Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái
GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.
Theo đó, vào sáng ngày 26/4, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái trẻ điều khiển xe máy mang BKS 14K1-161.xx, phía sau chở theo một thiếu nữ khác, di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc.
Điều khiến người xem không khỏi rùng mình là thay vì đi đúng phần đường, người điều khiển lại ngang nhiên đi ngược chiều, thách thức sự an toàn của hàng loạt ô tô đang lưu thông.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục CSGT) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định vi phạm diễn ra vào 8h05 cùng ngày tại km 17 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (triều đường Hải Phòng - Móng Cái).
Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện là Nguyễn Thị P.T. (SN 2008, trú tại Phú Thọ) cùng các cá nhân liên quan.
Qua quá trình làm việc, lực lượng CSGT xác định thiếu nữ P.T. đã cùng lúc mắc phải loạt lỗi vi phạm nghiêm trọng như: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc; Điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm³ khi chưa đủ tuổi quy định (người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi); Không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; Phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.
Không chỉ người cầm lái, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chị B.T.H (SN 1987, trú tại Quảng Ninh) — chủ xe mô tô — về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Đồng thời, thiếu nữ ngồi sau là H.K.A (SN 2009) cũng bị xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm.
Tổng mức hình phạt dành cho 3 cá nhân trong vụ việc này lên tới 16.500.000 đồng. Hiện phương tiện đã được tạm giữ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
