1. Thành phần dinh dưỡng của đu đủ

Ăn đu đủ thường xuyên là giải pháp tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Không chỉ mang lại hương vị thanh mát, loại quả này còn là một nguồn dược liệu tự nhiên nhờ hàm lượng vitamin C, A, E, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ tối ưu cho hệ tiêu hóa, thị lực, làn da và hệ miễn dịch.

Ăn đu đủ thường xuyên là giải pháp tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Ảnh minh họa: AI

Ngoài ra, đu đủ chứa một lượng nhỏ canxi, magie và các vitamin B1, B3, B5, E, K.

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, đu đủ cũng chứa các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe được gọi là carotenoid, đặc biệt là một loại có tên là lycopene. Hơn nữa, cơ thể có thể hấp thụ các chất chống oxy hóa có lợi này từ đu đủ tốt hơn so với từ cà chua hay cà rốt.

4 nhóm người nên ăn đu đủ

Người gặp vấn đề về tiêu hóa: Đu đủ cung cấp chất xơ giúp tăng khối lượng phân và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, enzyme papain trong đu đủ còn giúp phân giải protein, hỗ trợ cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn và làm giảm các triệu chứng trào ngược acid.

Người cần tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong một chén đu đủ giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do, đồng thời chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Người muốn cải thiện thị lực: Đu đủ chứa các chất dinh dưỡng như lycopene, lutein và zeaxanthin. Lycopene giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa trong các mô mắt để làm chậm bệnh đục thủy tinh thể, trong khi lutein và zeaxanthin tích tụ trong võng mạc giúp cải thiện độ tương phản, giảm chói và bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh.

Người cần kiểm soát bệnh đái tháo đường: Đu đủ có chỉ số đường huyết thấp và chứa chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Tăng lượng lycopene từ đu đủ cũng có thể hỗ trợ giảm mức đường huyết lúc đói ở người mắc bệnh đái tháo đường tuyp 2.

3. Cách bảo quản đu đủ chín lâu

Đu đủ chín có kết cấu mềm, nhiều nước nên dễ bị dập nát và biến chất nếu bảo quản không đúng điều kiện. Tùy vào thời gian dự định sử dụng, bạn có thể lựa chọn một trong những phương pháp dưới đây để giữ quả tươi ngon lâu hơn. Dưới đây là 4 cách bảo quản tham khảo từ VOV.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng: Nếu dự định sử dụng đu đủ trong 1 - 2 ngày, bạn có thể để nguyên quả ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nên tránh ánh nắng trực tiếp, khu vực có nhiệt độ cao hoặc gần nguồn nhiệt vì những yếu tố này có thể khiến quả nhanh chín quá mức và dễ hư hỏng.

Bảo quản trong tủ lạnh: Với những quả chưa sử dụng ngay, tủ lạnh là lựa chọn phù hợp để làm chậm quá trình chín và kéo dài thời gian bảo quản. Bạn có thể để nguyên quả trong ngăn mát hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm, cho vào túi hay hộp kín để hạn chế mất độ ẩm và tránh nhiễm mùi từ các thực phẩm khác.

Cắt đu đủ thành từng miếng nhỏ: Nếu quả đã được bổ ra, nên gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành miếng vừa ăn rồi cho vào hộp thực phẩm có nắp đậy kín và bảo quản trong ngăn mát. Cách này giúp đu đủ thuận tiện khi sử dụng và có thể giữ chất lượng trong khoảng 2 - 3 ngày nếu được làm lạnh đúng cách.

Sấy khô đu đủ: Đây là phương pháp phù hợp khi muốn bảo quản đu đủ trong thời gian dài hơn. Bạn có thể gọt vỏ, bỏ hạt, thái quả thành lát mỏng rồi sử dụng máy sấy thực phẩm hoặc lò nướng ở nhiệt độ thấp để làm khô. Sau khi sấy, cần để đu đủ nguội hoàn toàn, cho vào hộp kín và bảo quản ở nơi khô ráo. Đu đủ sấy có thể dùng làm món ăn nhẹ hoặc kết hợp với các loại hạt, ngũ cốc.