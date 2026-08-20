Đưa di sản y học nước nhà hội nhập mạnh mẽ cùng khoa học hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Thầy thuốc, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, trong đời sống của người dân Việt Nam, Đông y không chỉ là một phương pháp chữa bệnh mà đã hòa vào thành một nét văn hóa, một lối sống gần gũi và bền vững. Từ những nồi nước lá xông giải cảm, bát cháo hành hạ sốt cho đến chén trà đinh lăng giúp an thần, Đông y luôn hiện diện trong từng nếp nhà như một người bảo vệ sức khỏe thầm lặng. Y học cổ truyền từ xưa đến nay luôn là điểm tựa y tế chi phí thấp nhưng mang lại giá trị cao, giúp người dân khắp ba miền Tổ quốc nâng cao thể trạng, phòng bệnh từ sớm và sống hòa hợp, thuận theo tự nhiên.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển, Hội Đông y Việt Nam đã khẳng định vai trò là ngọn hải đăng gìn giữ, kế thừa và nâng tầm kho tàng y học cổ truyền độc đáo của dân tộc. Từ những ngày đầu non trẻ dưới sự định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đã trở thành mái nhà chung vững chắc, tập hợp các thầy thuốc giỏi chuyên môn và những người nắm giữ bài thuốc gia truyền từ khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng tri thức y học cổ truyền của dân tộc.

Hiện Hội có mạng lưới rộng khắp với gần 70.000 hội viên và hơn 10.000 phòng chẩn trị, trung tâm Đông y của các cấp Hội và hội viên. Năm 2025, cả nước có khoảng 7 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Quỹ bảo hiểm y tế cũng đã chi trả 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền.

Bằng cả tấm lòng "Lương y như từ mẫu" cùng sự tận tụy không ngừng nghỉ, các thế hệ hội viên Hội Đông y Việt Nam đã bảo tồn hàng chục ngàn phương thuốc quý, số hóa nguồn tài nguyên tri thức bản địa, và mang lại sức khỏe cho hàng triệu người dân mỗi năm. Sự cống hiến bền bỉ suốt 8 thập kỷ qua của Hội không chỉ là điểm tựa y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, đưa di sản y học nước nhà hội nhập mạnh mẽ cùng khoa học hiện đại và vươn tầm ra thế giới.

Có mặt tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, tinh thần cốt lõi là không chỉ gìn giữ mà phải biến di sản thành nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế sức khỏe và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Trao Bằng khen của Hội Đông y Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Để hiện thực hóa định hướng này, Bộ Y tế đề nghị Hội Đông y Việt Nam tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, phát huy vai trò của y học cổ truyền tại cộng đồng và y tế cơ sở; thúc đẩy kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại dựa trên bằng chứng; số hóa kho tàng tri thức và xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị; đào tạo nhân lực, giữ gìn y đức và nâng cao vai trò tự quản nghề nghiệp.

Theo Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, bước vào giai đoạn mới, Hội xác định chuyển từ tư duy quản lý một lĩnh vực chuyên môn sang kiến tạo hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia. Hệ sinh thái này hướng tới kết nối người thầy thuốc với người bệnh, tri thức truyền thống với khoa học hiện đại, vùng dược liệu với công nghiệp chế biến, khám chữa bệnh với đào tạo, nghiên cứu và du lịch sức khỏe... Hội Đông y Việt Nam đã và đang nỗ lực đưa di sản y học nước nhà hội nhập mạnh mẽ cùng khoa học hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại buổi lễ.

Nhân dịp kỉ niệm, Hội Đông y Việt Nam đã vinh danh 88 thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc năm 2026 và khen thưởng 29 tập thể phòng khám, phòng chẩn trị Đông y tiêu biểu. Họ không chỉ là những người bốc thuốc cứu người, mà còn là những thầy thuốc giỏi nắm giữ và bảo tồn "báu vật" tri thức dân tộc. Đó là những thầy thuốc cả đời miệt mài điều trị các căn bệnh mạn tính, hiểm nghèo, đem lại hy vọng sống và phục hồi chức năng cho hàng triệu người. Trong số đó, không ít thầy thuốc chính là những "mạnh thường quân" thầm lặng, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người già, và đồng bào vùng sâu vùng xa.

Lê Hà



