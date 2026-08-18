Hay bị hoa mắt, chóng mặt, người phụ nữ 35 tuổi bất ngờ với kết quả khám

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Bệnh nhân nghĩ rằng các biểu hiện này chỉ là sự mệt mỏi thông thường do chu kỳ sinh lý nên đã chủ quan không đi khám ngay. Đến khi các triệu chứng kéo dài, không giảm bệnh nhân mới đến viện và bất ngờ khi nhận kết quả.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ Khoa Huyết học Lâm sàng của bệnh viện vừa tiếp nhận và theo dõi một trường hợp mắc bệnh bạch cầu cấp. 

Cụ thể, bệnh nhân nữ (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế, da niêm mạc nhợt nhạt và sốt nhẹ trong kỳ kinh nguyệt.

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Bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC. 

Trước đó, bệnh nhân nghĩ rằng các biểu hiện này chỉ là sự mệt mỏi thông thường do chu kỳ sinh lý nên đã chủ quan không đi khám ngay. Khi các triệu chứng kéo dài và không thuyên giảm, bệnh nhân mới đến bệnh viện. 

Kết quả xét nghiệm máu phát hiện giảm hai dòng tế bào máu ngoại vi. Tiếp tục thực hiện xét nghiệm huyết tủy đồ cùng các kỹ thuật chuyên sâu, các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp.

Bạch cầu cấp là bệnh gì? 

Theo các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108, bạch cầu cấp (hay ung thư máu cấp tính) là nhóm bệnh lý ác tính của hệ tạo máu. Bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh mất kiểm soát của các tế bào bạch cầu non (tế bào blast) tại tủy xương. Đây là căn bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong thời gian ngắn.

Ở người khỏe mạnh, tủy xương đóng vai trò như một "nhà máy" sản xuất ra 3 loại tế bào máu cốt lõi: Hồng cầu (vận chuyển oxy nuôi dưỡng cơ thể); tiểu cầu (tham gia vào quá trình đông máu, ngăn chảy máu) và bạch cầu trưởng thành (lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus và tác nhân gây bệnh). 

Trong bệnh bạch cầu cấp, quá trình trưởng thành của các tế bào máu bị gián đoạn. Các tế bào bạch cầu non ác tính sinh sôi quá mức, lấn át không gian và tranh giành chất dinh dưỡng, khiến tủy xương không thể tiếp tục sản xuất đủ các tế bào máu khỏe mạnh. Chính sự thiếu hụt này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ biểu hiện lâm sàng của bệnh.

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4 nhóm triệu chứng điển hình của bạch cầu cấp. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108. 

Các bác sĩ cho biết, những dấu hiệu ban đầu của bạch cầu cấp rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh cảm cúm hoặc tình trạng suy nhược, căng thẳng thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là các triệu chứng của bệnh bạch cầu cấp không tự mất đi mà sẽ tiến triển ngày càng nặng hơn. 

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các triệu chứng như: Sốt cao hoặc sốt nhẹ kéo dài trên 1 tuần không rõ nguyên nhân (không đi kèm ho hay sổ mũi rõ ràng); đột nhiên xuất hiện nhiều vết bầm tím, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng liên tục; mệt mỏi kiệt sức, da dẻ xanh xao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày; sờ thấy các khối hạch ở cổ, nách hoặc bẹn to dần nhưng không sưng đỏ, không đau.... người bệnh nên đi khám ngay để được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra. 

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