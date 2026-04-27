Lai Châu: Tận dụng 'thời gian vàng', CSGT kịp thời cứu sống cháu bé bị điện giật tại lễ hội
GĐXH - Trong lúc làm nhiệm vụ tại Lễ hội Then Kin Pang (tỉnh Lai Châu), tổ công tác CSGT đã kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé 10 tuổi bị điện giật rơi vào trạng thái nguy kịch.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 26/4/2026, tại không gian Lễ hội Then Kin Pang (xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), cháu Hoàng G. B. (SN 2016, trú tại bản Sơn Bình) trong lúc đang vui chơi cùng bạn bè đã không may bị điện giật.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do dây điện của một máy rửa xe gần khu vực lễ hội bị hở, dẫn đến rò rỉ điện. Trong môi trường ẩm ướt của lễ hội té nước, dòng điện đã nhanh chóng tác động khiến cháu bé ngã gục, rơi vào tình trạng nguy kịch trước sự bàng hoàng của những người xung quanh.
Ngay khi phát hiện sự cố, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông gần đó đã lập tức có mặt.
Nhận thấy cháu bé đã có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở, Thượng úy Trương Văn Tuyên nhanh chóng đưa nạn nhân ra khu vực khô ráo, an toàn. Tổ công tác đã phối hợp cùng người dân thực hiện các thao tác sơ cứu tại chỗ, ép lồng ngực liên tục để duy trì sự sống cho cháu bé.
Xác định không thể chậm trễ dù chỉ một giây, các chiến sĩ đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên trực tiếp đưa cháu B. đến Trạm Y tế xã Phong Thổ. Sau khi được xử lý bước đầu, nạn nhân tiếp tục được chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu.
Nhờ sự can thiệp quyết liệt và kỹ thuật sơ cứu kịp thời của lực lượng CSGT trong "thời gian vàng", cháu Hoàng G. B. đã may mắn qua cơn nguy kịch. Đến nay, sức khỏe của cháu đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị tích cực.
