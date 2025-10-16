Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Thứ năm, 09:06 16/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.

Người sinh ngày 1 và 6 Âm lịch: Bản lĩnh và kiên định

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng - Ảnh 1.

Nhờ biết lắng nghe và hợp tác đúng cách, con đường sự nghiệp của người sinh vào ngày 1 và 6 Âm lịch ngày càng rộng mở, công danh thăng tiến, tài lộc cũng dồi dào. Ảnh minh họa

Người sinh vào ngày 1 và 6 Âm lịch là những cá nhân có niềm tin vững chắc và tư duy chủ động.

Họ luôn tràn đầy ý tưởng sáng tạo, sẵn sàng biến chúng thành hiện thực bằng nỗ lực của chính mình.

Dù đôi khi đối mặt với áp lực hoặc bị cạnh tranh gay gắt, họ vẫn giữ tinh thần tích cực và không dễ bị khuất phục.

Tử vi cho rằng, nếu người sinh hai ngày này học cách nhìn nhận đối thủ như người cùng học hỏi thay vì "kẻ cần đánh bại", họ sẽ gặt hái nhiều thành công hơn.

Nhờ biết lắng nghe và hợp tác đúng cách, con đường sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, công danh thăng tiến, tài lộc cũng dồi dào.

Người sinh ngày 8 và 16 Âm lịch: Linh hoạt, sáng suốt và luôn tiến lên

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng - Ảnh 2.

Người sinh vào ngày 8 và 16 Âm lịch có phong thái làm việc chuyên nghiệp, biết ứng xử tinh tế trong mọi tình huống. Ảnh minh họa

Người sinh vào ngày 8 và 16 Âm lịch có phong thái làm việc chuyên nghiệp, biết ứng xử tinh tế trong mọi tình huống.

Họ luôn giữ tâm lý vững vàng, lạc quan ngay cả khi đối mặt với áp lực nặng nề.

Sự linh hoạt giúp họ giải quyết khéo léo nhiều vấn đề trong công việc, biến trở ngại thành cơ hội phát triển.

Người sinh vào hai ngày này thường được đánh giá là có "tư duy thực tế", họ không mơ mộng viển vông mà biết cách lên kế hoạch rõ ràng để biến ý tưởng thành hành động.

Khi họ tin vào bản thân và hướng tới một tương lai tích cực, cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ ngày càng khởi sắc, mang lại cả thành công lẫn niềm vui nội tâm.

Người sinh ngày 17 và 21 Âm lịch: Tài năng và bản lĩnh được công nhận

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng - Ảnh 3.

Theo tử vi, người sinh vào ngày 17 và 21 Âm lịch luôn toát lên sự thông minh, tự tin và năng lực nổi bật. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào ngày 17 và 21 Âm lịch luôn toát lên sự thông minh, tự tin và năng lực nổi bật.

Dù trong môi trường cạnh tranh, họ vẫn giữ phong thái bình tĩnh và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Nhờ đầu óc sắc bén và khả năng lãnh đạo tự nhiên, họ thường được đồng nghiệp, đối tác và cấp trên đánh giá cao.

Mỗi bước tiến của họ đều thể hiện rõ sự chuyên nghiệp và tư duy chiến lược.

Nếu gặp khó khăn, lời khuyên cho người sinh hai ngày này là đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ, vì chính từ đó, họ có thể tạo nên những mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp.

Khi kiên trì và nỗ lực, thành công lớn chắc chắn sẽ đến.

Người sinh ngày 22 và 26 Âm lịch: Bản lĩnh thép trong nghịch cảnh

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng - Ảnh 4.

Người sinh vào ngày 22 và 26 Âm lịch có tinh thần kiên cường và khả năng chịu áp lực cực tốt. Ảnh minh họa

Người sinh vào ngày 22 và 26 Âm lịch có tinh thần kiên cường và khả năng chịu áp lực cực tốt.

Trong công việc, họ không dễ bị khuất phục trước khó khăn hay bị người khác "chèn ép".

Khi đối thủ mạnh hơn, họ không chọn lùi bước mà tìm cách khám phá giới hạn của bản thân để vượt lên.

Thậm chí, chính từ những lần bị thử thách ấy, người sinh hai ngày này lại "bật dậy" mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tử vi cho rằng, nếu họ biết tận dụng cơ hội, kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng, con đường sự nghiệp sẽ vô cùng rực rỡ.

Những thành quả họ đạt được sau bao thử thách sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nghị lực và sự bền bỉ của họ.

Ngày sinh Âm lịch của người có phong thái làm việc chuyên nghiệp

Người sinh vào những ngày Âm lịch đặc biệt này đều có điểm chung là sự chuyên nghiệp, kiên trì và biết cách vượt qua áp lực.

Họ không chỉ truyền cảm hứng cho người khác mà còn khiến bất kỳ ai hợp tác cùng đều cảm thấy tin tưởng và hài lòng.

Với tinh thần làm việc tận tâm và ý chí vững vàng, họ là mẫu người dễ gặt hái thành công và được yêu quý ở bất kỳ môi trường nào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đếnTháng sinh Âm lịch của người kín đáo, chỉ bùng nổ khi thời cơ đến

GĐXH - Người sinh vào một số tháng sinh Âm lịch dưới đây âm thầm tích lũy năng lực, chỉ chờ đúng thời điểm để bứt phá và gặt hái thành công.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đời người có 3 điều tuyệt đối không nên tham, ai tránh được sẽ sống an yên

Đời người có 3 điều tuyệt đối không nên tham, ai tránh được sẽ sống an yên

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Mẹ già chết cóng giữa đêm lạnh, 4 con trai đùn đẩy vì 'chưa tới lịch chăm': Bi kịch của sự bất hiếu

Mẹ già chết cóng giữa đêm lạnh, 4 con trai đùn đẩy vì 'chưa tới lịch chăm': Bi kịch của sự bất hiếu

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng

Bố mẹ được đền bù đất 7,4 tỷ chỉ cho con gái út: Lý do khiến hai con trai cúi đầu im lặng

9 chân lý nghe ngược đời nhưng giúp bạn sống không bị thiệt thòi

9 chân lý nghe ngược đời nhưng giúp bạn sống không bị thiệt thòi

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng trong những ngày qua.

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sống giữa “vòng vây” mùi hôi từ trại gà không phép, người dân thôn Đất Đỏ (xã Liên Sơn, Phú Thọ) nhiều năm mệt mỏi kiến nghị. Đến nay, sai phạm mới được phanh phui.

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị. Trên người nạn nhân mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bảo hiểm xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang khi tham gia giao thông. Loại giấy tờ này được quy định cụ thể như thế nào, bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Đời sống - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Một nữ du khách khi tắm biển tại Côn Đảo bị sóng cuốn xa bờ, chìm xuống nước đã được cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu sống.

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm nay, người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát ra từ các trại gà nằm giữa khu dân cư. Mới đây, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra “tối hậu thư” yêu cầu dừng hoạt động các trang trại vi phạm.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Xem nhiều

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?

Đời sống

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 13/10 đến 19/10/2025 của các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ở mọi phương diện như sau.

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Tháng sinh Âm lịch của người có tầm nhìn xa, càng già càng giàu

Đời sống
Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống
3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

Đời sống
Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Con giáp có trực giác vô cùng tinh tế và nhạy cảm: Đọc vị được cả điều người khác giấu kín

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top