Không chồng, lương hưu chưa đến 10 triệu, tôi vẫn thảnh thơi nhờ 6 nguồn thu nhập

Tôi năm nay 55 tuổi, đã nghỉ hưu được nửa năm. Lương hưu của tôi mỗi tháng chỉ khoảng 2.800 NDT (tương đương 9,4 triệu đồng), một con số không nhỏ nhưng cũng chẳng đủ để sống dư dả giữa thành phố lớn.

Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và không hề lo lắng về tiền bạc bởi ngoài lương hưu, tôi đã tạo cho mình thêm 6 nguồn thu nhập ổn định.

Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn sống tự do và chủ động

Tôi ly hôn đã 18 năm, một mình nuôi con gái trưởng thành. Sau này, con gái lấy chồng và cùng chồng khởi nghiệp xa quê.

Ban đầu tôi nghĩ, nghỉ hưu xong mình sẽ đến giúp con chăm cháu. Nhưng các con lại khuyên: "Mẹ đã vất vả cả đời rồi, giờ hãy sống theo ý mình, đừng hy sinh thêm nữa."

Câu nói ấy khiến tôi nhận ra, sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng nhất không phải là sống vì ai, mà là sống cho chính mình.

Tôi không muốn lệ thuộc vào chồng con, càng không muốn chỉ ngồi nhà trông chờ vào lương hưu mỗi tháng. Tôi cần một cuộc sống có mục tiêu, có niềm vui và có cả sự chủ động tài chính.

Tôi muốn chứng minh rằng, một người phụ nữ sau nghỉ hưu vẫn có thể tự lo cho mình. Ảnh minh họa

Tôi có 6 nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu

1. Lương hưu: Nền tảng ổn định

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận 2.800 NDT/tháng. Đây là nguồn thu đều đặn giúp tôi an tâm phần nào.

Nhưng nếu chỉ trông chờ vào lương hưu, tôi sẽ khó duy trì mức sống như trước. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm cách tạo thêm thu nhập.

2. Con gái và con rể hỗ trợ

Mỗi tháng, con gái và con rể gửi cho tôi 1.500 NDT (khoảng 5,5 triệu đồng). Họ nói, đó không phải nghĩa vụ mà là sự quan tâm.

Dù vậy, tôi không xem đây là nguồn thu chính. Tôi muốn chứng minh rằng, một người phụ nữ sau nghỉ hưu vẫn có thể tự lo cho mình.

3. Làm kế toán bán thời gian

Trước khi nghỉ hưu, tôi từng làm kế toán nhiều năm. Tôi chủ động liên hệ với 5 doanh nghiệp nhỏ và nhận làm sổ sách cho họ, mỗi tháng kiếm được khoảng 2.000 NDT (7,3 triệu đồng).

Công việc này nhẹ nhàng, không gò bó, giúp tôi duy trì chuyên môn và cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị.

4. Trông trẻ giúp hàng xóm

Một người hàng xóm nhờ tôi trông con nửa ngày vì chồng cô ấy thường xuyên đi công tác.

Ban đầu tôi chỉ định giúp, nhưng cô ấy nhất quyết trả 1.500 NDT/tháng (5,5 triệu đồng). Tôi đồng ý, vừa có thêm thu nhập, vừa được vui chơi cùng trẻ nhỏ như có cháu bên cạnh.

5. Cho thuê căn hộ nhỏ

Khi con gái lấy chồng, tôi tặng con một căn hộ 50m². Vì vợ chồng con không ở, tôi quyết định cho thuê lại, thu được 2.200 NDT/tháng (8,1 triệu đồng).

Căn hộ nhỏ, nhưng ở vị trí đắc địa gần trường học, nên luôn có người thuê ổn định.

6. Lãi ngân hàng và dạy kèm buổi tối

Tôi có khoản tiết kiệm khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng), nên gửi ngân hàng để lấy lãi hàng tháng coi như "của để dành an toàn".

Ngoài ra, buổi tối tôi còn dạy kèm con cháu hàng xóm, kiếm thêm 600 NDT (2,2 triệu đồng).

Như vậy, tổng thu nhập hàng tháng của tôi (chưa tính lãi ngân hàng) vào khoảng 10.600 NDT (gần 39 triệu đồng), một con số đủ để tôi sống thoải mái, tự do và vẫn có khoản tiết kiệm nhỏ.

Sau nghỉ hưu, tôi hiểu ra: Hạnh phúc đến từ sự chủ động

Ở tuổi 55, tôi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và nhiều năng lượng.

Tôi không muốn ngồi yên chờ thời gian trôi, càng không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Việc có thêm nhiều nguồn thu ngoài lương hưu giúp tôi tự tin hơn, sống vui hơn mỗi ngày.

Tôi nhận ra, nghỉ hưu không có nghĩa là kết thúc công việc, mà là một cơ hội để bắt đầu sống theo cách mình muốn.

Dù thu nhập không cao như trước, nhưng công việc nhẹ nhàng, thoải mái, lại mang đến cảm giác có ích và được kết nối với xã hội.

Bài học rút ra sau khi nghỉ hưu

Đừng chỉ trông chờ vào lương hưu. Hãy tận dụng kinh nghiệm và kỹ năng sẵn có để tạo thêm nguồn thu nhập phù hợp.

Giữ sức khỏe và tinh thần tích cực. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn có thể làm việc, di chuyển và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Học cách sống độc lập. Dù có con cái chu đáo đến đâu, tự chủ tài chính vẫn là điều mang lại sự tự tin và hạnh phúc lớn nhất.

Gửi tiết kiệm an toàn, tránh đầu tư rủi ro. Tôi từng thấy nhiều người mất hết chỉ vì "ham lời nhanh", nên lựa chọn lãi ngân hàng tuy không nhiều nhưng chắc chắn.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy lòng mình bình yên. Tôi có công việc, có thu nhập, có những mối quan hệ thân thiết xung quanh.

Cuộc sống sau nghỉ hưu của tôi không xa hoa, nhưng đủ đầy vì tôi biết trân trọng từng ngày, và quan trọng hơn, tôi không còn phụ thuộc vào ai ngoài chính mình.

* Câu chuyện của bà Hoàng, 55 tuổi trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc).