Thời tiết giao mùa, nhiều virus hô hấp gia tăng: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Mùa tựu trường cũng là thời điểm nhiều virus đường hô hấp như Covid-19, Adenovirus, cúm, RSV... lưu hành mạnh, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm ở trẻ em. Chuyên gia khuyến cáo cha mẹ chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho con.

Thời điểm giao mùa, bệnh hô hấp đồng loạt gia tăng

Mùa tựu trường cận kề cũng là thời điểm nguy cơ lây lan các bệnh hô hấp gia tăng. Theo thông tin BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC chia sẻ trên trang web của hệ thống, đây là giai đoạn thuận lợi để nhiều loại virus đường hô hấp lưu hành đồng thời. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền... là những nhóm có nguy cơ cao diễn tiến nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ trong 1 tuần cuối tháng 7 (từ 24 - 31/7/2026), toàn thành phố ghi nhận 268 ca mắc Covid-19 tại 89 phường, xã; cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 855 ca Covid-19 tại 114 phường, xã. Cùng thời gian này, thành phố cũng ghi nhận thêm 10 ca mắc sởi tại 9 phường, xã và 4 ca mắc ho gà tại 4 phường, xã.

Bệnh do Adenovirus cũng đang gia tăng và trở thành mối quan tâm của các cơ sở nhi khoa. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đã ghi nhận 2.777 trẻ dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng những ngày đầu tháng 7, bệnh viện phát hiện thêm 383 trường hợp mắc mới, trong đó không ít trẻ nhập viện với các biến chứng hô hấp như viêm phổi hoặc suy hô hấp. 

Thời tiết giao mùa, nhiều virus hô hấp gia tăng: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con? - Ảnh 1.

Hình ảnh: Báo Thanh Niên.

Vì sao mùa tựu trường tạo điều kiện virus lây lan nhanh?

Thông tin BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo chia sẻ trên trang web của VNVC cũng cho biết, sự gia tăng đồng thời của nhiều loại virus đường hô hấp không phải là hiện tượng bất thường. Các virus như SARS-CoV-2, virus cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và Adenovirus có thể lưu hành cùng lúc trong cộng đồng, đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa hoặc điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tạo thuận lợi cho mầm bệnh phát tán. Mỗi loại virus có đặc điểm lây truyền và mức độ gây bệnh khác nhau, nhưng đều chủ yếu lây qua giọt bắn đường hô hấp, tiếp xúc gần hoặc bề mặt có chứa virus.

Bác sĩ cảnh báo, diễn biến của các bệnh hô hấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục phức tạp hơn trong những tuần tới khi hàng triệu học sinh trên cả nước chuẩn bị bước vào năm học mới. Môi trường trường học với mật độ tiếp xúc cao, không gian lớp học khép kín, thời gian học tập và sinh hoạt kéo dài cùng việc thường xuyên dùng chung bàn ghế, đồ dùng học tập và khu vực sinh hoạt chung là điều kiện thuận lợi để các virus đường hô hấp lây lan nhanh chóng từ một trường hợp mắc bệnh sang nhiều học sinh khác.

Thời tiết giao mùa, nhiều virus hô hấp gia tăng: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng bệnh hô hấp cho trẻ?

Nguy cơ lây truyền càng khó kiểm soát khi không ít trẻ vẫn mang virus nhưng chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Trong giai đoạn này, trẻ vẫn có thể đến trường, tham gia học tập và vui chơi bình thường, vô tình trở thành nguồn lây cho bạn bè, giáo viên và các thành viên trong gia đình trước khi bệnh được phát hiện.

Trong bối cảnh năm học mới sắp bắt đầu, nguy cơ lây lan các bệnh hô hấp càng tăng khi trẻ em học tập, vui chơi trong môi trường tập trung đông người. Bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế hoặc nơi đông người khi cần thiết; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; giữ vệ sinh môi trường sống, đảm bảo thông thoáng lớp học và nơi làm việc; tăng cường dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng.

Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, bỏ bú, li bì, tím tái hoặc co giật và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng cảnh báo. Việc khám sớm giúp xác định đúng nguyên nhân gây bệnh, điều trị phù hợp và hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, tiêm chủng đầy đủ các vắc xin quan trọng theo khuyến cáo là một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc và biến chứng của nhiều bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có vắc xin phòng ngừa như cúm mùa, sởi, ho gà, phế cầu, RSV…

Thời tiết giao mùa, nhiều virus hô hấp gia tăng: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con? - Ảnh 3.Ô nhiễm không khí lên mức báo động: Người Hà Nội cần làm gì để phòng bệnh hô hấp?

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