố kết nạp thêm thành viên mới vào chương trình Mạng lưới Y học Thể thao (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là chương trình do Ban Y học Thể thao VFF trực tiếp điều phối và phát triển.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêuĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt lại càng trưởng thành càng dễ phát tài, hậu vận sung túc nhờ biết tích lũy năng lượng và kinh nghiệm theo thời gian.
Điểm mới về đăng kiểm xe cơ giới từ 1/6, hàng triệu lái xe cần biếtĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/6, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy… được rút ngắn theo quy định của Thông tư 24/2026/TT-BXD.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nướcĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt độngĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.
Những con giáp vừa đẹp vừa giàuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, những con giáp dưới đây còn có trí tuệ, bản lĩnh và khả năng kiếm tiền đáng ngưỡng mộ.
Những năm sinh được dự đoán dễ thành đại gia, tài lộc vượng từ trung vậnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những năm sinh được xem là sở hữu "lá số vàng", càng trưởng thành càng dễ thành công.
Dự báo thời điểm miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng như thiêu đốtĐời sống
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng chiều tối và đêm 27 - 30/5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.