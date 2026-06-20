Đủ 'bộ tứ vàng' trong từng giọt WelKids ADEK, mẹ nuôi con khoẻ mạnh toàn diện
Các công thức tích hợp không chỉ giúp ba mẹ tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tối ưu hiệu quả và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng so với việc phải dùng và ghi nhớ nhiều sản phẩm khác nhau cùng lúc.
Giữa ma trận thông tin dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, TPBVSK WelKids ADEK được nhiều cha mẹ tin dùng vì có đủ 4 vi chất A, D3, E, K2 trong cùng một sản phẩm, giúp mẹ dễ dàng hỗ trợ tăng cường sức khỏe và nâng cao đề kháng cho con, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Công thức tích hợp 4 vitamin tan trong dầu
TPBVSK WelKids® ADEK là sản phẩm bổ sung đồng thời 4 vitamin thiết yếu A, D3, E và K2 trong cùng một công thức. Đây đều là các vitamin tan trong dầu, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ.
Trong đó, vitamin A tham gia duy trì hàng rào miễn dịch tự nhiên tại da, mắt, đường hô hấp và đường ruột. Đây là "phòng tuyến" đầu tiên, đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch và hệ tiêu hoá còn non nớt và chưa hoàn thiện. Vitamin E - với đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động bình thường. Hai vi chất này kết hợp tạo thành nền tảng hỗ trợ bảo vệ cơ thể từ bên ngoài lẫn bên trong.
Ở nhóm D3 và K2, vitamin D3 tham gia hỗ trợ hấp thu canxi và phospho, hai khoáng chất cần thiết cho sự phát triển xương. Vitamin K2 tham gia vào quá trình carboxyl hóa osteocalcin, hoạt hoá và gắn canxi vào mô xương. Bộ đôi D3 K2 thường được nhắc đến trong các công thức hỗ trợ hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả.
Hàm lượng chuẩn khuyến nghị, thuận tiện cho trẻ từ 0 tháng tuổi
TPBVSK WelKids® ADEK có thông tin minh bạch, được thiết kế với liều dùng dạng giọt phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi.
Mỗi 6 giọt sản phẩm cung cấp: 400 mcg vitamin A (dạng Retinyl Palmitate), 400 IU vitamin D3 (dạng Cholecalciferol), 4 mg vitamin E và 22,5 mcg vitamin K2.
Thiết kế đầu pipet nhỏ giọt giúp cha mẹ kiểm soát liều lượng dễ dàng và hạn chế sai sót, đặc biệt phù hợp với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hoặc trẻ đang ăn dặm.
Theo khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II (2022), khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị với 90% thiếu vitamin D và 70% thiếu vitamin A. Thực tế này, kết hợp với tình trạng hao hụt vi chất trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm, càng cho thấy vai trò của việc bổ sung vi chất có kiểm soát và đúng liều lượng.
Chú trọng chất lượng nguyên liệu và khả năng hấp thu
Với nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, yếu tố an toàn, lành tính và phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt luôn được đặt lên hàng đầu.
Đó chính là lý do TPBVSK WelKids® ADEK lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng cao. Trong đó, Vitamin A, D, E đạt chuẩn Quali® A, D, E được nhập khẩu từ tập đoàn DSM (Thuỵ Sỹ). Đồng thời, vitamin K2-MK7 sử dụng nhãn hiệu MenaQ7® có nhiều nghiên cứu lâm sàng về chuyển hóa canxi.
Ngoài ra, TPBVSK WelKids® ADEK sử dụng dầu olive hữu cơ đạt chuẩn EU Organic làm dầu nền hòa tan các vitamin tan trong dầu là A, D3, E và K2. Từ đó hỗ trợ hấp thụ vi chất tốt hơn và đặc biệt phù hợp, đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.
Công thức tinh gọn cho cha mẹ hiện đại
Với nhiều gia đình có con nhỏ, việc sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau mỗi ngày đôi khi khiến quá trình chăm sóc trở nên phức tạp và khó duy trì lâu dài.
Với công thức "4 trong 1", WelKids® ADEK giúp đơn giản hóa quá trình bổ sung vi chất. Chỉ với 6 giọt mỗi ngày theo hướng dẫn sử dụng, trẻ được bổ sung đồng thời 4 vitamin thiết yếu trong cùng một sản phẩm.
Giải pháp này giúp giảm số lượng sản phẩm trẻ cần bổ sung mỗi ngày, đồng thời hỗ trợ cha mẹ chăm sóc dinh dưỡng cho con thuận tiện và dễ kiểm soát, đặc biệt với những bạn nhỏ có vị giác nhạy cảm, dễ bị nôn trớ hay ít hợp tác khi phải uống thuốc hoặc các loại dược phẩm.
Nhập khẩu chính ngạch Châu Âu
WelKids® ADEK được nhập khẩu chính ngạch từ Ba Lan và phân phối bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam - đơn vị có gần 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và Thiết bị y tế, nhóm sản phẩm Sản - Nhi, đồng thời là nhà phân phối sản phẩm men vi sinh BioGaia tại Việt Nam.
Năm 2024, TPBVSK WelKids® ADEK được vinh danh trong chương trình Tự hào thương hiệu Việt Nam với danh hiệu "Sản phẩm - dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng 2024".
Hiện WelKids® ADEK đã có mặt rộng rãi tại các hệ thống nhà thuốc và cửa hàng mẹ và bé uy tín trên toàn quốc.
Địa chỉ phân phối: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Hà Nội.
Website: https://welkids.vn/
* Lưu ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
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