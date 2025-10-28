Du khách thích thú với trải nghiệm xin chữ, tự viết thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025
GĐXH - Nhiều du khách thích thú với gian hàng trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Giữa không gian sôi động của Hội chợ Mùa Thu 2025, gian hàng trải nghiệm thư pháp đã trở thành điểm đến đặc biệt thu hút đông đảo du khách.
Các du khách trẻ bày tỏ sự thích thú khi được tìm hiểu về thư pháp.(Ảnh: Hoài Thương)
Gian trải nghiệm nằm ngay tại khu vực sảnh chính của hội chợ. Nơi đây giữ cho mình một nhịp điệu riêng – chậm rãi, sâu lắng đưa người tham quan về với những hoài niệm xưa cũ và những giá trị văn hóa truyền thống. Giấy mực được bày biện gọn gàng trên bàn trưng bày, những bức thư pháp với nét chữ ngay ngắn được treo trang trọng thu hút khách thăm quan tới thưởng thức và check-in.
Những bức thư pháp với nét chữ rồng bay phượng múa, được treo trang trọng trong khu vực gian trải nghiệm. (Ảnh: Hoài Thương)
Thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, để viết những dòng chữ cho đi, thầy cần tập trung lắng nghe và cảm nhận trọn vẹn tâm tư của người xin chữ để gửi gắm vào từng nét bút. Thầy đồ luôn phải giữ sự nghiêm trang, trân trọng đạo học và chỉ trao chữ cho những ai thật lòng trân trọng. (Ảnh: Hoài Thương).
Tại bàn trải nghiệm, người tham gia còn được tự tay viết thư pháp dưới sự hướng dẫn của ông đồ.(Ảnh: Hoài Thương)
Khi được hỏi về trải nghiệm tại gian hàng thư pháp, bạn Phương Hà (19 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Đi ngang qua đây, mình chợt nhớ tới những kỷ niệm lúc 5 tuổi, khi ông bà dẫn đi xin chữ thầy đồ mỗi dịp đầu năm. Hôm nay được ngồi lại, nhìn thầy cầm bút, mùi mực thoảng trong không khí cảm giác như được trở về tuổi thơ".
Cầm trên tay bức thư pháp với chữ "Siêu Việt", Phương Hà nói thêm: "Mình xin chữ này với hy vọng sẽ luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Hôm nay, mình thấy lòng tràn đầy hy vọng và cũng thật biết ơn khi có dịp được sống lại ký ức đẹp ấy giữa không gian hiện đại của lễ hội".
Phương Hà (bên trái) và chị gái thích thú với trải nghiệm thư pháp tại lễ hội năm nay. (Ảnh: Hoài Thương)
Theo thông tin từ BTC, gian trải nghiệm thư pháp tại Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ tiếp tục mở cửa, đón khách trải nghiệm vào mỗi sáng từ 25/10 đến 4/11, mang đến cơ hội thưởng thức văn hóa truyền thống cho du khách thập phương.
