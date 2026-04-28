Giờ sinh Âm lịch 'cầm vàng trong tay': Sinh ra đã có số hưởng lộc
GĐXH - Theo tử vi, có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "cát thời", người sinh ra đã mang sẵn phúc khí, dễ gặp quý nhân, tài lộc hanh thông.
Người sinh giờ Thìn Âm lịch (7h – 9h): Sinh ra đã mang năng lượng thịnh vượng
Đây là khoảng thời gian được xem là đẹp nhất trong ngày, khi vạn vật bừng tỉnh, tràn đầy sinh khí. Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch thường mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, tính cách lạc quan, ý chí mạnh mẽ và khả năng thích nghi cao.
Họ không ngại áp lực, càng thử thách càng bộc lộ bản lĩnh. Cuộc đời của những người này thường được "trải thảm" bởi nhiều cơ hội tốt, lại thêm quý nhân đồng hành nên dễ đạt được thành công.
Đặc biệt, nếu thuộc các tuổi Tỵ, Tý, Tuất mà sinh vào giờ này thì càng được hưởng trọn phúc khí. Dù gặp khó khăn cũng nhanh chóng vượt qua, hậu vận giàu sang, cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Người sinh giờ Tý Âm lịch (23h – 1h): Âm thầm tích lũy, càng về sau càng giàu
Giờ Tý thuộc hành Thủy, tượng trưng cho sự mềm mại nhưng sâu sắc. Người sinh vào thời điểm này thường có tính cách điềm đạm, tinh tế và biết suy nghĩ thấu đáo.
Họ không phô trương nhưng lại rất thông minh, biết nhìn xa trông rộng và đặc biệt giỏi tích lũy tài sản. Dù xuất phát điểm ra sao, họ vẫn giữ được lòng tự trọng và nguyên tắc sống rõ ràng.
Về trung niên, đây là nhóm người có khả năng gây dựng cơ ngơi vững chắc. Nếu thuộc các tuổi Sửu, Thân hoặc Thìn thì càng được "gia tăng vận may", tài chính ổn định, hậu vận dư dả, ít phải lo nghĩ về tiền bạc.
Người sinh giờ Dậu Âm lịch (17h – 19h): Phúc khí giao hòa, cuộc đời nhiều thuận lợi
Giờ Dậu là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, tượng trưng cho sự cân bằng. Người sinh vào thời điểm này thường có nền tảng tốt, nhiều người xuất thân trong gia đình có điều kiện.
Không chỉ có lợi thế ban đầu, họ còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Nhờ vậy, các mối quan hệ xã hội của họ rất hài hòa, dễ gặp người nâng đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.
Điểm đáng quý là dù có điều kiện tốt, họ không kiêu ngạo mà biết trân trọng giá trị lao động và quản lý tài chính hợp lý, nhờ đó cuộc sống ngày càng ổn định và bền vững.
Người sinh giờ Tuất Âm lịch (19h – 21h): Giàu chậm nhưng chắc, hậu vận vững vàng
Người sinh giờ Tuất mang đặc trưng của sự nhiệt huyết và tham vọng. Họ làm việc chăm chỉ, có chí tiến thủ và luôn nuôi dưỡng khát vọng làm giàu.
Tuy nhiên, điểm đặc biệt là họ thường "chậm vận", tức thành công không đến sớm mà tích lũy theo thời gian. Nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, về hậu vận họ sẽ đạt được thành quả đáng kể, tài chính ổn định và bền vững.
Những người tuổi Dần và Hợi sinh vào giờ này càng có tiềm năng phát triển mạnh. Dẫu vậy, họ cần tránh con đường làm ăn phi pháp hoặc chạy theo lợi ích ngắn hạn, bởi chỉ có tích lũy lâu dài mới mang lại sự giàu có thực sự.
Người sinh giờ Mùi Âm lịch (13h – 15h): Phúc lộc song hành, càng cho đi càng nhận lại
Người sinh giờ Mùi thường có thể trạng tốt, tinh thần lạc quan và tính cách cởi mở. Họ sống hào phóng, biết sẻ chia nên thường nhận được nhiều thiện cảm từ người xung quanh.
Cuộc đời của họ tuy có thể gặp thử thách ban đầu nhưng càng về sau càng thuận lợi. Nhờ có quý nhân giúp đỡ và khả năng nắm bắt cơ hội tốt, họ dễ đạt thành công từ khá sớm.
Đặc biệt, những người này càng cho đi nhiều thì càng nhận lại nhiều, tài lộc vì thế mà ngày một dồi dào. Đây được xem là nhóm người có vận may và hạnh phúc song hành, cuộc sống viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
