Dự báo tử vi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 27/4/2026 đến 3/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tý tránh suy nghĩ quá nhiều trong tuần này. Bạn sẽ bận rộn tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến sự nghiệp.

Tý trong tuần có thể gặp phải chút trở ngại, nhưng nhanh chóng được giải quyết

Vào giữa tuần, con giáp Tý có thể gặp chút trở ngại nhưng nhanh chóng vượt qua vì có sự trợ giúp của quý nhân. Con giáp này hãy lập kế hoạch và tập trung vào việc cải thiện kế hoạch của mình. Ngoài ra, cần nhận ra vấn đề của chính mình trong các mối quan hệ nếu không các sai lầm sẽ có thể lặp đi lặp lại khiến bạn khó có được hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, Tý có thể nhanh chóng yêu một ai đó; tuy nhiên, các mối quan hệ lãng mạn của bạn có thể không bền vững vì sự hay thay đổi, khắt khe của chính bản thân.

2. Con giáp Sửu

Tuần mới, con giáp Sửu có thể có sự trợ giúp từ người bạn đồng hành, tìm ra những gì cần đầu tư thời gian nhiều hơn. Dù có chút trở ngại trong sự nghiệp, Sửu mất phương hướng nhưng nhanh chóng được tháo gỡ. Lời khuyên của người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tránh sai sót nên cần biết lắng nghe.

Thái Âm cát tinh trợ vận cho bản mệnh, nhờ đó vận trình tình cảm tuần này của tuổi Sửu diễn ra như ý khi giữa hai người có sự thấu hiểu sâu sắc. Thậm chí có những khoảnh khắc bạn chưa nói, người ấy đã đáp ứng ngay nhu cầu của bạn nhanh chóng.

Điều quan trọng là Sửu cần tránh việc tham lam, đầu tư rủi ro cao. Bạn nên tập trung vào sự an toàn về tài chính hơn là các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Tuần này, hãy mặc những gam màu đất như be, nâu, đen để tăng vận khí cho bản thân.

3. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Dần có một tuần thay đổi mạnh mẽ. Bạn đang phát triển trong lĩnh vực phát triển cá nhân và bản sắc nơi làm việc của mình. Tuy nhiên, Dần cần kiềm chế và tránh hành động bốc đồng, nhất là khi Kiếp Tài gây ra cản trở, bạn sẽ dễ làm hỏng việc.

Tài chính trong tuần với con giáp Dần ở mức vừa phải. Điều mang lại may mắn nhất cho con giáp Dần là về tình cảm. Đào hoa ghé thăm dự báo là một tuần rực rỡ đối với những ai độc thân. Các cuộc hẹn hò thú vị giúp bạn càng sớm nhận ra ai là người phù hợp nhất với mình.

Những lời động viên của người ấy đã mang lại cho bạn thêm nhiều động lực tiến lên trong cuộc sống. Tuần này bạn cảm thấy trân trọng một nửa của mình hơn rất nhiều.

4. Con giáp Thìn

Con giáp Thìn dễ tìm thấy những cơ hội phát triển trong tuần. Đây là thời điểm trí óc chiến lược của bạn phát huy tác dụng, bạn dễ hoàn thành các dự án và có cơ hội phát triển mới.

Tài chính chưa có sự đột phát với con giáp Thìn trong tuần nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Trong chuyện tình cảm, con giáp Thìn cũng cần lưu ý, sự vô lý của người ấy có thể làm bạn nổi nóng và tức giận, nhưng hãy kiềm chế để cơn giận qua đi. Bạn nên lắng nghe thêm chia sẻ của người ấy để hiểu gốc rễ vấn đề, khi đó sẽ dễ thông cảm, bỏ qua hơn.

5. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 27/4-3/5/2026, trong công việc, con giáp Tỵ cần kiểm soát cái tôi. Bạn dễ gặp được quý nhân, Tỵ thể hiện kỹ năng lãnh đạo của bạn một cách nhẹ nhàng và nhạy cảm.

Con giáp Tỵ cần kiểm soát cái tôi trong tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bách Việt chủ đào hoa mang lại nhiều thông tin tốt lành tới khía cạnh tình cảm cho con giáp Tỵ lúc này. Nhất là những ai đang trong mối quan hệ sẽ cảm thấy được nâng niu, chiều chuộng và được yêu thương.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyên con giáp Tỵ trong tuần chớ nên có những quyết định vội vàng về khía cạnh tiền bạc cho dù ai đó đang hối thúc bạn đi chăng nữa. Nếu bạn làm mọi thứ quá nhanh, không hiểu rõ vấn đề thì dễ để xảy ra sai sót khiến bản thân hối hận.

6. Con giáp Ngọ

Tuần này, con giáp Ngọ tràn đầy năng lượng. Bạn hãy lên kế hoạch loại bỏ những thứ không cần thiết trong cuộc sống và sẵn sàng bắt tay vào các dự án và đạt được những gì bạn muốn.

Sau khi hoàn thành tất cả những điều này trong suốt tuần, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về năng lượng và vận may. Đây là thời điểm để hành động hướng tới mục tiêu.

Không phải những gì bạn muốn bạn đều có được nó dễ dàng, bạn cần phải hi sinh một chút. Thời gian này, con giáp Ngọ không có nhiều thời gian cho một nửa của bạn vì đang bận rộn với công việc.

7. Con giáp Dậu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 27/4-3/5/2026 dự báo, con giáp Dậu có một thời gian khá thoải mái. Trong tuần, Dậu cần cẩn thận trọng trong các mối quan hệ của mình, đừng nghi ngờ những gì sẽ nhận được khi mời gọi những điều tốt lành đến với mình.

Tử Vi cát tinh giúp tuổi Dậu thu hút may mắn tới với cuộc sống của mình. Tài lộc của con giáp Dậu đang tăng tiến mỗi ngày. Nhìn chung, giai đoạn này con giáp Dậu không phải quá lo lắng về tiền bạc và bạn cũng biết cách tiết kiệm một cách khôn ngoan.

8. Con giáp Tuất

Những ngày đầu tuần, con giáp Tuất đón nhận nguồn năng lượng tích cực giúp sự nghiệp thuận lợi hơn. Bạn học được cách trở nên tử tế hơn và có tầm nhìn xa hơn từ một người có trí thông minh nhanh nhạy mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện vui vẻ đầy trí tuệ.

Tuất có tuần nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đầy năng lượng

Khía cạnh tình cảm của bản mệnh đang dần cải thiện từng chút một trong tuần mới. Thậm chí những lời động viên của người ấy càng làm bạn trở nên phấn chấn hơn, sẵn sàng cho mục tiêu lớn hơn để đảm bảo cho mình có một gia đình hạnh phúc, bền lâu.

Trong tuần khuyên con giáp cần chú ý đến chi tiêu. Nếu bạn muốn mặc một màu sắc để xây dựng sự tự tin, hãy chọn các sắc thái của màu xanh lam hoặc nâu vì chúng sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn trong tuần mới.

9. Con giáp Hợi

Kế hoạch của bạn dù được sắp xếp tốt đến đâu, cũng có thể bị đình trệ và không diễn ra như mong muốn. Khi điều này xảy ra, Hợi hãy tạm dừng và dọn dẹp lại bàn làm việc hay góc phòng để minh mẫn tinh thần.

Tài lộc của con giáp Hợi ổn định, nhưng tuần này có vài khoản phải chi nên cũng tốn kha khá. Nếu muốn kích hoạt năng lượng tích cực trong nhà và nơi làm việc, bạn có thể đặt các vật dụng bằng vàng hoặc thậm chí là tiền xu vàng (sôcôla) theo số 3, 6, 8 hoặc 9 ở phần phía Đông Nam của bàn làm việc hoặc trong nhà trong một cái bát để thu hút sự giàu có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.